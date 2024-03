Si hay algo que caracteriza a Infinite Craft, es la cantidad de cosas que se pueden conseguir combinando distintos tipos de elementos. A pesar de que los elementos básicos son muy sencillos de obtener, hay personajes de videojuegos, como por ejemplo Kratos o Mario Bros, que requieren de ciertos conocimientos para poder hacerlos.

Sin ir más lejos, lo mismo sucede cuando se intenta hacer a Freddy Fazbear en Infinite Craft, robot con forma de oso que tan popular se ha hecho a lo largo de los últimos años en Internet. Si has buscado tutoriales que te enseñen a conseguir al icónico personaje de Five Nights at Freddy’s, estás en buenas manos.

Aquí te enseñaremos todos los elementos que deberás combinar para poder hacerte con el cantante de la banda, y rostro del restaurante Freddy Fazbear’s Pizza. Eso sí, solo te mostraremos el método más sencillo, por lo que no podrás obtener al resto de los personajes de esta franquicia con estos elementos.

Así puedes hacer a Freddy Fazbear en Infinite Craft

Agua (Water) + Viento (Wind) = Ola (Wave).

(Water) + (Wind) = (Wave). Agua (Water) + Fuego (Fire) = Vapor (Steam).

(Water) + (Fire) = (Steam). Vapor (Steam) + Ola (Wave) = Surf .

(Steam) + (Wave) = . Surf + Ola (Wave) = Surfista (Surfer).

+ (Wave) = (Surfer). Tierra (Earth) + Viento (Wind) = Polvo (Dust).

(Earth) + (Wind) = (Dust). Polvo (Dust) + Viento (Wind) = Tormenta de arena (Sandstorm).

(Dust) + (Wind) = (Sandstorm). Tormenta de arena (Sandstorm) + Surfista (Surfer) = Hombre de arena (Sandman).

(Sandstorm) + (Surfer) = (Sandman). Hombre de arena (Sandman) + Surfista (Surfer) = Sueño (Dream).

(Sandman) + (Surfer) = (Dream). Sueño (Dream) + Sueño (Dream) = Pesadilla (Nightmare).

(Dream) + (Dream) = (Nightmare). Polvo (Dust) + Tierra (Earth) = Planeta (Planet).

(Dust) + (Earth) = (Planet). Planeta (Planet) + Vapor (Steam) = Steampunk .

(Planet) + (Steam) = . Steampunk + Tierra (Earth) = Robot .

+ (Earth) = . Robot + Planeta (Planet) = Cíborg (Cyborg).

+ (Planet) = (Cyborg). Cíborg (Cyborg) + Pesadilla (Nightmare) = Freddy .

(Cyborg) + (Nightmare) = . Freddy + Fuego (Fire) = Freddy Fazbear.

Por último, pero no por eso menos importante, como siempre aconsejamos en este tipo de artículos, poner Infinite Craft en español facilita y mucho la forma en la que se combinan los elementos. Así mismo, puedes acceder a nuestra lista de recetas y elementos de Infinite Craft para formar otras cosas en un abrir y cerrar de ojos.