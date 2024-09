Existen un montón de juegos de coches para Android. Desde simuladores para aprender a conducir, hasta juegos de carreras de alta velocidad y títulos parecidos al Mario Kart. Pero si está aquí es porque de seguro estás buscando juegos en los que puedes personalizar coches. Pues bien, a continuación te traemos una lista de los mejores juegos de tunear coches para móviles que puedes probar en tu teléfono.

Los 10 mejores juegos de tunear coches para móviles

Aquí abajo te dejamos una selección de los 10 mejores juegos de tunear carros para Android. Todos se pueden descargar gratis en la Play Store, por lo que instalarlos te será muy fácil y seguro:

Tuning Club Online

Este es uno de los juegos preferidos de los fanáticos del «tuning». Y es que su apartado de personalización te permite editar los parachoques, neumáticos, carrocería, motores, capós, alerones y hasta colocar skins. Además, luego podrás usar tu carro tuneado para competir contra otros jugadores en carreras a alta velocidad.

CSR Racing 2

Este es otro de los juegos de carreras con mejor personalización de coches. Y es que en él encontrarás más 200 vehículos para tunear de marcas famosas como Ferrari, Porsche, Aston Martin, McLaren, Bugatti y Lamborghini. Y lo mejor de todo es que tiene gráficos muy realistas para que sientas que estás tuneando un coche de verdad.

NFS Heat Studio

La mítica saga de videojuegos Need for Speed tiene un juego para tunear coches disponible en la Play Store. Se trata de NFS Heat Studio, un juego en el que tienes que crear tu colección de coches tuneados. Y para ello tendrás un montón de opciones en tu taller para modificar la carrocería, ruedas, tubos de escape, motor, pintura, etc.

CarX Street

En este juego no solo puedes tunear la estética del coche, también hacerle mejoras para las carreras. Así es, el apartado de personalización de CarX Street incluye opciones para modificar la transmisión, el motor, la suspensión y los neumáticos. Y además también puedes darle un aspecto único tuneando la carrocería, faros, parachoques, luces, etc.

Forza Customs

Si estás buscando un juego 100 % enfocado a tunear coches (es decir, sin carreras), entonces este es el que debes de probar. Y es que Forza Customs es un juego de restaurar coches viejos para tunearlos con un diseño único. Es básicamente una juego de estrategia en el que debes elegir las piezas de reparación correctas.

3DTuning

Este más que un juego es una app de tunear coches con gráficos fotorrealistas. Así es, 3D Tuning te permite personalizar un montón de coches, camiones, motos, entre otros vehículos con una enorme variedad de opciones bastante precisas y detalladas para que puedas obtener un diseño muy personalizado.

Demolition Derby 3

No todos los juegos de tunear carros tienen que ser de carreras. Y Demolition Derby 3 es un claro ejemplo de ello. En este juego tienes que tunear coches para luego destruirlos. Y lo mejor de todo es que hay más de 100 coches diferentes y un montón de opciones para personalizarlos.

Car Parking Multiplayer

Este es uno de los pocos juegos de tunear coches de mundo abierto que existen en la Play Store. Esto significa que luego de personalizar el motor, la suspensión, neumáticos, carrocería y demás aspectos de tu coche, podrás conducir libremente y encontrarte jugadores de todo el mundo, ya que es multijugador online.

Burnout Masters

Burnout Masters es un juego de carreras y drifts (derrapes) que tiene un gran apartado de personalización de vehículos. Y es que al coche que elijas puedes tunearle desde el motor hasta la carrocería. Así es, puedes elegir desde los cilindros del motor y cada detalle estético del vehículo que conducirás en las carreras más peligrosas del mundo.

Car Mechanic Simulator 21

Finalmente, te recomendamos este juego que va de tunear y reparar coches. Y es que en Car Mechanic Simulator 21 serás el propietario de un taller especializado en el que aprenderás no solo de la personalización de vehículos, sino también cosas básicas de mecánica automotriz.

Y tú… ¿Cuál de estos juegos de tunear autos probarás?