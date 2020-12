¿Eres jugador del League of Legends? ¿Estás buscando una alternativa de calidad al juego de Riot Games para Android? Pues aquí tenemos lo que necesitas. Se llama Mobile Legends: Bang Bang y es prácticamente la adaptación no oficial de LoL para móviles. Y es que estamos ante un MOBA con un increíble parecido a League of Legends tanto por sus gráficos y apartado artístico como por sus mecánicas jugables.

Son tantas y tan sospechosas las similitudes entre estos juegos que, en 2018, Tencent (la empresa matriz de los creadores de LoL) demandó a los desarrolladores de Mobile Legends: Bang Bang por el plagio de League of Legends y ganó. De hecho, el equipo de Mobile Legends tuvo que pagar 2,9 millones de dólares a Tencent a causa de esto. Sin embargo, tras solucionar los problemas legales, este MOBA para móviles sigue disponible en Android e iOS y enseguida te contamos cómo es.

Así es Mobile Legends: Bang Bang, un MOBA para móviles que copia a LoL

Al igual que LoL, Mobile Legends: Bang Bang es juego de eSports, por lo que es perfecto para ti si te gusta la competencia. El juego en sí se basa en derribar torres en partidas de 5 contra 5 que duran unos 10 minutos. Los mapas donde tienen lugar estas batallas cuenta con tres líneas o carriles que conectan las bases. Vamos, si juegas a LoL ya debes estar muy familiarizado con estos conceptos.

En este juego, cada uno de los personajes que puedes controlar son conocidos como Héroes y se clasifican según su rol de la siguiente manera: tanques, magos, tiradores, asesinos, apoyos y luchadores. En total, Mobile Legends: Bang Bang ofrece tres modos de juego: uno de Battle Royale, otro clásico de defensa de torre y un último de combate automático.

Los creadores de este juego aseguran que no hace falta pagar para ganar. Todos pueden mejorar su personaje y su equipamiento por igual simplemente jugando, por lo que en ese sentido es un MOBA justo con todos los jugadores. Eso sí, actualmente hay más de 100 héroes a elegir, así que tendrás que invertir mucho tiempo en el juego si quieres mejorar al máximo a todos los personajes que vayas ganando. ¿Cómo se ganan nuevos personajes? Participando en eventos y con los puntos de batalla obtenidos al ganar partidas.

Descarga gratis Mobile Legends: Bang Bang para tu Android

¿Te animas a probar este MOBA? Entonces descárgalo ya desde Google Play Store para tu Android. El juego pesa unos 100 MB y es gratuito, aunque tiene micropagos opcionales y anuncios como es costumbre en este tipo de juegos.

Luego de que lo pruebes, no dudes en comentarnos qué te pareció. Y si no te convenció este juego, en el siguiente artículo te presentamos los 3 mejores MOBA para Android que de seguro te encantarán.