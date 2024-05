Si estás aquí es porque de seguro has visto en redes sociales personas jugando a Roblox con la interfaz antigua de la plataforma y gráficos de la vieja escuela. Pues bien, aunque no lo creas, esto es posible.

Y es que existen 2 opciones para jugar así. La primera (y más complicada) es a través de una plataforma privada llamada Project X que está basada en el Roblox antiguo. La segunda es mucho más fácil y consiste en probar el juego Retro Studio disponible en Roblox. A continuación, te explicamos cada una de estas opciones.

Project X (projex.zip): el launcher privado para jugar a la versión antigua de Roblox

Project X (projex.zip) es una plataforma de terceros privada que no tiene nada que ver con Roblox oficial. Es decir, en ella no puedes usar tu cuenta de Roblox, por lo que no debes temer a un baneo por probar este launcher.

¿Y qué la hace tan interesante? Pues que esta plataforma replica la versión antigua de Roblox, desde su interfaz hasta sus gráficos y la herramienta para crear experiencias dentro de la plataforma, es decir, Roblox Studio. Esto es gracias a que está basado en el antiguo motor de desarrollo que usaba el juego.

Ahora bien, al ser una plataforma privada (pero gratuita), primero debes solicitar unirte a ella para probarla… ¿Cómo se hace? Pues a continuación te vamos a explicar cómo descargar y jugar a Project X (la versión antigua de Roblox) paso a paso:

Lo primero que debes hacer es completar la solicitud para unirte a esta plataforma privada ingresando a este enlace .

a esta plataforma privada ingresando a este . En Step 1 – About Me tienes que describir en una o dos frases cuáles son tus juegos favoritos, la razón por la que quieres unirte y si tienes la intención de crear experiencias o cosméticos en plataforma. No debes poner información personal como tu edad o correo electrónico.

tienes que describir en una o dos frases cuáles son tus juegos favoritos, la razón por la que quieres unirte y si tienes la intención de crear experiencias o cosméticos en plataforma. No debes poner información personal como tu edad o correo electrónico. Ahora, en Step 2 – Roblox Profile tienes que poner el enlace al perfil de tu cuenta de Roblox. Es importante que tu cuenta no sea recién creada y que tengas actividad en ella, es decir, que participes en juegos, que tengas publicaciones, seguidores, amigos, etc.

tienes que poner el enlace al perfil de tu cuenta de Roblox. Es importante que tu cuenta no sea recién creada y que tengas actividad en ella, es decir, que participes en juegos, que tengas publicaciones, seguidores, amigos, etc. En Step 3 – Discord ID tienes que colocar tu ID de Discord. Este solo funcionará si estás unido al servidor de la plataforma. Aquí te dejamos el enlace de invitación al servidor de Project X .

tienes que colocar tu ID de Discord. Este solo funcionará si estás unido al servidor de la plataforma. Aquí te dejamos el . Por último, en Step 4 – Verification tienes que copiar el texto que aparece en el recuadro azul y pegarlo en la sección de redes sociales de tu perfil de Roblox. Esto es para confirmar que sí es tu cuenta y que no te estás haciendo pasar por alguien.

tienes que copiar el texto que aparece en el recuadro azul y pegarlo en la sección de redes sociales de tu perfil de Roblox. Esto es para confirmar que sí es tu cuenta y que no te estás haciendo pasar por alguien. Finalmente, tienes que esperar a que acepten tu solicitud . Al completarla se te dará un Application ID que puedes usar para ver el status de tu solicitud en este enlace .

. Al completarla se te dará un Application ID que puedes usar para ver el status de tu solicitud en este . Cuándo te acepten, te enviarán un enlace para crear tu cuenta de Project X. Una vez la tengas ya podrás iniciar sesión e ir a la sección Download para descargar el cliente para PC o el APK para jugar en móviles Android.

Recuerda que la solicitud debes llenarla en inglés y que puede tardar de 24 a 72 horas en ser procesada por la administración de este launcher privado.

Retro Studio: un juego dentro de Roblox que simula la estética que tenía la plataforma entre 2009 y 2015

Ahora bien, si quieres jugar a una versión antigua de Roblox dentro de la plataforma oficial de Roblox, entonces tienes que conocer el juego «Retro Studio». Esta es una experiencia que simula la estética y la interfaz que tenía Roblox entre principios de 2009 y mediados de 2015. Y lo mejor de todo es que se puede jugar gratis con tu cuenta de Roblox y sin registro previo. Aquí abajo te dejamos el enlace del juego:

Enlace | Retro Studio

Y tú… ¿Extrañas la estética antigua de Roblox?