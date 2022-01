El nivel de los juegos para móviles ha crecido una barbaridad en los últimos años. Ahora puedes disfrutar de títulos con calidad de consolas desde la comodidad de tu smartphone. Y lo mejor es que en Android prácticamente todos los mejores juegos son gratuitos, por lo que no es necesario dejarte una pasta para viciarte con el móvil.

Otra realidad de los juegos para Android es que hay muchísimos en la Google Play Store, pero solo un puñado de ellos son realmente buenos. De ese puñado hemos seleccionado diez que nos parecen los mejores para jugar en Android este 2022. ¿No sabes a qué jugar en tu móvil? Échale un ojo a la lista.

Top 10 de los mejores juegos de Android para 2022

Para este Top hemos realizado una selección variedad que incluye juegos populares lanzados recientemente y juegos de hace años que aún siguen muy vigentes. Por supuesto, también tratamos de elegir títulos de géneros diversos para complacer todos los gustos. Dicho eso, veamos la lista.

League of Legends: Wild Rift

La adaptación oficial de League of Legends para móviles es un juego de tipo MOBA donde se enfrentan dos equipos de 5 jugadores. En comparación con la versión de PC, las peleas de League of Legends: Wild Rift son más rápidas y frenéticas gracias al campo de batalla reducido y adaptado al móvil, y a los renovados controles táctiles para moverse y lanzar hechizos. Las partidas duran entre 15 y 20 minutos, lo que es un poco largo para un MOBA de móviles.

Sin embargo, el juego es divertido, está bien equilibrado y sus micropagos no dan ventajas reales a los jugadores en las partidas. Sin duda alguna, es de los mejores MOBA para Android, sino el mejor.

Among Us

Si nunca antes habías escuchado hablar de Among Us, probablemente vives en una cueva alejada de la sociedad. Este juego se hizo muy viral a finales de 2020 y durante todo el 2021 no perdió fuerza, en parte gracias a la llegada del nuevo mapa The Airship.

En Among Us tendrás que trabajar con un grupo de personas (pueden ser tus amigos o jugadores desconocidos en línea) para mantener una estación espacial. El giro interesante es que un integrante del grupo es un impostor cuya misión será engañar a todos para tomar el control sin que lo descubran. Si no se te da bien mentir, aquí tienes 6 consejos para ser el mejor impostor en Among Us.

Es un juego bastante sencillo, pero que combina muy bien cooperación con competencia para generar esa tensión entre los jugadores que lo hace tan fascinante.

Rocket League Sideswipe

El Rocket League de toda la vida (el juego de fútbol en el que los jugadores son coches y la pelota es inmensa) ahora tiene una versión adaptada a móviles. Se llama Rocket League Sideswipe y es el juego más nuevo de esta lista. A diferencia de la versión de PC y consolas, este Rocket League se juega desde una perspectiva 2D y el arco donde se anota es vertical con una ligera elevación.

La verdad es que los creadores del juego han hecho un gran trabajo con esta adaptación, ya que es bastante cómoda de jugar y no pierde la esencia del título original. Además, mantiene todas las opciones de personalización de los coches que es una de las cosas que más nos gustan a los jugadores.

PUBG New State

PUBG: New State es una renovación completa de PUBG Mobile con mejores gráficos, mejor jugabilidad y armamento futurista. En este nuevo Battle Royale de 100 jugadores puedes jugar con drones, lanzagranadas, escudos de combate y mucho más. ¡Ah! Y tiene una nueva mecánica: la esquiva. Es como el PUBG de siempre, solo que mejorado y ambientado en el año 2051.

Cuando se lanzó, acumuló más de diez millones de instalaciones en menos de un mes, por lo que está llamado a ser el mejor Battle Royale para móviles en 2022. Por cierto, PUBG New State no tiene juego cruzado con PUBG Mobile porque son dos juegos separados que no comparten ni mecánicas ni servidores.

Pokémon UNITE

Fanáticos de los MOBA y Pokémon, aquí está el juego que llevaban esperando toda su vida. Pokémon UNITE es un adictivo título MOBA con batallas de 5 contra 5 en el que se enfrentan los Pokémon más icónicos de la franquicia. Es parecido a juegos como LoL y Dota 2, aunque no es tan técnico, lo cual hace que sea más accesible para el jugador casual.

Como dato curioso, este juego fue por un tiempo exclusivo de la Nintendo Switch. Ahora también puedes jugarlo en tu móvil Android o iOS y llevar tu progreso a la consola o viceversa. En caso de que Pokémon UNITE no funcione en tu Android, pincha aquí para solucionarlo.

