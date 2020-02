¿Estás preparado para ser un crack jugando Clash of Clans? ¡Y darle con todos los hierros durante este año 2020! Si es así entonces continúa leyendo, ya que, te traemos los 5 mejores trucos para Clash of Clans (Edición 2020).

Aquí te explicamos esos trucos que te harán avanzar a paso seguro y rápido. Podrás ir a la delantera de muchos contendientes. Empecemos con la lista, no perdamos más el tiempo.

¿Cuáles son los 5 mejores trucos para Clash of Clans (Edición 2020)?

Vamos con la selección de trucos, esperamos que te ayuden:

Recolecta la materia prima de forma rápida

Si eres un jugador novato debes saber que existen cuatro tipos de materias primas, que tienes que recolectar a lo largo de todo el juego. Servirán para poder mejorar tus edificios y tropas. Son: oro, gemas, elixir y elixir oscuro.

Gemas, obligatorias al avanzar el tiempo

Aunque en el juego al principio no es indispensable tener gemas, a medida que avances es imposible estar sin ellas, te recomendamos que comiences su recolección lo más rápido posible y no las uses hasta que sea realmente necesario. También aprovecha las ofertas que puedan aparecerte a la hora de comprar paquetes de gemas (si es que vas a gastar dinero).

Tienes varias alternativas para poder conseguir las gemas: pagando con dinero real o virtual, mejorando los edificios de las aldeas de tu reino y también “looteando”, es decir, destruyendo las rocas y los árboles que vayan apareciendo en tu reino.

¿Cómo puedes conseguir gemas gratis en Clash of Clans?

En la web podrás encontrar trucos que supuestamente, te permitirán conseguir muchas gemas de forma gratuita. Los llamados hacks no te servirán absolutamente de nada. Puedes conseguirlas acumulando crédito en Google Play. Si eres usuario de un dispositivo Android. Puedes usar una app como Google Opinión Rewards.

Elixir y elixir oscuro, muy necesario para tus edificios y tropas

El elixir lo utilizarás para construir tus tropas y mejorarlas así como también los edificios que mejorarán a tus ejércitos. Para conseguir elixir rápidamente, tienes que gastar oro en construir recolectores y un buen almacén donde conservarlo todo. No tardarás en tener grandes cantidades que te serán muy útiles.

El elixir oscuro es una de las materias primas más importantes que debes recolectar en niveles avanzados. Las batallas y asaltos son la mejor forma de conseguirlo rápido, aunque debes tomar en cuenta que también podrás obtenerlo con tus extractores. A mayor nivel de estos, más cantidad de este recurso obtienes en menos tiempo.

Ya que, no todo es producir, tienes que almacenar el elixir oscuro en algún lugar. Este lugar son los almacenes. Según los vas mejorando obtienes mayor capacidad para guardar elixir en ellos, así que procura mejorarlos constantemente. Si no lo haces, corres el riesgo de que parte del trabajo de tus extractores vaya directamente, a la basura. Si no hay sitio en el que puedas guardarlo, se desperdicia.

¿Cómo puedes conseguir mucho oro en Clash of Clans?

Como en la mayoría de los juegos de estrategia, el oro es el principal recurso que tendrás que recolectar y en Clash of Clans no es la excepción. Tu principal fuente de este preciado recurso serán las minas, pero ojo, debes tener en cuenta que, como con los elixires, hay un límite hasta que mejores los almacenes.

Si no mejoras tu almacén, alcanzaras él límite de recolección muy rápido y todo lo que consigas que exceda ese máximo se perderá. Así que ponte a mejorar esos almacenes lo más rápido posible.

Lo que podemos hacer para conseguir oro es atacar los campamentos con una estrategia que dependa de rompemuros, gigantes y duendes para saquear los depósitos de oro, junto con bárbaros y arqueras e incluso alguna sanadora. De esta forma atacamos la base para ir a los almacenes y/o minas de oro para hacernos con una cantidad enorme de oro en poco tiempo. También se puede usar una estrategia con cartas aéreas que será algo más cara pero también más efectiva, sobre todo en los niveles más avanzados.

Consigue puntos de experiencia en Clash of Clans

En Clash of Clans puedes desbloquear nuevos edificios y nuevas tropas, te preguntarás ¿y cómo lo hago? Pues subiendo de nivel y para poder subir de nivel necesitarás puntos de experiencia. Conseguir puntos de experiencia es bastante difícil. Ya que, las formas en las que puedes obtener dichos puntos son limitadas:

Donando tropas a otros miembros de tu clan.

Completando logros.

Destruyendo el Ayuntamiento de otras aldeas.

Construyendo y mejorando Edificios.

Eliminar elementos como rocas, árboles o troncos.

Dona tropas a otros miembros de tu clan

¡Recuerda! Tienes que ser generoso con tu clan, ese es el truco para subir de nivel rápido. La cantidad de tropas que puedes donar es limitada, pero hazlo cada vez que sea posible. A medida que el clan suba de nivel más tropas podrás donar.

Completa los logros

Este juego tiene un sistema de recompensas basado en logros, cada vez que desbloqueas un logro te otorgan un número determinado de puntos de experiencia. Cada logro está dividido en tres niveles y su valor es el siguiente:

Si obtienes el nivel 1 ganas 10 puntos de experiencia, nivel 2 ganas 100 y nivel 3 ganas 1.000. Debes tener en cuenta que a pesar que los logros son una fuente interesante de puntos de experiencia, solo los puedes completar una vez.

