¿Te gustaría saber cómo hacer cualquier cosa en Infinite Craft sin perder el tiempo buscando en Google? Te entendemos, Infinite Craft llega a ser un juego bastante frustrante cuando intentas hacer algo con mil combinaciones diferentes y simplemente no te sale. Pero no te preocupes, hemos encontrado un truco que hace que este juego de construcción infinita sea mucho más amigable.

Se trata de una app web llamada Infinite Craft Solver, que te va a facilitar mucho la vida porque es capaz de encontrar miles de recetas para crear una gran variedad de cosas en Infinite Craft. Enseguida te explicamos qué hace exactamente y cómo se utiliza.

Infinite Craft Solver: la app que consigue el camino más rápido para crear cualquier cosa en Infinite Craft

Infinite Craft Solver es una página web muy sencilla y gratuita que te permite encontrar la receta de cualquier objeto, elemento o cosa que quieras crear en Infinite Craft. Es muy fácil de usar, ya que solo tienes que introducir el nombre del objeto que quieres hacer y te mostrará la vía más rápida que tienes que seguir, los elementos que necesitas y los pasos que te llevará llegar hasta el resultado final.

Así, podrás ahorrar tiempo y esfuerzo al crear cosas en Infinite Craft. Básicamente, es como hacer trampa en el juego. Eso sí, para que no te arruines la experiencia de Infinite Craft usando esta aplicación, te recomendamos no usarla siempre y solo recurrir a ella para encontrar las recetas de elementos básicos que te permitan hacer cosas más complejas.

Cómo usar Infinite Craft Solver

Como mencionamos antes, usar esta aplicación es muy sencillo. En solo tres pasos podrás encontrar la receta que quieras de esta manera:

Accede a Infinite Craft Solver pulsando el botón de arriba.

pulsando el botón de arriba. Introduce el nombre (en inglés) del objeto que quieres hacer, en la barra de texto.

que quieres hacer, en la barra de texto. Pulsa Enter o selecciona una de las opciones que aparecerá.

¡Listo! Abajo te saldrá una lista con todos los pasos y combinaciones que debes hacer para crear el objeto o cosa que deseas. Ten en cuenta que Infinite Craft Solver no puede darte la receta de cosas que no han sido descubiertas por la comunidad o que todavía no están en su base de datos. Así que, si esta app no encuentra lo que querías, tendrás que averiguar la receta tú mismo o consultar otro día a ver si alguien la añade a la app.

Infinite Craft Solver es la app perfecta para los fans de Infinite Craft que quieren sacarle el máximo partido al juego. Con esta app, podrás hacer trampas en Infinite Craft de forma fácil y rápida, sin tener que consultar wikis o tutoriales. Solo tienes que abrirla desde tu navegador y empezar a crear lo que quieras.

¿A qué esperas? Prueba Infinite Craft Solver y conviértete en el mejor constructor de Infinite Craft.