Genshin Impact

Genshin Impact es seguramente el juego de Android más impresionante y ambicioso que hay en la actualidad. Es un RPG de mundo abierto que combina las mecánicas de Breath of the Wild con estética anime. Además, tiene una historia bastante profunda con varias tramas ocurriendo al mismo tiempo. Resulta bastante entretenido y cuenta con muchísimo contenido que puedes disfrutar sin pagar nada.

Aunque es un juego con mecánicas gacha, no hace falta pasar por caja para avanzar rápido en Genshin Impact. Eso sí, si quieres tener todos los personajes y las armas más poderosas, tendrás que gastar dinero. Pero ten mucho cuidado con eso, ya que no puedes pagar por lo que quieres. Solo puedes pagar por una caja de botín que trae objetos y personajes al «azar».

Brawlhalla

¿Quieres jugar al Super Smash Bros en Android? Si dejamos de lado a los emuladores de Nintendo para Android, lo más parecido que puedes encontrar es Brawhalla. Se trata de un juego de peleas de Ubisoft (los creadores de Assassins Creed, Far Cry, entre otros) muy similar en cuanto a mecánicas al título de Nintendo. Estéticamente, es totalmente 2D con un estilo artístico de dibujos animados.

De hecho, Brawlhalla (que está disponible en todas las consolas actuales y PC desde 2017, pero que llegó a móviles hace un par de años con juego cruzado) ha tenido colaboraciones con Hora de Aventura, Ben 10, Steven Universe y las Tortugas Ninjas. No es para nada complicado de jugar, aunque si necesitas ayuda mira este artículo con los mejores trucos para ganar en Brawlhalla.

GRID Autosport

GRID Autosport es el mejor juego de carreras realistas para Android. Es de pago, pero hace poco recibimos una versión gratuita llamada GRID Autosport Custom Edition con menos contenido. Gráficamente, es de los juegos más impresionantes que puede correr tu móvil Android y jugablemente es una delicia para los amantes de los simuladores de conducción.

La versión gratis puedes ampliarla pagando solo por el contenido que tú quieras. Sin embargo, si todo el juego te gusta, te recomendamos que compres la versión completa directamente, ya que pagando el juego por partes en la Custom Edition te saldrá el doble de caro.

Clash Royale

Es de locos que en 2022 sigamos hablando de Clash Royale como un fenómeno viral. Este juego creado por Supercell (los mismos de Clash of Clans y Brawl Stars) se lanzó en 2016 y desde entonces su popularidad no ha caído. Si bien siempre ha sido adictivo y nunca ha dejado de tener a miles de jugadores activos en todo el mundo, recientemente streamers como Ibai Llanos le han dado un nuevo impulso.

¿Es tarde para empezar a jugar al Clash Royale en 2022? Para nada. Si vas a Twitch, verás que muchos de los que «stremean» este juego también están jugándolo por primera vez y se la están pasando genial. De todas formas, te recomendamos ver estos artículos con 5 trucos para Clash Royale que siguen funcionando en 2022 y 10 errores de Clash Royale que no debes cometer para jugar como un pro desde el inicio.

Fortnite

Y ya para terminar, tenemos el clásico Fortnite. ¿Acaso este juego no lo eliminaron de la Google Play Store y de la App Store? Sí, pero aún se puede jugar en Android si lo descargas con el launcher de la Epic Games Store o con la tienda de los Samsung Galaxy. Más abajo te dejamos un tutorial sobre cómo se instala en un móvil o tablet Android actualmente.

Si por alguna extraña razón no sabes de qué va Fortnite, déjanos decirte que es un juego de disparos en tercera persona de tipo Battle Royale donde cien jugadores se enfrentan todos contra todos en una isla que se ve haciendo cada vez más pequeña con el paso del tiempo debido a una tormenta. El objetivo es que solo uno quede en pie: el ganador. También tiene modos de juegos diferentes, como Impostores que es una copia de Among Us.

Descargar | Cómo instalar Fortnite en Android sin Google Play

Nos faltaron algunos juegos de Android que siguen siendo muy buenos y populares en 2022, como Pokémon GO y Call of Duty Mobile, pero teníamos que quedarnos con solo 10 y priorizar la variedad de géneros. Ahora, queremos conocer tu opinión: déjanos tu Top 10 de mejores juegos para Android en 2022. De seguro coincidimos en más de uno.