La espera ha terminado. La versión oficial de LoL para móviles bautizada como League of Legends: Wild Rift ya se puede descargar en Android e iOS. Eso sí, el juego llega en fase de beta abierta para Europa, lo que significa que puede tener algún que otro error. Aún así, es completamente jugable (si cumples con los requisitos mínimos) y no tienes que hacer nada raro para instalarlo, pues está disponible en Google Play y App Store.

En cuanto a mecánicas, LoL: Wild Rift es bastante similar a la versión de PC, aunque se han retocado y adaptado varios aspectos al formato de los móviles. Los controles son más sencillos y las partidas duran menos, lo cual muchos agradecerán. Sin embargo, el modelo de negocio del LoL original se ha mantenido: el juego es totalmente gratuito y solo ofrece micropagos para temas estéticos.

League of Legends: Wild Rift, la versión oficial de LoL para móviles

League of Legends: Wild Rift es un juego de estrategia tipo MOBA en el que se enfrentan entre sí dos equipos de 5 jugadores. Vamos, si has jugado al LoL en PC ya sabes de qué va esto. Sin embargo, hay que matizar que este LoL para móviles no es un port del de PC. De hecho, lo correcto sería llamarlo una adaptación, ya que si bien mantiene todos los aspectos que definen al LoL, cambia algunas cosas importantes para que las partidas sean más rápidas y cómodas en móviles.

¿Qué cambia? Pues que la interfaz en general y los controles son más sencillos, que los mapas son más pequeños, que no hay inhibidores en la base, que el nivel máximo es 15 y no 18 y que el nivel máximo de habilidad es cuatro y no 5. De esa manera, Riot Games espera que una partida de LoL: Wild Rift no dure más de 20 minutos (en el LoL normal las partidas duran entre 30 y 60 minutos). Además, de momento, solo ofrece 40 campeones.

Por todos esos cambios, LoL: Wild Rift no tiene la opción de juego cruzado con el LoL de PC. Por otra parte, hay que destacar que este LoL para móviles viene con una tasa de refresco predeterminada de 30 FPS, aunque se puede aumentar a un máximo de 60 FPS. Asimismo, puedes modificar su calidad gráfica para que se vea mejor o corra más fluido en tu dispositivo.

Descarga gratis League of Legends: Wild Rift en Android o iOS

Como mencionamos al inicio, League of Legends: Wild Rift es un juego gratuito y ya está disponible para descargar en las principales tiendas de aplicaciones, tanto para Android como para iOS. Aquí abajo te dejamos los enlaces a Google Play Store y App Store para que lo descargues. Recuerda que por ahora en América Latina aún no está disponible (llegará a inicios de 2021), pero ya está habilitado el registro previo para que te avisen cuándo lo puedes descargar.

Y si no te convenció esta adaptación de LoL para móviles, échale un ojo a Mobile Legends: Bang Bang, el clon de LoL para Android.