La franquicia de Five Nights at Freddy’s continúa teniendo presencia en Roblox, con muchos jugadores afanados en los distintos juegos de FNAF que existen. Y uno que se ha hecho bastante popular, es el juego de defensa de torres Five Nights TD, en donde puedes emplear diferentes unidades para lograr ganar las partidas.

De hecho, las unidades son el corazón del juego, y una forma rápida de obtener las que quieras es a través del intercambio con otros jugadores por su precio en almas (la moneda virtual que se emplea). Ahora bien, antes de lanzarte a darlo todo por la unidad que deseas, es mejor saber bien el precio que se estima para cada personaje en Five Nights TD. Así podrás realizar una transacción justa, sin sentir que has dado demás. Por eso en este artículo, te traemos los valores de trading en Five Nights TD.

Five Nights TD: valores de trading

La cantidad de almas (o souls) que vale cada unidad en Five Nights TD lo determina tanto su demanda, como la rareza del personaje. De modo que los más raros y buscados serán los más costosos de todos. Te contaremos el valor de trading de cada personaje en el juego, empezando desde los más raros, hasta los comunes, e incluso el de los regalos y accesorios más buscados.

Unidades de rareza Pesadilla

Shiny Leviathan Mangle : 45.000 almas o más.

: 45.000 almas o más. Shiny Blighted Endo Freddy : 45.000 almas o más.

: 45.000 almas o más. Shiny Phantom Mangle : 30.000 almas o más.

: 30.000 almas o más. Shiny Shadow Bonnie : 16.000 almas o más.

: 16.000 almas o más. Leviathan Mangle : desde 10.000 hasta 12.000 almas.

: desde 10.000 hasta 12.000 almas. Blighted Endo Freddy : 8.000 a 9.000 almas.

: 8.000 a 9.000 almas. Phantom Mangle : desde 7.000 a 7.500 almas.

: desde 7.000 a 7.500 almas. Shiny Bounded Shadow : 6.000 almas.

: 6.000 almas. Shadow Bonnie : 2.000 a 3.000 almas.

: 2.000 a 3.000 almas. Bounded Shadow : 1.300 a 2.000 almas.

: 1.300 a 2.000 almas. Marionettes Puppeteer: 1.000 a 2.000 almas.

Unidades de rareza Secreta

War Machine Foxy : 25.000 almas o más.

: 25.000 almas o más. Shiny Withered Golden Freddy : 18.000 a 20.000 almas.

: 18.000 a 20.000 almas. Shiny Seven Seas Foxy : 11.000 a 13.000 almas.

: 11.000 a 13.000 almas. Shiny Endo 02 : 12.000 a 13.000 almas.

: 12.000 a 13.000 almas. Shiny Sentinel Bonnie : 10.000 a 12.000 almas.

: 10.000 a 12.000 almas. Shiny Patriot Freddy : 9.000 a 10.000 almas.

: 9.000 a 10.000 almas. Shiny Plane Boy : 7.000 a 9.000 almas.

: 7.000 a 9.000 almas. Shiny Phantom Balloon Boy : 5.000 a 6.000 almas.

: 5.000 a 6.000 almas. Shiny Withered Bonnie : 5.000 a 6.000 almas.

: 5.000 a 6.000 almas. Shiny Abyssal Foxy : 3.500 a 4.000 almas.

: 3.500 a 4.000 almas. Shiny Phantom Puppet : 3.000 a 4.000 almas.

: 3.000 a 4.000 almas. Shiny Algae Frebear : 3.000 a 4.000 almas.

: 3.000 a 4.000 almas. Shiny Pirate Withered Foxy : 2.500 a 3.5.000 almas.

: 2.500 a 3.5.000 almas. Phantom Balloon Boy : 2.500 a 3.000 almas.

: 2.500 a 3.000 almas. Withered Golden Freddy : 1.600 a 1.800 almas.

: 1.600 a 1.800 almas. Shiny Witch Toy Chica : 1.500 a 2.000 almas.

: 1.500 a 2.000 almas. Shiny Phantom Cupcake : 1.000 a 1.200 almas.

: 1.000 a 1.200 almas. Sentinel Bonnie : 1.000 a 1.400 almas.

: 1.000 a 1.400 almas. Plane Boy : 1.000 a 2.000 almas.

: 1.000 a 2.000 almas. Endo 02 : 1.100 a 1.200 almas.

: 1.100 a 1.200 almas. Withered Bonnie : 900 a 1.000 almas.

: 900 a 1.000 almas. Shiny Rad Freddie : 800 a 900 almas.

: 800 a 900 almas. Seven Seas Foxy : 700 a 800 almas.

: 700 a 800 almas. Withered Golden Freddy : 650 a 900 almas.

: 650 a 900 almas. Patriot Freddy : 600 a 800 almas.

: 600 a 800 almas. Shiny Rockin Bonnie : 500 a 600 almas.

: 500 a 600 almas. Abyssal Foxy : 450 a 500 almas.

: 450 a 500 almas. Pirate Withered Foxy : 400 a 500 almas.

: 400 a 500 almas. Phantom Puppet : 350 a 450 almas.

: 350 a 450 almas. Algae Fredbear : 300 a 400 almas.

: 300 a 400 almas. Witch Toy Chica : 250 a 300 almas.

: 250 a 300 almas. Rad Freddy : 225 a 275 almas.

: 225 a 275 almas. Pirate Foxy : 100 a 175 almas.

: 100 a 175 almas. Phantom Cupcake : 80 a 150 almas.

: 80 a 150 almas. Shadow Freddy : 70 a 115 almas.

: 70 a 115 almas. Mangle : 85 a 145 almas.

: 85 a 145 almas. Rock’n Bonnie : 50 a 100 almas.

: 50 a 100 almas. Spring Bonnie : 50 a 60 almas.

: 50 a 60 almas. Puppet : 5 a 10 almas.

: 5 a 10 almas. Endo: 3 a 7 almas.

Unidades de rareza mítica

Withered Freddy : 85 a 120

: 85 a 120 Phantom Golden Freddy : 40 a 50 almas.

: 40 a 50 almas. Balloon Boy : 15 a 40 almas.

: 15 a 40 almas. Bonnie : 15 a 30 almas.

: 15 a 30 almas. Golden Freddy : 10 a 20 almas.

: 10 a 20 almas. Coco Boy: 10 a 20 almas.

Unidades de rareza épica

Baker Chica : 20 a 40 almas.

: 20 a 40 almas. Whitered Foxy : 5 a 10 almas.

: 5 a 10 almas. Toy Chica : 2 a 10 almas.

: 2 a 10 almas. Toy Bonnie: 2 a 10 almas.

Unidades raras

Whitered Chica : 5 a 10 almas.

: 5 a 10 almas. Toy Freddy : 1 a 5 almas.

: 1 a 5 almas. Foxy: 1 a 5 almas.

Unidades de rareza poco común

Freddy : 1 a 2 almas.

: 1 a 2 almas. Chica: 1 alma o gratis.

Items o accesorios más buscados del juego

Withered Golden Freddy Present : 2.400 a 2.700 almas.

: 2.400 a 2.700 almas. Sentinel Bonnie Present : 1.500 a 2.000 almas.

: 1.500 a 2.000 almas. Abyssal Foxy Present : 1.000 a 1.200 almas.

: 1.000 a 1.200 almas. Patriot Freddy Present : 800 a 900 almas.

: 800 a 900 almas. Premium Pass Ticket : 600 a 700 almas.

: 600 a 700 almas. VIP Ticket : 600 a 700 almas.

: 600 a 700 almas. Pirate Withered Foxy Present : 550 a 600 almas.

: 550 a 600 almas. Witch Toy Chica Present : 350 a 450 almas.

: 350 a 450 almas. Rad Freddy Present : 300 a 350 almas.

: 300 a 350 almas. Secret Remnant : 200 a 300 almas.

: 200 a 300 almas. Secret Presents : 100 a 150 almas.

: 100 a 150 almas. Clan Season Gift 1 : 30 a 60 almas.

: 30 a 60 almas. Mythic Presents : 30 a 50 almas.

: 30 a 50 almas. Mythic Remnant : 25 a 50 almas.

: 25 a 50 almas. Exclusive Presents : 25 a 50 almas.

: 25 a 50 almas. Summer Present : 20 a 36 almas.

: 20 a 36 almas. Clan Present 2 : 25 a 30 almas.

: 25 a 30 almas. Phantom Presents: 10 a 15 almas.

Si te gustan los juegos de Roblox en general, también puedes descubrir los mejores juegos con historia o los más divertidos en Roblox.