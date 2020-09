Aunque les duela a los fanáticos de Fall Guys, Among Us es el juego del momento y seguramente del año. El juego desarrollado por el estudio independiente InnerSloth ya sobrepasó los 1,5 millones de jugadores activos y los nuevos jugadores siguen llegando sin parar. Además, actualmente es el juego más popular en Twitch con unos 180000 espectadores, superando con creces a gigantes como Fortnite o COD: Modern Warfare.

Pero lo más sorprendente de todo es que Among Us ha estado disponible desde 2018. ¿Por qué recién ahora se ha vuelto tan popular? Pues hay muchos factores que podrían explicar su éxito. Sin duda alguna, uno de ellos es que es muy divertido e interesante ver a un grupo de amigos que intenta mantener a su nave espacial en marcha, mientras hay un impostor entre ellos que trata de impedirlo asesinándolos a todos.

Es una premisa clásica, pero efectiva para crear suspenso. Ahora bien, hay otra cosa que ha hecho a Among Us muy popular y es su disponibilidad. Lo puedes descargar en tu PC, dispositivo Android (tablet o móvil) y en tu iPhone o iPad. Pero, ¿tiene juego cruzado? ¿Un jugador de Android se puede encontrar con un jugador de PC o iOS? Eso te lo respondemos a continuación.

Among Us sí permite el juego cruzado: así funciona

En efecto, Among Us tiene juego cruzado. Es decir, permite a los jugadores de Android, PC e iOS encontrarse en una partida. De hecho, no hay que hacer una configuración especial ni nada para disfrutar del juego cruzado. Los servidores del Among Us por sí solos te emparejan con jugadores de otras plataformas y de tu misma plataforma sin distinción alguna.

Por supuesto, si tú juegas en PC y tus amigos en Android, por ejemplo, para encontrarse deben crear una partida privada e introducir el código indicado que les permitirá empezar a jugar en una partida propia sin extraños. Pero si tus amigos no pueden jugar, puedes iniciar una partida online aleatoria y jugarás con jugadores de PC, Android e iOS.

De momento, Among Us no ofrece una opción para desactivar el juego cruzado. Así que, si solo quieres jugar con gente de tu misma plataforma, debes conocerlos y crear una partida privada. Es lo único que puedes hacer.

¿Dónde es mejor jugar al Among Us? ¿PC o móvil?

Ahora que ya sabes que Among Us no hace distinción entre plataformas y puedes jugar con tus amigos desde PC o móvil por igual, quizás ahora te estés preguntando dónde es mejor jugarlo. Esta duda también surge porque la versión de Among Us para móviles es gratuita, mientras que la versión de PC vale 4€. ¿Querrá decir eso que Among Us en PC tiene otras características y es mejor? Pues no y sí.

La principal diferencia está en que la versión gratuita para móviles incluye anuncios y la de PC no. Sin embargo, en móviles los anuncios se pueden quitar por solo 2,19€. Haciendo las cuentas, incluso eliminando los anuncios, sale más barato jugar al Among Us en móviles que en PC. Eso sí, hay otra cosa a tener en cuenta que juega a favor de la versión de PC: los controles.

Es infinitamente más cómodo y fácil jugar al Among Us con teclado y ratón que con los botones táctiles de los móviles. Otra aspecto donde muchos han notado que es mejor Among Us para PC es en el rendimiento. En la versión para ordenadores el juego tiene menos bugs. No obstante, esas son las únicas diferencias reales entre ambas versiones. En PC no hay extras ni nada por el estilo.

Nuestra opinión es que el juego sí vale 4€ por las muchas horas de diversión entre amigos que te puede ofrecer. Así que, si te sientes más cómodo jugando en PC, no deberías dudar en comprarlo. Además, así apoyarás a los desarrolladores a seguir haciendo juegos como este (spoiler: Among Us 2 está en camino). Pero si eres un jugador casual o aún no conoces el juego, lo mejor para ti es la versión gratuita para móviles. Dicho sea de paso, aquí tienes las mejores estrategias de Among Us para ganar siempre.