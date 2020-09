Among Us es el juego del momento en dispositivos móviles y eso no tiene discusión. Millones de jugadores en todo el mundo se han lanzado a jugarlo en las últimas semanas y mantienen sus servidores a tope.

¿Qué tiene de especial? Lo mencionamos en nuestro artículo de trucos para ser el mejor en Among Us: cada partida es única y las risas están más que aseguradas en la reunión de emergencia. Sin embargo, para que la magia suceda lo ideal es jugar en tu mismo idioma, ¿no? Por eso te enseñaremos cómo jugar con gente española en Among Us para que disfrutes sin parar.

Cómo colocar Among Us en español en tu móvil u ordenador

Una de las ventajas que tiene este juego sobre muchos otros títulos es que sus dos versiones son idénticas. Esto trae dos beneficios geniales a Among Us, como el juego cruzado y el hecho de que un mismo tutorial sirve para ambas plataformas sin problema.

De esta forma, todo lo que te enseñemos aquí podrás aplicarlo en tu móvil u ordenador siguiendo exactamente los mismos pasos. Dicho esto, es momento de que aprendas a cambiarle el idioma a Among Us, es realmente sencillo.

Abre Among Us en tu móvil u ordenador. Toca en el botón de ajustes del juego (el icono de engranaje). Presiona sobre el botón/pestaña “Data”. Selecciona “Español” en la lista de idiomas. ¡Listo!

Una tontería, ¿verdad? Te dijimos que sería sumamente sencillo, tanto como lo es el jugar solo con gente española en Among Us.

Cómo jugar partidas de Among Us donde se hable español

Al configurar el idioma del juego, Among Us priorizará las salas que están en español para que te unas. No obstante, esto no siempre es así, y en distintas ocasiones terminarás en salas de habla inglesa, ruso o coreano.

¿Cómo puedes evitarlo? Sencillo, creando tú la sala y configurándola para que el chat sea en español, así solo llegarán jugadores en este idioma. Para ello solo debes seguir estos pasos:

Abre Among Us en tu dispositivo. Presiona “En línea”. En la sección “Ser anfitrión” selecciona “Crear partida”. Ve a la sección “Chat” una vez estés en los ajustes de la sala. Selecciona “Spanish”. Termina de configurar la partida con la cantidad de jugadores, impostores y mapa. Presiona “Confirmar”.

Con la partida creada y configurada de esta manera solo accederán personas que tengan el juego en español como tú. Por supuesto, mientras estés en la sala de espera podrás cambiar la configuración de la partida para que sea privada o pública según lo que desees.

También puedes forzar las partidas en español un poco más cambiando de servidor

Hay un truco adicional que pocos notan para forzar aún más las partidas en español. Among Us tiene actualmente tres servidores: North America, Asia y Europe. Si estás en España obviamente te tocará el servidor europeo por defecto, y se priorizará a jugadores españoles.

Sin embargo, España sola no tiene tantas personas que hablan español como en América. Otro cambio que puedes hacer para tener mayor oportunidad de jugar con gente de habla hispana es pasarte al servidor norteamericano. En este juegan la gran mayoría de los latinos, así que tendrás mayor oportunidad de encontrar partidas en español.

Para ello solo debes cambiar de servidor presionando el icono que está abajo a la derecha en la sección “En línea” de Among Us. ¿No tendrás lag por usar un servidor de otro continente? Tranquilo, Among Us tiene sus detalles, pero es sumamente ligero y funciona incluso en conexiones bastante lentas sin problema.

¿Listo para encontrar al impostor?