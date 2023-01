Es probable que estemos viviendo la época dorada de los juegos para móviles. Cada vez hay más y mejores, y la prueba de ello es la lista de los 10 mejores juegos de Android para 2023 que aquí te traemos. Enseguida, encontrarás juegos de géneros variados, gratuitos y prémium, indies y triple A, online y offline (sin conexión), que tienen el potencial de convertirse en unos de tus juegos favoritos de este año.

Y es que las grandes compañías de este sector no paran de llevar sus sagas más icónicas a los móviles con propuestas free-to-play y los desarrolladores indie ya no tienen recelo alguno en lanzar sus juegos más exitosos en Android, pues parece que los usuarios cada vez están más dispuestos en pagar por juegos móviles que valen la pena. De ahí a que en este 2023 no solo tengamos un catálogo de juegos para Android muy vasto, sino también de mucha calidad.

Acabemos con el prejuicio de que los juegos para Android no son tan buenos como los de PC y consolas. Echa un vistazo a los siguientes 10 juegos para Android que recomendamos este 2023. ¡Seguramente encontrarás uno que te termine gustando mucho!

Top 10 de los mejores juegos de Android para 2023

Ten en cuenta que algunos de los juegos que verás enseguida se disfrutan más con un buen mando para Android. Además, considera jugarlos con un ventilador para móviles para no acortar la vida útil de tu smartphone.

Apex Legends Mobile, el GOTY de Android es el Battle Royale que se impondrá este 2023

Apex Legends Mobile se llevó el GOTY 2022 a mejor juego de Google Play. Se trata de un shooter en primera o tercera persona (tú eliges con qué vista jugar) de tipo Battle Royale basado en personajes con habilidades únicas. La dinámica del juego consiste en una guerra todos contra todas en un mapa muy grande que se va cerrando para obligar a los jugadores a enfrentarse. Al inicio del juego tienes que escoger a una leyenda (personaje) que tiene unas habilidades particulares.

Se disfruta más en partidas por equipos, ya que la combinación de habilidades y la planeación de estrategias contra los enemigos llevan la experiencia a otro nivel. Por cierto, Apex Legends Mobile es gratuito y tiene micropagos. ¡Ah! Y no soporta crossplay con jugadores de PC o consolas.

Vampire Survivors, un roguelike tan simple como adictivo

Vampire Survivors fue uno de los juegos más vendidos en Steam el año pasado y quizás es la mayor sorpresa en cuanto a juegos indie del año pasado. Es un roguelike muy simple donde solo tienes que mover a tu personaje por el mapa, ya que este ataca automáticamente según las habilidades, estrategias y power-ups que tú hayas elegido previamente. ¿El objetivo? Sobrevivir a las interminables oleadas de enemigos que querrán ponerte fin. A diferencia de la versión para Steam, Vampire Survivors en Android es gratis y está adaptado a la disposición de pantalla vertical.

Marvel Snap, tus héroes y villanos favoritos se enfrentan en este juego de cartas estratégico

¿Te gustan los juegos de cartas? Marvel Snap de seguro te encantará, incluso si no eres fanático de los super héroes de esta franquicia. Fue consagrado como el mejor juego para móviles en The Game Awards 2022, ¡y muy merecidamente! En cada partida tendrás un mazo de 12 cartas, las cuales representan a un personaje del universo Marvel que tienen un coste, un nivel de poder y una habilidad especial. Durante cada ronda, tendrás que poner una o más de estas cartas bocabajo en una de las tres casillas disponibles.

Cuando cada jugador termina de elegir sus cartas en la ronda, se revelan las cartas y seguidamente se activan sus habilidades especiales. El que tenga el poder más alto en una casilla específica gana esa casilla. Y quien gane dos de las tres casillas, gana la partida. Como verás, no es muy difícil aprender a jugarlo. Ten en cuenta que hay más de 170 cartas disponibles, por lo que existen muchas combinaciones y variantes que puedes realizar a la hora de armar tu mazo.

Hot Lap League, carreras trepidantes a lo Hot Wheels con más de 150 pistas

Algún juego de carreras tiene que estar en una lista de mejores juegos para Android. Y si tenemos que quedarnos con uno, definitivamente elegimos Hot Lap League. Ofrece más de 150 pistas y más de 100 opciones de personalización para los coches. ¡No tiene nada que envidiar a los juegos de Hot Wheels! Sus circuitos son bastante desafiantes y de seguro disfrutarás muchísimo intentando superarlos en el menor tiempo posible.

Tiene derrapes, turbo, eventos diarios, tabla de clasificación mundial, carreras contra fantasmas de jugadores reales y mucho más… Es de los juegos de carreras más completos y divertidos que puedes jugar en Android. El único problema es que es de pago. Por suerte, en ofertas se puede conseguir por solo 0,69 € o lo puedes jugar gratis con Play Pass.

Papers Please, el juego de culto lleno de dilemas morales

Papers Please es un juego de culto en PC que recién el año pasado debutó en Android con una versión especial que se adapta a las pantallas de los móviles. Ganó el premio a juego con mejor historia en los premios de Google Play de ese año y no es para menos. Papers Please te pone en la piel de un funcionario de inmigración en un país que está en conflicto con sus vecinos.

Tú estarás en un puesto de control de inmigración en el que debes revisar los pasaportes (y otros documentos) de cada persona que intenta ingresar al país, comparándolos con una lista de normas cada vez mayor. Tu misión será permitir la entrada a los que poseen la documentación correcta, rechazar a los que no cumplen con los requisitos, detener a los que falsifican documentos y balancear tus finanzas personales y vida familiar.

Angry Birds Journey, un juego casual para matar el tiempo

¿No quieres complicarte la vida con juegos repletos de mecánicas e historias enrevesadas? No te preocupes, en Android siempre hay espacio para juegos casuales y, sobre todo, para Angry Birds que ya es toda una leyenda de este género. Angry Birds Journey es la más reciente entrega de la franquicia para móviles y es el actual ganador de la categoría «juegos para pasar el rato» de los premios de Google Play.

¿De qué va? Pues es básicamente un juego de defensa de torres donde debes lanzar tus pájaros para resolver puzles y rescatar a tus aliados. No tiene más, pero es eso precisamente lo que lo hace tan entretenido y disfrutable en pequeñas sesiones de juego.

Dyslite, un RPG mitológico urbano con estilo

Dislyte es quizás el juego menos conocido de esta lista, a pesar de que ganó el premio a mejor juego multijugador para Android en los premios de Google Play. Es un RPG táctico con combates por turnos con mecánicas similares a las de los Final Fantasy clásicos. Cuenta con una historia original entretenida y un apartado artístico bastante chulo que mezcla lo urbano con lo mitológico. ¡Recomendado!

Genshin Impact, sigue siendo el mejor mundo abierto para Android

Genshin Impact ya estuvo en nuestra lista de los 10 mejores juegos de Android para 2022 y tenemos que incluirlo también este año. No solo ha ganado el premio a mejor juego como servicio en los Google Play Awards, sino que además ha incluido un nuevo modo de juego con cartas que lo convierte en un Hearthstone. Aparte, ha ampliado aún más su mundo abierto tipo Zelda: Breath of the Wild con 7 regiones en las que puedes pasar muchísimas horas explorando, combatiendo, haciendo misiones o resolviendo puzles.

También ha incorporado nuevos personajes con habilidades únicas, nuevas armas, nuevos objetos, nuevas funciones y más… Por cierto, también tiene modo multijugador. Sin duda alguna, es el juego más grande que existe para Android y nos parece toda una proeza técnica que funcione en dispositivos móviles.

Clash Royale, aún no pasa de moda

Clash Royale es probablemente el mejor juego para Android de todos los tiempos. Su mayor logro ha sido saber mantenerse vigente siete años después de su lanzamiento inicial. Es súper adictivo, fácil de entender e ideal para sesiones cortas de juego. Si quieres saber más sobre él y aprender a jugarlo, te recomendamos echarle un vistazo a todas las guías de Clash Royale que hemos preparado para ti. Por cierto, no tiene una versión para PC, pero aquí tienes un tutorial de cómo jugar a Clash Royale en Windows o Mac.

Call of Duty: Warzone Mobile, el shooter más prometedor de 2023

No podemos terminar este top sin mencionar a Call of Duty: Warzone Mobile. No solo es el juego de Android más esperado este 2023, sino que además es uno de los shooters más prometedores del año. Es similar a COD Mobile, pero ofrece partidas Battle Royale con hasta 120 jugadores en simultáneo y un pase de batalla que se comparte con los títulos actuales de la franquicia para PC y consolas. Por cierto, ten en cuenta que, aunque ya se puede jugar en algunas regiones, su lanzamiento global será en mayo de 2023.

¡Y ya está! Esos son para nosotros los mejores juegos para Android de 2023. Si crees que debimos incluir otro en específico, háznoslo saber en los comentarios.