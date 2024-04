Los YouTubers forman parte del día a día de muchas personas, pues son una fuente de entretenimiento al alcance de todos. Si quieres rendir homenaje a tu YouTuber favorito, una de las maneras más originales de hacerlo es creándolo en Infinite Craft. Como bien sabrás, en Infinite Craft se puede crear prácticamente todo, y las celebridades de YouTube no son la excepción.

Si bien es cierto que en la base de datos de Infinite Craft no están todos los YouTubers que existen, sí que tiene a los más populares de habla inglesa y algunos pocos de habla hispana. A continuación, te enseñamos a hacer al YouTuber que quieras en este juego paso por paso.

Pasos para crear YouTuber en Infinite Craft

Para empezar, es necesario que crees el elemento «YouTuber», ya que es el que te permitirá hacer un montón de creadores de contenido de YouTube. Hacer este elemento es tan fácil como crear YouTube, pero requiere de algunos pasos adicionales:

Fuego (Fire) + Agua (Water) = Vapor (Steam).

(Fire) + (Water) = (Steam). Vapor (Steam) + Fuego (Fire) = Motor (Engine).

(Steam) + (Fire) = (Engine). Motor (Engine) + Motor (Engine) = Cohete (Rocket).

(Engine) + (Engine) = (Rocket). Cohete (Rocket) + Cohete (Rocket) = Satélite (Satellite).

(Rocket) + (Rocket) = (Satellite). Agua (Water) + Agua (Water) = Lago (Lake).

(Water) + (Water) = (Lake). Lago (Lake) + Satélite (Satellite) = Google .

(Lake) + (Satellite) = . Tierra (Earth) + Agua (Water) = Planta (Plant).

(Earth) + (Water) = (Plant). Planta (Plant) + Viento (Wind) = Dientes de león (Dandelion).

(Plant) + (Wind) = (Dandelion). Dientes de león (Dandelion) + Dientes de león (Dandelion) = Parche de diente de león (Dandelion Patch).

(Dandelion) + (Dandelion) = (Dandelion Patch). Parche de diente de león (Dandelion Patch) + Viento (Wind) = Semillas (Seeds).

(Dandelion Patch) + (Wind) = (Seeds). Semillas (Seeds) + Fuego (Fire) = Palomitas de maíz (Popcorn).

(Seeds) + (Fire) = (Popcorn). Tierra (Earth) + Tierra (Earth) = Montaña (Mountain).

(Earth) + (Earth) = (Mountain). Montaña (Mountain) + Palomitas de maíz (Pocorn) = Película (Movie).

(Mountain) + (Pocorn) = (Movie). Película (Movie) + Google = YouTube .

(Movie) + = . Montaña (Mountain) + Lago (Lake) = Fiordo (Fjord).

(Mountain) + (Lake) = (Fjord). Fiordo (Fjord) + Agua (Water) = Ballena (Whale).

(Fjord) + (Water) = (Whale). Tierra (Earth) + Viento (Wind) = Polvo (Dust).

(Earth) + (Wind) = (Dust). Polvo (Dust) + Ballena (Whale) = Esperma (Sperm).

(Dust) + (Whale) = (Sperm). Polvo (Dust) + Esperma (Sperm) = Bebé (Baby).

(Dust) + (Sperm) = (Baby). Bebé (Baby) + YouTube = YouTuber.

Cómo hacer a un YouTube en específico

Una vez que tengas «YouTuber» en tu catálogo de elementos de Infinite Craft, ya puedes aprovecharlo para dar vida al YouTuber en particular que quieras. Aquí te dejamos algunos ejemplos de lo que puedes crear con este elemento:

ElRubius

Sigue este tutorial para crear España en Infinite Craft.

YouTuber + España (Spain) = El Rubius

Curiosamente, si juntas «España» y «El Rubius» se crea el «El Rubius OMG» (el canal principal de YouTube del Rubius).

Mr. Beast

Sigue este tutorial para crear Internet en Infinite Craft.

Fuego (Fire) + Viento (Wind) = Humo (Smoke).

(Fire) + (Wind) = (Smoke). Humo (Smoke) + Humo (Smoke) = Nube (Cloud).

(Smoke) + (Smoke) = (Cloud). Fuego (Fire) + Nube (Cloud) = Rayo (Lightning).

(Fire) + (Cloud) = (Lightning). Agua (Water) + Agua (Water) = Lago (Lake).

(Water) + (Water) = (Lake). Lago (Lake) + Lago (Lake) = Océano (Ocean).

(Lake) + (Lake) = (Ocean). Océano (Ocean) + Rayo (Lightning) = Calamar (Squid)

(Ocean) + (Lightning) = (Squid) Calamar (Squid) + Internet = El juego del calamar (Squid Game)

(Squid) + = (Squid Game) El juego del calamar (Squid Game) + YouTuber = Mr. Beast.

PewDiePie

Tierra (Earth) + Agua (Water) = Planta (Plant)

(Earth) + (Water) = (Plant) Planta (Plant) + Viento (Wind) = Diente de león (Dandelion)

(Plant) + (Wind) = (Dandelion) Planta (Plant) + Planta (Plant) = Árbol (Tree)

(Plant) + (Plant) = (Tree) Diente de león (Dandelion) + Árbol (Tree) = Deseo (Wish)

(Dandelion) + (Tree) = (Wish) Árbol (Tree) + Deseo (Wish) = Dinero (Money)

(Tree) + (Wish) = (Money) YouTuber + Dinero (Money) = PewDiePie

Ten en cuenta que Infinite Craft no es más que una IA que toma información de una base de datos limitada. De ahí a que no pueda crear todos los YouTubers que hay. Además, aunque Infinite Craft se puede jugar en español, este juego fue creado por una persona de habla inglesa y es lógico que no conozca muchos creadores de contenido de habla hispana.