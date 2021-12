Angry Birds es sin duda el juego más popular de Rovio. De hecho, la empresa hasta ha desarrollado un juego de Angry Birds con realidad aumentada. De cualquier forma, hoy no te queremos hablar sobre todos los juegos de Angry Birds, sino del más reciente, Angry Birds Journey.

Angry Birds Journey, el juego más reciente de Rovio

Angry Birds es un juego que fue bastante popular hace algunos años, por eso sus desarrolladores siguen sacando juegos sobre estos pájaros. Ten en cuenta que Angry Birds Journey es un juego móvil bastante similar al Angry Birds clásico, pero con nuevos personajes que tienen diferentes habilidades.

Por otro lado, en Angry Birds Journey podrás disfrutar de más de 100 niveles. Además, a medida que avanzas de nivel en este juego desbloqueas nuevos pájaros con habilidades bastante entretenidas. De hecho en Angry Birds Journey hay nuevos pájaros que tienen la habilidad de atacar de diferentes maneras a los cerditos.

Sí, en este juego también tienes que tumbar las torres de los cerditos para poder ganar. Además, cada vez que elimines a un cerdito ganarás puntos.

Como hemos dicho anteriormente, Angry Birds Journey es bastante similar al Angry Birds clásico. Una de las principales diferencias de este juego con su versión clásica además de tener a nuevos personajes es que en este juego los gráficos y las animaciones son más atractivos.

Angry Birds Journey también resulta interesante porque en sus primeros niveles no tiene publicidad ni compras integradas. La falta de publicidad en Angry Birds Journey es sin duda un punto interesante porque la mayoría de juegos de la Play Store muestran bastante publicidad.

Sin duda Angry Birds Journey es un juego que captará la atención de bastantes personas. Toma en cuenta que Angry Birds Journey no solo tiene nuevos personajes y te muestra escenarios interesantes, sino que es muy sencillo y tiene buenos gráficos.

De cualquier forma, Angry Birds Journey no es un juego perfecto. De hecho en ocasiones puedes tener la sensación de que le ha faltado algo. Sin embargo, no está de más que le des una oportunidad a este juego y después nos comentes qué te ha parecido. Ahora, si te gustan los juegos de Angry Birds, pero Angry Birds Journey no te ha llamado la atención, debes conocer los mejores juegos de Angry Birds para Android.