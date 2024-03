Es increíble la forma en la que el fandom de Five Nights at Freddy’s se ha hecho más grande y más fuerte con el pasar de los años. Gracias a nuevos títulos hechos por fans y a la película que incluso desató un reto en TikTok de robar posters, los seguidores de esta saga están más que felices. Sin embargo, si aún no estás satisfecho con todo el contenido de FNAF que hay en Internet, llegaste al lugar adecuado, ya que tenemos para ti, una lista con los 10 mejores juegos de Five Nights at Freddy’s en Roblox.

En el siguiente artículo te mencionaremos en un orden al azar, los que, según nosotros y nuestra investigación, son los mejores juegos basados en la franquicia de FNAF que puedes conseguir en Roblox. Algunos de estos títulos tienen gráficos increíbles y una jugabilidad demasiado adictiva, así que te recomendamos que no te pierdas ni una sola de las recomendaciones que te haremos aquí.

Forgotten Memories, un gran favorito

Queríamos empezar la lista con uno de nuestros candidatos más fuertes y este sin duda tiene que ser Forgotten Memories. Este juego combina, dentro de sus dos laberintos, una enorme cantidad de tareas y retos que debes completar para poder ganar. Todo eso mientras evitas a los animatrónicos que te persiguen y evitas morir por falta de oxígeno. Si bien es cierto que la variedad en personajes es bastante limitada, también podemos decir que en términos de calidad y jugabilidad, nadie vence a este juego.

Enlace | Forgotten Memories

Freddy’s Unlocked, una vieja fórmula traída de vuelta a la vida

La mayoría de los juegos que tenemos en esta lista son juegos de rol en los cuales puedes darle vida a diferentes personajes de la saga, sin embargo, ese no es el caso con Freddy’s Unlocked. Gracias a un talentoso equipo de desarrolladores, los jugadores pueden volver a vivir la experiencia de FNAF 1 con mejores gráficos, animaciones más limpias, más terror y por supuesto, hacerlo todo desde Roblox, lo cual es increíble.

Enlace | Freddy’s Unlocked

Archived Nights, una perspectiva de FNAF sin el horror

Hay que admitir que la historia detrás de Five Nights at Freddy’s es bastante interesante y si quieres conocer más sobre este vasto universo de personajes, pero no eres fan de los juegos de terror, Archived Nights es el título para ti. Este juego de rol de Roblox te permite explorar una gran cantidad de lugares dentro de los diferentes juegos de FNAF y personificar a varios animatrónicos de FNAF 1, 2, 3, security breach e incluso crear tu propio personaje.

Enlace | Archived Nights

Fredbear’s Mega Roleplay, un título que no podía faltar

Otro juego que siempre es mencionado en las listas de los mejores juegos de FNAF en Roblox es FMR o Fredbear’s Mega Roleplay. Este título de FNAF en Roblox es tan popular debido al hecho de que te ofrece una gran cantidad de lugares que visitar y un montón de placas para obtener personajes secretos como las versiones pesadilla de FNAF 4, versiones navideñas, las versiones Toy, entre otros.

Enlace | Fredbear’s Mega Roleplay

FNAF AU: Special Delivery, un remake muy necesario

FNAF AR: Special Delivery, era un juego en realidad aumentada que te permitía explorar el mundo real con tu móvil y luchar contra animatrónicos descompuestos. El título original se canceló, pero desarrolladores en Roblox decidieron hacerle un remake, mejorar el juego y llamarlo FNAF Animatronic Universe: Special Delivery. Este es un juego de supervivencia en el cual tienes que distribuir bien tu energía para encontrar a los animatrónicos defectuosos y paralizarlos con un choque eléctrico.

Enlace | FNAF AU: Special Delivery

Fractured Franchise, el juego que trae la película a la vida

Gracias a la llegada al cine de la película de Five Nights at Freddy’s muchas personas empezaron a hacerse fieles seguidores de esta franquicia. Por esta razón se creó el juego Fractured Franchise en Roblox, el cual es un juego de rol con excelentes gráficos, en el cual puedes ser cualquiera de los personajes de la película de FNAF. Y no estamos hablando solo de los animatrónicos, también puedes ser los personajes humanos, incluyendo por supuesto al personaje de Josh Hutcherson.

Enlace | Fractured Franchise

FNAF: Pizza Party, un juego de supervivencia en grupo que debes probar

Si lo que quieres es un buen juego terror y supervivencia que incluya un factor multijugador, entonces tienes que probar FNAF: Pizza Party. Este proyecto consiste en dos niveles de 5 noches cada uno, en los cuales tienes que realizar tareas dentro de los mapas de todos los juegos de FNAF unidos en uno solo. Serán noches atareadas y no solo por la gran cantidad de cosas por hacer, sino también por el hecho de que hay animatrónicos asesinos esperándote en cada rincón oscuro.

Enlace | FNAF: Pizza Party

FNAF: Doom, corre por tu vida con este juego de Roblox

FNAF: Doom es otro remake de un juego que existe fuera de Roblox, sin embargo, esta versión cuenta con una jugabilidad mejorada y gráficos de calidad que no querrás perderte. Igual que otros juegos en esta lista, este es un juego de supervivencia en los que las versiones Toy de los animatrónicos te perseguirán por toda la pizzería buscando atraparte. Si logras esquivarlos el tiempo suficiente, puede que sobrevivas la noche.

Enlace | FNAF: Doom

FNAF: Coop, la opción favorita de miles de usuarios

Con aproximadamente 100 mil usuarios recurrentes en el juego, FNAF: Coop se mantiene como uno de los juegos más populares de esta franquicia en Roblox. Este título de supervivencia te permite a ti y a tus amigos ingresar en un mapa enorme infestado de animatrónicos de la saga oficial de FNAF que intentaran atraparte. Defiéndete, realiza tus tareas y por supuesto no dejes que los animatrónicos te atrapen.

Enlace | FNAF: Coop

FNAF: The Pizzeria Roleplay Remastered, el juego de rol más grande de FNAF en Roblox

Por supuesto, no podíamos hacer una lista de juegos de FNAF en Roblox sin mencionar a FNAF: TPRR. Este juego de rol cuenta con ubicaciones, personajes y objetos de juegos oficiales de FNAF, juegos hechos por fans, libros, animaciones y todo lo que te imagines dentro de este universo. Es increíble la enorme cantidad de opciones que tienes disponible en este juego de rol, así que si quieres explorar el amplio mundo de FNAF, te recomendamos que pruebes este título.

Enlace | FNAF: TPRR

Eso es todo por ahora con nuestra lista de los 10 mejores juegos de Five Nights at Freddy’s en Roblox. Sin duda hay una enorme variedad de juegos con excelentes gráficos, gameplays complicados, un arsenal de personajes interesante y mucho más. Esperamos que esta lista te haya gustado y si conoces algún título que se nos haya escapado y que merezca estar en esta lista, déjala en la sección de comentarios.