¿Cuántas veces te han atrapado siendo el impostor en Among Us? Esto es algo que da mucha rabia, ya que en ocasiones puedes esperar varias partidas para que te toque serlo. Sin embargo, eso está por acabar, ya que hoy te traemos 6 consejos para ser el mejor impostor en Among Us. Así que relájate y ponte cómodo porque, luego de leer lo que te preparamos, serás el asesino número uno de todo el juego.

Antes de comenzar nos gustaría recomendarte una cosa: juega con el teclado y el ratón. De esta forma será mucho más cómodo para ti moverte (con las clásicas teclas WASD) y dejar el apuntador del ratón encima del botón de matar para hacerlo lo más rápido posible.

Estos son 6 consejos que te harán ganar como impostor en Among Us

Muy bien, lo primero que debes saber es que todos los trucos que verás a continuación de seguro ya los has hecho, pero no de una manera, digamos, “profesional”. El utilizar correctamente tus herramientas como impostor te hará ganar muchas partidas. ¡Así que comencemos!

Asesina sin miedo cuando la luz esté baja

En primer lugar nos encontramos con el sabotaje de la electricidad, en donde los tripulantes tienen un radio de visión muy pequeño. Acá deberás sacar ventaja, ya que como impostor tú si podrás ver todo el mapa. Asesina sin miedo cuando la electricidad no esté funcionando, ya que será difícil que te vean y hasta podrás esquivar a algunos tripulantes si están cerca de ti.

Ten en cuenta que el momento preciso de matar es cuando veas (en la parte superior izquierda de la pantalla) que el % de la luz está en 0%. Allí sabrás que el radio de visión de los tripulantes es como el que te muestra la imagen.

Utiliza correctamente los sabotajes a reactor, oxígeno y puertas

Si bien ambos sabotajes necesitan de dos tripulantes para ser arreglados. Hay que saber cómo utilizarlo. Así que vamos con un ejemplo para que nos entiendas:

Caso 1

Imaginas que mataste a alguien en navegación (parte derecha del mapa), pero sabes que otra persona puede venir o estar cerca. Es aquí cuando debes activar el sabotaje de reactor, pues obligarás a los tripulantes a ir al lado izquierdo del mapa a solucionar el problema, ya que de no hacerlo morirán.

Caso 2

Ahora supongamos lo contrario, asesinaste a alguien en el lado izquierdo del mapa (en algún motor, seguridad o hasta en el mismo reactor), pues el sabotaje debe ir hacia oxígeno. Así obligarás a los tripulantes a irse al lado derecho del mapa, dejando al cadáver solo y sin posibilidad de encontrarlo.

Uso del cierre de puertas

Finalmente tenemos el uso de las puertas, que si bien no obliga a la gente a desviarse del mapa, te da unos segundos para que puedas dejar encerrada a tu víctima, matarla y huir por una alcantarilla o ventilación.

Entiende cómo funcionan las alcantarillas

Las alcantarillas o ventilación funcionan de forma parecida en casi todos los mapas (triangulación). La diferencia entre estas es la distancia que hay entre cada trayecto. Así que te lo explicaremos tomando como ejemplo al primer mapa.

Como puedes ver, el sistema de alcantarillado forma dos triángulos en el mapa. El primero conecta electricidad, con el cuarto de seguridad y el ala médica, mientras que el segundo conecta la administración con la cafetería y el pasillo entre escudos y navegación. Si bien este segundo triángulo te puede dejar más expuesto, ambos son buenas opciones para escapar.

A un extremo del mapa tienes un par de alcantarillas que te comunican el reactor con ambos motores. Mientras que del otro lado las alcantarillas conectan la sala de escudos con navegación y esta con armería.

Al entender como se conectan las alcantarillas podrás saber por donde matar y huir. Es por eso que el uso de estas es tan importante. Sin embargo, recuerda que mientras estés dentro de una alcantarilla, los segundos de refresco para que puedas volver a matar estarán paralizados.

No finjas hacer ninguna misión que tenga animación

Esto es clave si juegas a Among Us con la configuración de las animaciones de misiones activada (pincha aquí para saber cómo quitarlas). ¿Cómo es esto? Pues si bien tú como tripulante puedes ver las animaciones de las misiones (ejemplo: el escáner del ala médica), los otros también. Así que atento con eso si eres impostor, porque puedes delatarte.

¿Cuáles son estas animaciones? Sencillo, son solo 4, así que apréndetelas:

Cuarto del ala médica : la misión del escáner (se ve como el escáner pasa por el personaje).

: la misión del escáner (se ve como el escáner pasa por el personaje). Almacén : al botar la basura en la parte inferior derecha (se ve como sale la basura de la nave).

: al botar la basura en la parte inferior derecha (se ve como sale la basura de la nave). Escudos : al activar los escudos (se ve como se prenden 3 luces).

: al activar los escudos (se ve como se prenden 3 luces). Armería: al destrozar los meteoritos (se ve como el arma de la nave dispara).

Por lo tanto, evita hacer alguna de estas misiones o no tendrás una buena coartada para seguir jugando.

Ten una coartada siempre que vayas a matar

Esto parece lo más sencillo del juego, pero es algo que muchas personas no lo hacen bien. Tener una buena coartada te salvará la vida siendo impostor. La idea es recordar siempre a quien ves, quizás hasta fingir hacer algunas misiones con ellos y no matarlos. Así tendrás a alguien que pueda velar por ti y defenderte en las discusiones.

Otra de las cosas que debes tener en cuenta es siempre ver en que parte del mapa te encuentras. Si eres nuevo, en la parte inferior del medio de tu pantalla, siempre te dirá el lugar en donde estás. De esta forma, cuando entres en la discusión no quedarás mal inventado el lugar en donde estabas.

Un buen mentiroso tiene buena memoria. Recuerda siempre la/s excusas que dices en las discusiones, pues si dices que hiciste unas misiones y luego cambias el orden en el que las realizaste en la siguiente discusión, quizás puedan atraparte.

Atento a los pasillos y las cámaras de seguridad

Finalmente tenemos al viejo truco de las cámaras. Siempre habrá alguien viendo las cámaras de seguridad tratando de atrapar al impostor con las manos en la masa. Esto es muy sencillo, cuando alguien esté en el cuarto de seguridad viendo las cámaras, estas tendrán una luz roja.

Así que ya sabes, si vas a matar trata de que no sea en un pasillo y, en caso de que lo vayas a hacer, cerciórate primero de que no estén las cámaras encendidas.

Estos son los 6 mejores consejos para ser el impostor número uno de Among Us. ¿Qué te han parecido, crees que nos faltó uno más? Estamos seguros de que si los utilizas jamás podrán atraparte. Recuerda que así puedes reducir el lag en Among Us y jugar sin problemas.