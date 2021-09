Pokémon es una de las sagas más prolíferas en el desarrollo de juegos para dispositivos móviles. Cuenta con una de las mayores colecciones de títulos que se recuerdan en la tienda de Google Play, aunque va a aumentar mucho más. Llega Pokémon UNITE a Android.

Es un juego que pretende acaparar la fama de Pokémon GO, aunque llega después de muchos meses de espera. En cualquier caso, deja de ser un título exclusivo de la Nintendo Switch para llegar a los dispositivos móviles de manera oficial.

Pokémon UNITE, disponible para descargar en Google Play

Pokémon HOME, Quest, Café Mix… Son muchos los títulos que The Pokémon Company ha lanzado para el sistema operativo Android, además de sus colaboraciones con Niantic para desarrollar títulos como Pokémon GO. En lugar de conformarse con este catálogo, la compañía ha ampliado su oferta con un título que apunta a liderar la lista de descargas.

Si todavía no te has enterado de cómo funciona este título, debes saber que Pokémon UNITE es un MOBA totalmente gratuito en el que las partidas son de 5 vs 5 jugadores, con enfrentamientos online y en un mapa donde hay puntos de control y diferentes enemigos para llegar a la base enemiga.

Viene a ser un League of Legends para móviles, con muchas semejanzas a Wild Rift. Hay diferentes roles entre los luchadores del juego, que obviamente se tratan de las diferentes criaturas que hay en la infinita Pokédex. Hay tanques, flancos y personajes que actúan como soporte.

El objetivo de Pokémon UNITE es que tu equipo alcance la mayor puntuación posible para superar al equipo rival, bien matando a los enemigos o bien conquistando campamentos y cumpliendo misiones dentro del mapa. El lanzamiento coincide con una gran actualización en el pase de batalla y en el funcionamiento de la partida.

El juego cuenta con funciones de crossplay para enfrentarte a jugadores de todas las plataformas, además de tener la posibilidad para vincular tu cuenta de Nintendo Switch con la de tu móvil Android a través de la función cross-progression.

Eso sí, prepárate para hacerle hueco a Pokémon UNITE en tu terminal. Su instalación supone un tamaño de 638 MB, más los archivos que tenga que cargar una vez instalado. Es lógico teniendo en cuenta la cantidad de opciones que tiene y el nivel gráfico del juego.

No hay requisitos técnicos a la hora de poder jugarlo, aunque debes tener una versión de Android superior a la 4.4. Para bajarlo en tu móvil, tan solo tienes que acceder a Google Play y buscarlo en la tienda, aunque ya te facilitamos el enlace directo. La descarga es totalmente gratuita, pero cuenta con compras integradas para mejorar rápidamente.