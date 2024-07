Los mejores mazos con el Duende gigante evolucionado de Clash Royale

¡La esperada evolución del Duende gigante finalmente ha llegado a Clash Royale! Tras varias filtraciones, como así también anuncios publicados en redes sociales por parte de Supercell, el poderoso Duende gigante evolucionado ya puede ser utilizado en todos los modos de juego.

Si pudiste conseguirlo a través del pase de batalla, o bien obtuviste fragmentos de evolución para poder hacerte con esta poderosa carta, de seguro te estarás preguntando cuáles son los mejores mazos.

Para tu suerte, aquí hemos probado esta carta y logramos formar los mejores mazos con la evolución del Duende gigante. Eso sí, los mismos solo sirven para los modos de juego en donde no está presente la Reina Duende, ya que dicho modo es totalmente distinto al resto.

Duende gigante evolucionado: los 5 mejores mazos para arrasar en Clash Royale

Los mazos que te mostraremos a continuación cuentan con dos evoluciones. Si no has podido desbloquear esta habilidad, o bien no posees algunas de las evoluciones que aparecen en los mazos, ¡no te preocupes! Puedes reemplazar esas evoluciones con las cartas normales.

Mazo 1 – Príncipe fénix

Duende gigante (evolucionado).

Descarga (evolucionado).

Maldición duende.

Duende demoledor.

Príncipe.

Principito.

Fénix.

Flechas.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Mazo 2 – Mago duende

Duende gigante (evolucionado).

Mago (evolucionado).

Maldición duende.

Máquina duende.

Príncipe.

Fénix.

Guardias.

Furia.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 4 unidades.

Mazo 3 – Chispas al ataque

Duende gigante (evolucionado).

Bombardero (evolucionado).

Chispitas.

Príncipe.

Vacío.

Bruja madre.

Esbirros.

Furia.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Mazo 4 – Pesca evolucionada

Duende gigante (evolucionado).

Mago (evolucionado).

Globo bombástico.

Vacío.

Príncipe oscuro.

Bruja nocturna.

Pescador.

Flechas.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 4.1 unidades.

Mazo 5 – Élite renovado

Duende gigante (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

Chispitas.

Bárbaros de élite.

Príncipe oscuro.

Mago eléctrico.

Murciélagos.

Furia.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 4 unidades.

Sin más nada que añadir al respecto, aprovechamos este espacio para recordarte que aún puedes jugar al Viaje de la Reina duende, modo de juego en donde se entregan varias de las nuevas cartas que llegaron a Clash Royale durante la temporada pasada (Duende demoledor, Maldición duende, etc.).