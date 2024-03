¿Qué no se puede hacer en Infinite Craft? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos cuando abrimos la página web del juego en nuestros ordenadores o dispositivos móviles. La respuesta, en todos los casos, es prácticamente la misma: “se puede hacer lo que quieras”.

Pues bien, si te has propuesto hacer Gay en Infinite Craft y hasta el momento no has podido dar con ese elemento dentro del juego, queremos decirte que aquí estamos para “salvarte de las interminables jaqueas” que genera este divertido título en línea.

Pasando varias horas en Infinite Craft, hemos podido descubrir las combinaciones necesarias para conseguir esta palabra. No necesitarás hacer trampas en Infinite Craft, o recurrir a los creadores de contenido que suben vídeos de más de 10 minutos de duración para mostrar cómo obtener este elemento.

Aquí te mostraremos paso a paso cómo hacer Gay en Infinite Craft. Lo único que necesitas es poner el juego en español, ¿por qué? Porque es mucho más sencillo jugar en dicho idioma (podrás usar el buscador para encontrar los elementos que necesitas).

Hacer Gay en Infinite Craft es así de fácil

Agua (Water) + Tierra (Earth) = Planta (Plant).

(Water) + (Earth) = (Plant). Planta (Plant) + Fuego (Fire) = Humo (Smoke).

(Plant) + (Fire) = (Smoke). Humo (Smoke) + Planta (Plant) = Incienso (Incense).

(Smoke) + (Plant) = (Incense). Incienso (Incense) + Humo (Smoke) = Oración (Prayer).

(Incense) + (Smoke) = (Prayer). Oración (Prayer) + Incienso (Incense) = Ángel (Angel).

(Prayer) + (Incense) = (Angel). Ángel (Angel) + Humo (Smoke) = Demonio (Devil).

(Angel) + (Smoke) = (Devil). Demonio (Devil) + Ángel (Angel) = Humano (Human).

(Devil) + (Angel) = (Human). Humano (Human) + Humano (Human) = Familia (Family).

(Human) + (Human) = (Family). Familia (Family) + Humano (Human) = Bebé (Baby).

(Family) + (Human) = (Baby). Bebé (Baby) + Bebé (Baby) = Niño (Child).

(Baby) + (Baby) = (Child). Niño (Child) + Bebé (Baby) = Adolescente (Teenager).

(Child) + (Baby) = (Teenager). Adolescente (Teenager) + Niño (Child) = Adulto (Adult).

(Teenager) + (Child) = (Adult). Fuego (Fire) + Fuego (Fire) = Volcán (Volcano).

(Fire) + (Fire) = (Volcano). Volcán (Volcano) + Fuego (Fire) = Lava .

(Volcano) + (Fire) = . Lava + Agua (Water) = Piedra (Stone).

+ (Water) = (Stone). Piedra (Stone) + Lava = Obsidiana (Obsidian).

(Stone) + = (Obsidian). Obsidiana (Obsidian) + Piedra (Stone) = Cuchilla (Blade).

(Obsidian) + (Stone) = (Blade). Cuchilla (Blade) + Humano (Human) = Guerrero (Warrior).

(Blade) + (Human) = (Warrior). Guerrero (Warrior) + Obsidiana (Obsidian) = Azteca (Aztec).

(Warrior) + (Obsidian) = (Aztec). Azteca (Aztec) + Obsidiana (Obsidian) = Sacrificio (Sacrifice).

(Aztec) + (Obsidian) = (Sacrifice). Sacrificio (Sacrifice) + Familia (Family) = Amor (Love).

(Sacrifice) + (Family) = (Love). Amor (Love) + Adulto (Adult) = Matrimonio (Marriage).

(Love) + (Adult) = (Marriage). Agua (Lake) + Agua (Lake) = Lago (Lake).

(Lake) + (Lake) = (Lake). Lago (Lake) + Viento (Wind) = Tormenta (Storm).

(Lake) + (Wind) = (Storm). Tormenta (Storm) + Agua (Water) = Lluvia (Rain).

(Storm) + (Water) = (Rain). Lluvia (Rain) + Lluvia (Rain) = Arcoíris (Rainbow).

(Rain) + (Rain) = (Rainbow). Arcoíris (Rainbow) + Matrimonio (Marriage) = Gay.

Ten presente que con el elemento Gay en tu haber, podrás conseguir otros elementos que suelen ser extremadamente complicados de obtener, como por ejemplo “Matrimonio Gay”. Sin más nada que añadir, aprovechamos la ocasión para recordarte que contamos con un artículo en el que compilamos todas las recetas y combinaciones de Infinite Craft.