Destruye el Ayuntamiento de otras aldeas.

Ataca ferozmente las aldeas de tus enemigos y destruye sus ayuntamientos, para que puedas conseguir una buena cantidad de puntos de experiencia.

Construye y mejora tus edificios.

No hace falta explicar cómo funciona esto. Simplemente, ve agrandando y mejorando tus instalaciones para conseguir más experiencia.

Elimina elementos como rocas, árboles o troncos

Alrededor de tu reino existen una serie de obstáculos que debes destruir, para obtener puntos de experiencia. Cuanto más difícil sea destruirlos, mayor será la cantidad de puntos de experiencia que ganarás al eliminarlos del mapa. Fíjate en su valor:

Si tardas entre 10 y 15 segundos: 3 puntos.

20 segundos: 4 puntos.

30 segundos: 5 puntos.

45 segundos: 6 puntos.

60 segundos: 7 puntos.

Sé muy cuidadoso con tus primeros pasos al jugar

Si eres nuevo en Clash of Clans, el primer elemento que debes tener muy presente es una buena estrategia así que tómate tu tiempo para explorar los menús, la pantalla principal y todas las opciones del juego, así como para ver en qué entorno se sitúa tu aldea y las posibilidades que ofrece el terreno.

Tienes que conocer a las tropas y sus características, puntos fuertes y débiles

¿Quieres ser un buen rey y un excelente general? Entonces tienes que conocer al pie de la letra cada una de los tipos de tropas que te acompañarán a lo largo del juego, para que sepas en que justo momento usarlas. A continuación te las describimos las más usadas:

Esbirro

Tipo: Â unidad voladora.

 unidad voladora. Débil a:  antiaéreos.

 antiaéreos. Resistente contra: nada

Arquera

Tipo: Â unidad de ataque a larga distancia.

 unidad de ataque a larga distancia. Débil a:  cualquier objetivo que se mueva rápidamente.

 cualquier objetivo que se mueva rápidamente. Resistente contra:  defensas.

 defensas. Característica principal: pueden acaban rápidamente con la infantería y las unidades defensivas.

Rompemuros

Tipo:  unidad de infantería.

 unidad de infantería. Débil a:  morteros.

 morteros. Resistente contra:  muros.

 muros. Característica principal: su propio nombre indica su utilidad. Tienes que tenerlos lejos del alcance de los morteros, ya que, los matarán con facilidad.

Gigante

Tipo:  unidad de infantería.

 unidad de infantería. Débil a:  Torres de magos.

 Torres de magos. Resistente contra: unidades defensivas, infantería y muros.

unidades defensivas, infantería y muros. Característica principal: se suelen utilizar como señuelo para concentrar los ataques del enemigo y flanquear al objetivo con otras tropas.

Bárbaro

Tipo:  unidad de infantería.

 unidad de infantería. Débil a:  nada.

 nada. Resistente contra:  unidades de infantería.

 unidades de infantería. Característica principal: son las unidades básicas, el grueso de las tropas.

Sanadora

Tipo: Â unidad de ataque a larga distancia.

 unidad de ataque a larga distancia. Débil a:  nada.

 nada. Resistente contra:  nada.

 nada. Característica principal: la usas para curar a tus tropas. Ocupan mucho espacio, te recomendamos tener solo una.

Dragón

Tipo: Â unidad voladora.

 unidad voladora. Débil a:  unidades antiaéreas.

 unidades antiaéreas. Resistente contra:  es inmune al ataque de cañones y morteros.

 es inmune al ataque de cañones y morteros. Su característica principal: si has eliminado las unidades antiaéreas y tienes rompemuros esperando la destrucción de los morteros, esta es tu unidad.

Mago

Tipo: Â unidad de ataque a larga distancia.

 unidad de ataque a larga distancia. Débil a:  nada.

 nada. Resistente contra:  unidades de infantería.

 unidades de infantería. Su característica principal: resultan muy efectivos como unidades de apoyo a las unidades de infantería. Tardan bastante en crearse.

PEKKA

Tipo:  unidades de infantería.

 unidades de infantería. Débil a:  nada.

 nada. Resistente contra:  muros.

 muros. Característica principal: puedes acompañarlo con una sanadora si quieres. Dado que tiene una cantidad de vida inmensa, todas las tropas del enemigo se tienen que centrar en atacar al PEKKA, dando ocasión a que puedas atacar con el resto de tus tropas con más libertad.

Golem

Tipo:  unidad de infantería.

 unidad de infantería. Débil a:  infantería.

 infantería. Resistente contra: muros, unidades de infantería y ataques a larga distancia.

muros, unidades de infantería y ataques a larga distancia. Característica principal: cuenta con bastante vida y defensa. Es ideal para usarlo como señuelo y escudo. Puedes acompañarlo con una sanadora para que resista más.

Globos

Tipo: unidad voladora.

unidad voladora. Resistente contra: es inmune al ataque de cañones y morteros.

es inmune al ataque de cañones y morteros. Débil a:  unidades antiaéreas.

 unidades antiaéreas. Característica principal: al atacar en grupo son capaces de destruir cualquier tipo de defensa de bajo nivel de vida. Son letales a partir del nivel 6.

Desde Androidphoria te aseguramos que si sigues estos consejos lograrás ganar todas las partidas dé Clash of Clans. ¿Tienes algún otro truco en mente? Háznoslo saber en los comentarios.