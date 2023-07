Los 10 mejores juegos de minería para móviles Android

Existen muchísimos géneros de videojuegos que abarcan a todas las personas que aprecian pasar su tiempo entretenidos con una pantalla cerca. Por eso no es raro que también se incluyan en la lista juegos curiosos o que requieren de enorme paciencia, como lo son los de minería. Minecraft es el título más famoso de este estilo, pero no es el único. Si te interesa esta clase de juegos, aquí no solo conocerás el más popular, sino otros 9 que integran la minería como actividad vital, disponibles para Android.

Ya sea que te encante el hecho de ir descubriendo posibles joyas mientras vas excavando, o te guste crear herramientas desde cero con su materia prima a la orden, los juegos de minería ofrecen una experiencia particular que, aunque parezca increíble, tiene todo su nicho de jugadores adictos. Como en la variedad está el gusto, no es mala idea ir conociendo diferentes juegos que se centran en lo mismo, pero que, al mismo tiempo, ofrecen una experiencia única al combinarse con otras cosas. Hora de conocerlos.

Minecraft, el título más famoso de los juegos de minería del momento

Sin dudas, Minecraft no solo se considera el juego de minería más famoso, sino también el que dio inicio a este género, así como también le dio gasolina para crecer y expandirse. Nadie entiende cómo fue que surgió el fenómeno de la fiebre de Minecraft, pero algo es innegable: la posibilidad de poder convertir un mundo en lo que quieras con el solo acto de minar y conseguir materiales para construir, es un atractivo que a muchos les encanta para darle rienda suelta a su imaginación.

Lo mejor, es que puedes empezar desde cero, pues Minecraft permite a los jugadores excavar ciertos minerales con las manos desnudas de los personajes. Poco a poco, puedes ir creando herramientas para mejorar tu nivel de excavación, hasta poder adentrarte a niveles profundos del subsuelo y tener la posibilidad de encontrar joyas invaluables, o simplemente mejor materia primera para construir lo que desees.

Stardew Valley, donde puedes ser granjero, aventurero y minero a la vez

Stardew Valley es un juego famoso dentro de los de su tipo, no por nada tiene más de 1 millón de descargas en la Play Store. Aunque ha pasado tiempo y se ha mantenido como uno de esos títulos que ya tienen su nicho, no deja de traer a la casa actualizaciones y novedades para mantener a sus jugadores activos.

Uno de sus atractivos principales es el farming, al igual que la posibilidad de embarcarte en aventuras, luchar contra monstruos o hacer de mercader. ¿Y sabes qué es necesario para poder tener las herramientas para cada una de estas actividades? Adivinaste bien, la minería. Armas, instrumentos para la granja y otras herramientas, requieren de minerales, por lo tanto, tendrás que adentrarte en las minas en busca de lo que necesites.

No se tratará de un paseo pacífico, sino que puedes encontrarte con monstruos en el camino y otros descubrimientos interesantes.

Terraria, el juego para cavar, luchar, explorar y construir sin fin

Este juego de sandbox ofrece un mundo donde tú, como personaje principal, tienes un lienzo en blanco para construir o vivir las aventuras que quieras. Terraria es un título en donde se aplica el clásico estilo pixelado en 2D, por lo que puede ser jugado en cualquier dispositivo. Esto no le quita encanto, sino al contrario, te lleva a una época nostálgica de los videojuegos, con algunos toques contemporáneos.

Podrás construir un hogar con todo lo que necesites, así como explorar diferentes mundos interesantes en donde, además, te puedes encontrar con monstruos o jefes contra los cuales luchar. No falta la excavación y la minería, que también se lleva un papel importante en el juego. Para conseguir materiales con los cuales armar artículos, deberás pasar por distintos mundos subterráneos mientras avanzas en tu excavación. Hallarás no solo minerales, sino también monstruos o niveles cada vez más extremos en donde los desafíos no van a faltar.

Pocket Mine 2, el juego donde explorarás minas de diferentes mundos para mejorar tu equipo

Si prefieres juegos que estén centrados únicamente en la minería, entonces Pocket Mine 2 te vendrá como anillo al dedo. En este título, lo más crucial es ir descendiendo en diferentes minas para poder ganar puntos, descubrir sorpresas como equipamiento nuevo, así como experiencia con la cual ir mejorando las habilidades de tu personaje.

El juego es sencillo a más no poder: irás encontrándote en tu recorrido ciertos bloques especiales, y solo dando varios toques a la pantalla es como podrás minarlos hasta que terminan pulverizados bajo tu poder. Algunos bloques son especiales, y vienen con efectos como explosiones en cadena o cofres en donde hallarás sorpresas.

Además de esto, en Pocket Mine 2 tienes la posibilidad de ir mejorando tu equipamiento para minar bloques de alto nivel, e incluso obtener cartas de mejoras para las habilidades de tu personaje. Personaje que, por cierto, tiene la posibilidad de cambiar su apariencia con diferentes trajes que le hagan tener un mejor look.

