Después de Fortnite, PUBG es el Battle Royale por excelencia. En Android nos ha dado muchas alegrías con PUBG Mobile, su versión para móviles. Pero ahora tiene una nueva versión para Android e iOS llamada PUBG New State que está ambientada en el año 2051. Esta secuela tiene mejores gráficos y equipo de alta tecnología para los jugadores, como drones, escudos de combate y lanzagranadas.

Si bien es bastante parecido al PUBG al que estás acostumbrado, PUBG New State es una renovación bastante completa en cuanto a jugabilidad y calidad visual. Es decir, no es simplemente una actualización de PUBG Mobile; es un juego totalmente nuevo. Así que, si te preguntas si PUBG New State tiene juego cruzado con otros juegos de la serie, la respuesta corta es NO.

PUBG New State no tiene juego cruzado con PUBG Mobile o PUBG, pero sí con iOS

Como mencionamos antes, PUBG New State es un juego nuevo que tiene cosas (como los drones y la mecánica de esquivar) que no tiene el PUBG clásico. Eso significa que las características de estos juegos son incompatibles entre sí. Es imposible que un jugador de New State juegue una misma partida con un jugador de PUBG Mobile, pues sería como enfrentar un jugador de Fortnite con uno de PUBG.

Solo imagínate que hipotéticamente los jugadores de PUBG New State pudieran jugar con los de PUBG Mobile. Las partidas serían injustas para estos últimos, ya que no podrían esquivar ni usar los drones o el armamento futurista que tienen sus rivales. Sin mencionar que cada juego tiene sus propios mapas únicos que no se pueden homologar.

De ahí a que, al empezar a jugar a PUBG New State, te pidan crear un personaje desde cero y no sea posible exportar todo el progreso que tienes en el PUBG clásico. En definitiva, no esperes juego cruzado de PUBG New State con los juegos anteriores de la serie ni hoy ni en el futuro. Solo una mega-actualización de PUBG Mobile haría posible esto, lo cual dudamos que esté en los planes de los desarrolladores.

La buena noticia es que PUBG New State sí tiene juego cruzado entre plataformas. Los jugadores de Android pueden jugar partidas con los jugadores de iOS (iPhone e iPad) sin ningún tipo de problema. Esto ya viene activado por defecto, así que no tienes que hacer nada para que te emparejen con jugadores de iOS o Android. ¡A jugar!