Monopoly Go no funciona Cómo solucionarlo

Si un día como cualquier otro tomaste tu móvil y decidiste pasar algunos minutos de tu tiempo libre completando ciudades, tirando dados y mejorando tu progreso dentro de Monopoly Go, podrías llegar a encontrarte con la muy mala noticia de que el juego no funciona.

A pesar de que este divertido videojuego para dispositivos móviles no suele presentar problemas de forma regular, hay ocasiones en las que no carga, algo que sin lugar a dudas molesta y mucho a la mayoría de los jugadores de Monopoly Go.

Por suerte, se pueden llevar a cabo algunas soluciones para arreglar esos inconvenientes que impiden que Monopoly Go se inicie correctamente en dispositivos móviles Android, soluciones que te mostraremos en este artículo.

¿Por qué Monopoly Go no carga?

El problema más común que afecta a la gran mayoría de los usuarios que juegan a Monopoly Go, es que el título no carga de forma completa al momento de iniciarse en el teléfono.

Este inconveniente puede ser generado por varios factores, aunque los más comunes son los que mencionamos a continuación:

El juego está en mantenimiento : cuando los creadores de Monopoly Go detectan algún error en concreto, suelen suspender los servidores para realizar mejoras. Los mantenimientos duran de 30 minutos a 1 hora.

: cuando los creadores de Monopoly Go detectan algún error en concreto, suelen suspender los servidores para realizar mejoras. Los mantenimientos duran de 30 minutos a 1 hora. Los servidores están caídos : este problema está relacionado específicamente con los servidores en donde se almacenan los datos de los jugadores. Cuando los mismos se caen, el restablecimiento del juego en general suele tomar un par de horas.

: este problema está relacionado específicamente con los servidores en donde se almacenan los datos de los jugadores. Cuando los mismos se caen, el restablecimiento del juego en general suele tomar un par de horas. La conexión a Internet es inestable: si nuestra conexión a Internet sufre de cortes, el juego no cargará y esto hará que no se pueda iniciar de manear correcta.

Monopoly Go no funciona: ¿cómo solucionar este problema?

Teniendo en cuenta las causas que hacen que este videojuego no funcione, se pueden llevar a cabo distintas soluciones para que el problema no siga diciendo “presente”. Eso sí, estas soluciones no funcionarán si los servidores están en mantenimiento. Puedes descubrir si el juego está en mantenimiento desde aquí.

Actualiza el juego

Una de las causas más probables es que estés iniciando el juego con una actualización pendiente que no has instalado. Por tanto, ve a la tienda de apps de tu teléfono, busca la ficha del juego y presiona en «Actualizar» de estar disponible esta opción. Después de actualizarlo, vuelve a abrir el juego para ver si solucionó el error.

Borra la memoria caché del juego

Si has consultado con otros jugadores y ellos te han dicho que el juego les funciona bien, puede que se haya almacenado un error en la memoria caché de tu dispositivo móvil. Para eliminarla deberás seguir estos pasos:

Entra en los ajustes de tu móvil .

. Presiona sobre “Apps”.

Busca el juego Monopoly Go y pincha sobre el mismo.

Dale a la opción que dice “Almacenamiento y caché”.

Por último, pincha en “Borrar memoria caché”.

Activa y desactiva el Modo Avión

A pesar de las actualizaciones que recibió este juego en Android, aún no han podido eliminar el problema que causa que el título no detecte que estamos conectados a Internet. Para solucionar este problema lo que debes hacer es activar y desactivar el Modo Avión:

Despliega el panel de notificaciones de tu teléfono.

de tu teléfono. Desliza la pantalla desde arriba hacia abajo para acceder al resto de los accesos directos.

Pincha en “Modo Avión”.

Una vez activado, vuelve a pinchar sobre dicha función para desactivar el modo en cuestión.

Tras haber realizado los pasos, deberás abrir el juego y comprobar si el error ha sido solucionado.

Sin más nada que añadir al respecto, si el juego continúa presentando problemas y no puedes conseguir tiradas gratis, o bien continuar con tu progreso completando ciudades, no te quedará otra alternativa que desinstalar Monopoly Go, descargarlo y volverlo a instalar.