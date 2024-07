Torneo Real de Clash Royale en julio 2024 Los 5 mejores mazos

Tras varios desafíos que tenían como protagonistas a las nuevas cartas evolucionadas que llegaron durante esta temporada, Supercell volvió a lanzar uno de los eventos más difíciles de jugar, ¿cuál? Pues ni más ni menos que el querido por muchos, y odiado por varios, Torneo Real.

Si nunca ganaste este tipo de torneo, puede que esta sea tu mejor oportunidad. Hablando con varios jugadores profesionales, como así también probando diversas combinaciones de cartas, hemos podido formar los 5 mejores mazos para el Torneo Real de julio 2024.

Cabe recordar que para este torneo no necesitarás desbloquear ninguna carta o evolución, pues todas están disponibles para que sean utilizadas de manera gratuita. Eso sí, la evolución de la Excavadora de duendes y el Duende gigante evolucionado no están disponibles, ¿por qué? Por el simple motivo de que las cartas lanzadas en la misma temporada del torneo no han sido correctamente balanceadas.

Los mejores mazos para ganar el Torneo Real de julio 2024 de Clash Royale

Antes de que te mostremos los mazos en cuestión, debemos aclarar que el Torneo Real cuenta con límite de derrotas, por lo que deberás planear muy bien tu estrategia de ataque y defensa para no quedarte en el camino. Así mismo, aconsejamos probar todos los mazos para que encuentres en el que mejor se adapta a tu forma de juego.

Mazo 1 – Furia mágica

Mago (evolucionado).

Esqueletos (evolucionados).

Gólem de elixir.

Rey esqueleto.

Vacío.

Bruja madre.

Flechas.

Furia.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.1 unidades.

Mazo 2 – La P.E.K.K.A. vencedora

Mago (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

Ariete de batalla.

P.E.K.K.A.

Vacío.

Fantasma Real.

Bandida.

Esbirros.

Carta de torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.8 unidades.

Mazo 3 – Ciclado rápido de Pescador

Gigante noble (evolucionado).

Mago (evolucionado).

Vacío.

Fantasma Real.

Pescador.

Esqueletos.

Espíritu eléctrico.

El Tronco.

Carta de torre: Bombardero.

Consumo promedio de elixir: 3 unidades.

Mazo 4 – Tornado de apoyo

Bombardero (evolucionado).

Caballero (evolucionado).

Gigante eléctrico.

Fénix.

Lanzarrocas.

Rayo.

Tornado.

Cañón.

Carta de torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 4.1 unidades.

Mazo 5 – Excavadora salvadora

Bombardero (evolucionado).

Torre Tesla (evolucionada).

Excavadora de duendes (evolucionada).

Gran Minero.

Veneno.

Esqueletos.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Carta de torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 2.8 unidades.

Esperamos que estos mazos te sirvan para arrasar en este complicado torneo de Clash Royale, ¡te deseamos mucha suerte!