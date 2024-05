Una de las bondades de Spotify Premium, es que puedes descargar las canciones desde la aplicación para luego escucharlas desde el móvil, así no tengas conexión a Internet. Es genial, sobre todo cuando te encuentras viajando o en áreas donde ni siquiera los datos funcionan. Sin embargo, como todo, esta función puede tener sus propios problemas.

No es raro el escenario en el que alguien empieza a tener inconvenientes a la hora de descargar las canciones. ¿Te está pasando? Son varias las causas que pueden explicar por qué Spotify no descarga las canciones que quieres, al igual que sus soluciones. En este artículo, te hablaremos de las más comunes y cómo puedes arreglarlo.

¿Por qué Spotify no descarga las canciones? Causas y soluciones más frecuentes

Si por algún motivo, no has podido bajar las canciones de Spotify a tu dispositivo, no te preocupes, pues es posible solucionar este error. Pero para ello, debes averiguar primero cuál es la causa. Y es que este tipo de problemas puede tener diferentes orígenes, que suelen relacionarse con la conexión a Internet, la configuración de la app, los permisos o la propia aplicación. A continuación, te explicamos los más frecuentes y cómo arreglarlos:

Mala conexión a Internet : antes de echarle la culpa a Spotify por no poder descargar canciones, verifica que tengas una conexión WiFi estable . Esto lo haces o bien empleando los datos de tu móvil, o conectándote a otra red que sepas que está 100% funcional.

: antes de echarle la culpa a Spotify por no poder descargar canciones, . Esto lo haces o bien empleando los datos de tu móvil, o conectándote a otra red que sepas que está 100% funcional. Habilita “Mostrar archivos de audio” en Spotify : también es posible que no hayas habilitado la función en Spotify para reconocer archivos de audio en tu móvil. Verificarlo es tan fácil como abrir la app > ir a Configuración > Archivos locales > activar la pestaña de Mostrar archivos de audio de este dispositivo. Al hacerlo, no solo podrás reproducir la música que ya tengas guardada, sino que, además, permitirás que Spotify descargue la música en tu biblioteca dentro del móvil.

: también es posible que no hayas habilitado la función en Spotify para reconocer archivos de audio en tu móvil. Verificarlo es tan fácil como de este dispositivo. Al hacerlo, no solo podrás reproducir la música que ya tengas guardada, sino que, además, permitirás que Spotify descargue la música en tu biblioteca dentro del móvil. Verifica los permisos de Spotify en tu móvil : si tu móvil no le permite el acceso a Spotify a sus documentos, será imposible descargar archivos de música desde la app hacia tu dispositivo. Para asegurarte de que la app tenga los permisos, debes ir a Ajustes en tu móvil > Aplicaciones > Spotify > Permisos > Música y otro contenido de audio > Permitir .

: si tu móvil no le permite el acceso a Spotify a sus documentos, será imposible descargar archivos de música desde la app hacia tu dispositivo. Para asegurarte de que la app tenga los permisos, debes ir a . Cierra sesión y vuelve a entrar en la app con tu cuenta : quizá el error esté al inicio de sesión, o por algún conflicto de la app con tu cuenta. Una forma de solucionarlo es cerrando sesión y volviendo a entrar a Spotify con tu cuenta.

: quizá el error esté al inicio de sesión, o por algún conflicto de la app con tu cuenta. Una forma de solucionarlo es cerrando sesión y volviendo a entrar a Spotify con tu cuenta. Borra la caché de la app : los archivos temporales tras el uso continuo de una app podrían corromper su funcionamiento. Por eso es conveniente limpiar la caché de forma periódica . Hacerlo automáticamente es tan simple como seguir nuestro tutorial para borrar la caché de las apps.

: los archivos temporales tras el uso continuo de una app podrían corromper su funcionamiento. Por eso es conveniente . Hacerlo automáticamente es tan simple como seguir nuestro tutorial para borrar la caché de las apps. Desinstala e instala Spotify otra vez: si todo lo anterior no te ha solucionado el error, quizá la app como tal no esté respondiendo como se debe por algún problema interno. La forma más sencilla de solucionar esto es desinstalando Spotify del móvil para volver a descargarlo desde la Play Store .

Aunque existen otras alternativas a Spotify que son igual de buenas y gratis, esta sigue siendo la opción número 1 para muchos a la hora de escuchar música. Esperamos que con este pequeño tutorial hayas podido resolver tu problema.