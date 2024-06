Los mejores mazos con Maldición duende para Clash Royale

Intentando reemplazar a los populares hechizos que suelen ser incluidos en la mayoría de los mazos, la Maldición duende ha tomado mucho protagonismo en la meta actual, pues su habilidad es sin lugar a dudas una de las más molestas al momento de intentar atacar alguna de las dos torres defensivas.

A diferencia de otras cartas, Clash Royale les permite a todos los jugadores obtenerla de forma gratuita, pues se la puede reclamar a través del modo de juego del Viaje de la Reina duende. Si ya te has hecho con ella, pero no sabes cómo aprovechar su poder, ¡estás de suerte!

En esta oportunidad te mostraremos los 5 mejores mazos con la Maldición duende para ganar todas las partidas en Clash Royale, ¡es imprescindible combinarla con las cartas adecuadas para sacarle partido!

Estos son los mejores mazos con la carta Maldición duende para Clash Royale

A diferencia de la Reina duende y de los Duendes bebé, los cuales solo pueden ser utilizados en el modo de juego del Viaje de la Reina duende, las cartas relacionadas con los duendes pueden ser utilizadas en todos los modos de juego.

Esto significa que tendrás la posibilidad de utilizar la Maldición duende o el Duende demoledor sin ningún tipo de restricción. A continuación te mostraremos mazos con dos evoluciones, si no has desbloqueado esta característica, o bien no posees alguna de las evoluciones, podrás reemplazarlas con las cartas normales.

Mazo 1 – P.E.K.K.A. Main

Bombardero (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

Maldición duende.

Máquina duende.

Ariete de batalla.

P.E.K.K.A.

Fénix.

Furia.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.5 unidades.

Mazo 2 – Rider fulminante

Caballero (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

Maldición duende.

Montacarneros.

Máquina duende.

Duende demoledor.

P.E.K.K.A.

Espíritu eléctrico.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Mazo 3 – Dúo de caballeros

Caballero (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

Maldición duende.

Montacarneros.

Megacaballero.

Príncipe.

Vacío.

Dragón infernal.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Mazo 4 – Pesca mágica

Mago (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

Maldición duende.

Gigante.

Príncipe.

Pescador.

Bombardero.

Flechas.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 5 – Duende electrificado

Esqueletos (evolucionados).

Torre Tesla (evolucionada).

Gigante eléctrico.

Maldición duende.

Máquina duende.

Duende demoledor.

Fénix.

Tornado.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.8 unidades

Desde ya te aconsejamos probar todos los mazos, pues alguno en concreto podría ajustarse de mejor forma a tus estrategias de ataque y defensa (pruébalos en el modo entrenamiento).