Mine & Slash, donde serás un minero veterano con habilidades de lucha útiles

Si te llama la atención jugar a un título donde se combine la lucha con la minería, entonces puedes intentar Mine & Slash. Después de todo, en este juego en 3D serás un minero con habilidades de lucha capaz de sumergirse en diferentes minas que, en realidad, tienen más apariencia de calabozos que otra cosa.

No solo encontrarás áreas en donde minar, sino también nidos de monstruos a los cuales deberás vencer con habilidades de lucha que pueden incluso parecer poderes especiales. Vencerlos te dará experiencia y la posibilidad de avanzar a mundos más complejos en donde, por supuesto, las recompensas también son el doble de jugosas. ¿Te atreves a intentarlo?

Idle Cave Miner, donde puedes armar tu team de mineros aventureros para cavar

Si te encanta el estilo de Dungeons & Dragons y te gustaría encontrar un videojuego para Android de este género, combinado con la minería, entonces tal vez quieras echarle un vistazo a Idle Cave Miner. A fin de cuentas, es un juego de pixelado, que exige muy pocos recursos y ofrece una premisa curiosa. Podrás explorar diferentes cuevas o calabozos de temáticas variadas con un grupo de personajes que ocupa diferentes roles: magos, piratas, paladines, curanderos, etc. ¿Y con cuál propósito? El de minar todo lo que se encuentre a tu paso usando las habilidades únicas de cada uno de estos personajes.

PickCrafter, el juego donde solo están tú, tu pico, y tu disposición a minar

También puedes jugar a un juego de minería en primera persona con este título. Aquí no hay personajes a la vista que hagan la acción de minar: eres tú solamente con un pico listo para que, mientras presionas, vayas rompiendo rocas y encontrando minerales de interés, así como monedas y otros artículos capaces de brindarte mejoras. Como todo juego, mientras avanzas en mundos, también lo haces en el nivel de dificultad, retándote a ir mejorando tu pico antes de que te enfrentes a rocas realmente duras.

Super Miner, el juego de minería estilo torre que te pondrá a prueba

Así como se combinan los juegos de granja, aventuras o peleas con la minería, el estilo torre puede ser una opción para variar la forma en la que excavas minerales interesantes. En Super Miner te encuentras con esta fusión. Empezarás como un minero novato, que tendrá que ayudar a otros mineros a superar el reto de excavar en su nivel. Hacer esto les ayudará a ir mejorando sus capacidades y subir a otros pisos en donde encontrarán desafíos cuya complejidad irá aumentando.

No va a faltar la posibilidad de tener tu propia herrería en donde, con los materiales, crearás herramientas más capaces. Verás que en algún punto, estarás ante un verdadero reto, aunque acompañado por todo un grupo de mineros dispuestos a ayudarte a abrirte paso con sus picos y cascos listos para la acción.

Overkill Drill, dile adiós a los picos y comienza a minar con el poder de un taladro

Aunque el clásico de los juegos de minería a menudo incluyen un pico como herramienta principal para excavar, también puedes conseguir títulos en donde este elemento se cambia por otro más potente. Este es el caso de Overkill Drill, en donde, como su nombre lo puede ir sugiriendo, usarás un taladro para abrirte paso entre capas de rocas y tierra, descubriendo todo tipo de cosas en el camino.

Para poder continuar explorando en espacios subterráneos, necesitarás ir mejorando tu taladro, tanto en potencia como en seguridad, pues tal como sucede en la vida real, emplear esta herramienta viene con sus riesgos si no se hace de la forma adecuada. Puedes maravillarte de la capacidad destructora del taladro en un juego 2D que te ayudará a pasar el rato.

Mine Quest, donde vives las aventuras de un enano obsesionado con excavar en calabozos

Por último, pero no menos importante, encontramos el juego de Mine Quest, en donde nuevamente puedes ver un estilo combinado entre minería y aventura. Esta vez serás un enano llamado Orli, el cual le hace honor a los gustos de su raza adentrándose en diferentes calabozos con el único fin de excavar piedras y conseguir minerales.

Como todo calabozo, no solo te encontrarás con bloques de rocas interesantes, sino también monstruos enemigos a los cuales deberás derrotar, usando diferentes armas. Puedes encontrar muchos diseños de picos, hachas y espadas, una más poderosa que la otra, y que irás desbloqueando a medida que ganas experiencia y dinero. Lo mismo pasa con la armadura para reducir el daño que recibes contra tus enemigos.

No olvides que también existen otros juego para Android muy interesantes. Puedes descubrir los mejores juegos para Android del año, o buscar títulos con actividades como la jardinería, y encontrar esos que sí o sí, debes de probar.