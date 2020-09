Among Us es el juego del momento. Si bien es cierto que al inicio de esta pandemia Parchis estaba instalado en millones de móviles al rededor del mundo, este juego de policias y ladrones espaciales ha llegado para quedarse. Y es que, además de ser muy divertido, tienes que demostrar tus habilidades como mentiroso. ¿Quieres jugarlo? Tranquilo, porque hoy te diremos cuáles son los requisitos para jugar a Among Us en Android.

Ten en cuenta que si juegas con tus amigos, es recomendable que os conectéis todos en una sala de Discord para que elevéis al máximo la experiencia jugando a Among Us. ¿Nunca lo habías jugado así? Más adelante te daremos unos tips para que puedas aprovecharlo al máximo.

¿Cuáles son los requisitos para jugar a Among Us en Android?

Among Us es un juego que posee un diseño simple con gráficos realmente pobres. Este no es un juego en donde podrás apreciar el paisaje de un mundo extraterrestre ni los detalles de estar en una nave espacial. Por lo tanto, no es un juego que necesite de mucho para que tu móvil pueda ejecutarlo.

En realidad, cualquier persona con un teléfono que posea una versión de Android 4.4 o superior y cuente con más de 1GB de RAM podrá jugarlo. Y bien sabes que hoy día casi todos los smartphones del mercado, por no decir todos, tienen más de un 1GB de RAM. Además, Android 4.4 es una versión muy antigua, así que estamos seguros de que podrás jugarlo sin problemas.

¿Qué pasa si quieres jugarlo en tu PC?

Este juego también está disponible en PC y su versión oficial es de pago (deberás comprarla en Steam).

Ten en cuenta que el juego oficial puede actualizarse y, por lo tanto, tener diferencias con la versión de la descarga gratuita. Actualmente Among Us está en su versión 9.1 así que, en tu móvil o en tu PC tendrás el juego en su versión actual.

Recomendaciones para jugar Among Us con Discord

Desde Androidphoria queremos recomendarte unas reglas para que puedas aumentar al máximo tu experiencia jugando Among Us y te diviertas un montón con tus amigos: