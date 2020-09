Cuando hicimos la guía con los mejores trucos para ganar en Among Us comentábamos que solo Falls Guys lo superaba en descargas. Eso ya no es así, porque Among Us ya es el juego más descargado del año en Android, iOS y PC.

Y ¿cómo no? Si Among Us es un juego altamente adictivo con el que no solo la pasarás bien con tus amigos, sino que te echarás muchas risas. Pero, ¿qué pasaría si te dijésemos que puedes llevar la diversión al máximo con ciertas configuraciones? Te enseñamos cómo crear la partida perfecta en Among Us para que la diversión aumente a montones.

Configura la partida perfecta de Among Us para jugar con tus amigos

Aunque las configuraciones predeterminadas de Among Us están bastante bien y permiten iniciar una partida rápidamente, ciertamente son mejorables. Lo bueno es que para ello no tienes que instalar nada, al menos de momento, sino que todo puedes hacerlo desde las opciones de configuración del juego.

Los parámetros recomendados por nosotros para crear la partida perfecta son ligeramente beneficiosos para los impostores, pero eso no es malo. Al configurar una partida con estos ajustes los tripulantes tendrán que colaborar entre sí para poder ganar, y eso hace al reto más llamativo.

¿Para cuántos jugadores serían estos ajustes? Para partidas de 8 a 10 personas que es la mejor forma de jugar, pero pueden ser un poco menos. Dicho eso, estos son los mejores ajustes para crear la partida perfecta de Among Us:

Ajuste Descripción Recomendación Mapa Hay tres mapas en el juego, cada uno con sus particularidades, pero todos igual de entretenidos. El que más te guste. Número de impostores

Afecta la cantidad de impostores en la partida.

Al menos 2 impostores para partidas de 8 o más jugadores.

Confirmar eyecciones

Permite saber si alguien expulsado era o no un impostor. Deshabilitado. Número de reuniones de emergencia

Establece el número de veces por partida que puedes llamar a una reunión con el botón rojo de alarma. Una sola vez. Recarga de emergencia Establece el límite de tiempo entre el que puedes convocar a una reunión u otra. 20 segundos. Tiempo de discusión

Fija el tiempo que tienen los jugadores para debatir en una reunión de emergencia. 30 segundos. Tiempo de voto

Marca el tiempo que tiene cada jugador para votar. 90 segundos. Velocidad del jugador Establece la velocidad a la que se mueve cada personaje. 1.25x. Visión de la tripulación

Afecta el rango de visión que los tripulantes tienen.

0.75x Visión del impostor

Afecta el rango de visión de los impostores.

1.5x Recarga de asesinato Tiempo de espera entre un asesinato y otro para cada impostor.

22,5 segundos.

Distancia de asesinato

Establece que tan lejos debe estar el impostor de su víctima para eliminarlo.

Corta. Visual Tasks Tareas que muestran visualmente si un jugador es o no un impostor al completarlas.

Deshabilitados. Tareas comunes

Número de tareas que todos tienen que hacer obligatoriamente, aunque existan otras más. Una. Tareas largas

Cantidad de tareas largas que cada jugador debe completar.

Dos. Tareas cortas

Cantidad de tareas cortas que cada jugador debe completar. Dos.

Añade Discord a la ecuación para aumentar la diversión en Among Us

Si te diste cuenta, arriba hicimos un inciso sobre instalar algo adicional para aumentar la diversión, ese algo es Discord y te decimos la razón. Utilizar Among Us acompañado con Discord te permite realizar una llamada de voz con tus amigos mientras juegan.

¿Qué ventajas ofrece eso? Que no tendrán que usar el chat de discusión de Among Us en cada reunión de emergencia, sino que el debate será hablado. Esto añade un extra de diversión porque la comunicación es más directa entre los jugadores, y cosas como el tono de voz o la intencionalidad aderezan la discusión. Para jugar de esta manera lo único que tienen que hacer es esto:

Descarga e instala Discord en tu móvil. Inicia sesión en tu cuenta de Discord. Crea un servidor privado dentro de la plataforma. Comparte el enlace con tus amigos que jugarán Among Us para que se unan. Una vez estén todos adentro, inicien una llamada de voz. Ya con la llamada lista, inicia Among Us, configura la partida e invita a tus amigos. ¡A disfrutar de Among Us con audio!

Agrega algunas reglas a tu partida de Among Us con Discord para disfrutar aun más

Lo genial de esto es que solo el creador del servidor debe descargar Discord, porque el resto puede acceder desde su navegador web. Ahora, para que la partida pueda disfrutarse correctamente, es necesario establecer una serie de reglas. Estas son las que recomendamos para la partida perfecta de Among Us:

Al ser una partida configurada para favorecer el trabajo en equipo se permite hablar .

. Solo se pueden hacer acusaciones durante la reunión de emergencia .

. Los muertos no pueden hablar durante la partida ni decir quien los eliminó.

durante la partida ni decir quien los eliminó. Quién convoque la reunión de emergencia tiene derecho a hablar primero .

. Los acusados tienen derecho a defenderse.

Con todos estos ajustes y reglas la diversión estará más que asegurada en cada partida con tus amigos. No obstante, si juegas en partidas públicas también podrás aplicarlas, aunque quizás quieras ver nuestra guía para jugar siempre Among Us con personas españolas primero.

Recuerda además que Among Us tiene juego cruzado entre todas las plataformas, así que no tienes que preocuparte si unos están desde el móvil y otros desde el ordenador. ¿Listo para el desafío?