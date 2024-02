Si hay algo que diferencia a Neal Agarwal, el creador del juego en cuestión, es la dedicación que le pone a las cosas que desarrolla. Sin ir más lejos, este sujeto es el creador del popular juego de la contraseña, el cual han jugado millones de personas a lo largo de los últimos años.

Sorprendiendo a todo el mundo, Neal lo ha vuelto a hacer, pues de un día para el otro nos hemos encontrado con un juego llamado Infinite Craft, título del tipo sandbox en el que los jugadores pueden crear una enorme variedad de cosas y seres vivos combinando distintos tipos de elementos.

¿Aún no le has dado una oportunidad? Pues te aconsejamos que le eches un vistazo, ya que no hay nada parecido ahora mismo en Internet que se asemeje a lo que ha creado Neal con Infinite Craft. En resumen, y para ponerte un poco en contexto, el juego se basa en un software de inteligencia artificial que genera nuevos elementos según las instrucciones que le envíe el jugador.

Por otro lado, si ya pasaste algunas horas dentro del juego, el cual es gratuito y funciona tanto en dispositivos móviles como en PC, pero no comprendes cuáles son los resultados obtenidos de las combinaciones que has realizado, ¡no desesperes! Y es que existe un pequeño truco que podrás llevar a cabo para jugar a Infinite Craft en español.

¿Cómo jugar a Infinite Craft en español?

Si para jugar a este juego solo se debe cumplir un requisito, estar conectado a Internet en todo momento, el mismo solo se encuentra en Inglés, por lo que no hay ninguna opción que permita cambiar el idioma del videojuego en cuestión. Por suerte, utilizando el traductor en tiempo real de Chrome para Android, iOS o PC, se puede jugar a Infinite Craft en español.

A continuación te mostraremos dos tutoriales que te enseñarán a cambiar el idioma al español en Infinite Craft. Los mismos fueron realizados utilizando Chrome, por lo que te aconsejamos hacer uso del navegador web de Google para que puedas jugar a este sandbox en español.

Desde el móvil

Abre Chrome desde tu móvil e ingresa en el sitio web de Infinite Craft. Una vez que estés dentro del mismo, pincha sobre los tres puntos verticales , los cuales aparecerán sobre la esquina superior derecha de la pantalla.

, los cuales aparecerán sobre la esquina superior derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, selecciona la que dice “Traducir”.

Espera a que Chrome traduzca la página al español.

al español. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, podrás jugar a Infinite Craft en español.

Desde el PC

Poner Infinite Craft en español en PC 1 de 4

Ejecuta Chrome desde tu PC y entra en la página web de Infinite Craft .

. Dentro del juego, tendrás que clicar sobre los tres puntos verticales (arriba a la derecha de la ventana).

(arriba a la derecha de la ventana). Clica en “Traducir”.

Selecciona la opción “Español”.

En segundos, verás todos los elementos y combinaciones en castellano.

Sin mucho más que añadir al respecto, es importante aclarar que ambos tutoriales deberán realizarse cada vez que se entre en el sitio web del juego, pues Chrome no almacena el ajuste que se ha llevado a cabo.