Si te gusta jugar MONOPOLY con tus amigos, entonces MONOPOLY GO! seguramente te tendrá enganchado. Este título para móviles es una reinterpretación excelente del juego de mesa clásico, muchísimo más dinámico y con elementos sociales que lo hacen todavía más entretenido. Sin embargo, es un juego que tiene un par de problemas: primero, que las tiradas de dados se acaban realmente rápido y tardan un montón en recargarse; segundo, que sus notificaciones pueden llegar a ser una pesadilla.

Sobre las tiradas ya te dimos una solución aquí en Androidphoria, al dedicar todo un artículo para conseguir montones de tiradas gratis en MONOPOLY GO! Y ahora vamos a ayudarte con lo segundo, pues te enseñaremos cómo desactivar las notificaciones de MONOPOLY GO! de manera definitiva.

Acabar con las notificaciones de MONOPOLY GO! va más allá de deshabilitarlas en el juego

Si eres jugador asiduo de MONOPOLY GO! probablemente hayas notado algo: sus notificaciones son excesivas. El juego no para de enviarlas a lo largo del día, algo que puede resultar muy molesto. ¿Lo peor de todo? Muchas veces no basta con desactivarlas dentro del juego, porque siguen apareciendo (aunque con una frecuencia ligeramente menor). ¿Qué es lo que puedes hacer para quitártelas totalmente de encima? Seguir estos pasos:

No otorgues el permiso de notificaciones al inicio : al iniciar el juego por primera vez , MONOPOLY GO! te pedirá el permiso para mostrar notificaciones. Con negarlo te quitarás todos los dolores de cabeza, pero es bastante probable que ya sea tarde para esto, así que sigue a otras soluciones.

: , MONOPOLY GO! te pedirá el permiso para mostrar notificaciones. Con negarlo te quitarás todos los dolores de cabeza, pero es bastante probable que ya sea tarde para esto, así que sigue a otras soluciones. Silencia las notificaciones dentro del juego: abre el menú desplegable del juego (icono de las tres rayas horizontales), presiona “Ajustes”, luego “Notificaciones” y ahí deshabilita todo lo que encuentres. Si no es suficiente, toca optar por una solución más drástica.

Desactiva todas las notificaciones de MONOPOLY GO! en Android : la solución definitiva pasa por deshabilitar todas las notificaciones del juego a nivel de sistema y hay dos formas de lograrlo: Desde el menú de notificaciones : Ajustes de Android > Notificaciones > Notificaciones de aplicaciones > Todas las aplicaciones > Desactivar MONOPOLY GO! Desde el menú de aplicaciones : Ajustes de Android > Aplicaciones > Todas las aplicaciones > MONOPOLY GO! > Permisos > Notificaciones > Desactivar todas.

: la solución definitiva pasa por y hay dos formas de lograrlo:

Ojo, estos pasos están listados según la distribución clásica de los menús de Android stock, así que podrían variar un poco dependiendo de la capa de personalización de tu móvil. Aun así, la diferencia no debería ser tan grande y encontrar la sección de permisos para las notificaciones será cuestión de unos pocos toques.

¿Ya te quitaste de encima la parte más molesta de MONOPOLY GO!? Ahora toca seguir disfrutando sin parar de este juegazo y convertirte en todo un magnate de los negocios.