¿Eres fanático de Monopoly GO? La verdad es que no nos sorprende, pues esta variante del clásico juego de mesa es ultra entretenida. De hecho, es un juego tan divertido que le valió para que los usuarios lo eligieran como el mejor juego de los premios Google Play 2023. Casi nada, ¿cierto?

Parece un juego perfecto para pasarse horas pegado al móvil, y lo es, pero hacerlo tiene un precio. Al tener tiradas de dados limitadas, cuando las consumes solo te quedan dos opciones: pagar para obtener más o bien irte de cacería en Internet para conseguir enlaces que regalen tiradas gratis.

Lo primero sabemos que pocos lo harán, mientras que lo segundo puede llegar a ser un trabajo intenso. Por suerte para ti, nosotros ya hicimos el trabajo pesado y encontramos para ti montones de links de dados gratis para Monopoly GO.

Esta página reúne diariamente todas las tiradas gratis de Monopoly GO para que las reclames

Como mencionamos arriba, conseguir tiradas de dados gratis en Monopoly GO no es una tarea sencilla. Sí, ciertamente algunas se consiguen en las redes sociales oficiales del juego, pero a veces no están tan a la vista y en otros casos puede llegar a ser una labor titánica.

Pocos tenemos la paciencia y el tiempo para lanzarnos hacia esa búsqueda del tesoro, pero en Internet siempre hay gente dispuesta a ayudar y allanarnos el camino. Tal es el caso de Alucare, un gamer francés que en su blog comparte guías, trucos y recompensas gratis de diferentes juegos, aunque especialmente de Raid Shadow Legends.

Entre esos juegos está Monopoly GO, del que diariamente se recaban enlaces para reclamar tiradas de dados gratis. ¿Quieres tener siempre links frescos con dados gratis para usar en Monopoly GO? Entonces solo debes seguir esta pequeña lista de pasos:

Ve a la sección de alucare.fr con la lista de enlaces a dados gratis de Monopoly GO. Navega un poco hacia abajo hasta encontrar el listado con los dados gratis del día. Presiona sobre el botón “Recuperar” para reclamarlos en tu cuenta.

Así de sencillo y lo mejor es que este blog reúne no solo los enlaces del día, sino que mantiene en su lista todos los dados gratis de días anteriores que todavía puedan reclamarse. ¿Cómo los encuentras? Solamente baja un poco más en la publicación para dar con ellos.

¿Alguna recomendación adicional? Guárdate este artículo en los favoritos o marcadores de tu navegador para que no lo pierdas y diariamente puedas visitarlo. ¡Listo! ¡No más búsquedas eternas de tiradas gratis para Monopoly GO!