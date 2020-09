Un impostor está infiltrado en el grupo y hay que desenmascararlo antes de que él acabe con todos. Evidente hablamos de Among Us, el indie del momento en móviles y ordenadores (con el permiso de Fall Guys y sus alternativas). El juego de estrategias silenciosas, acusaciones y muchas mentiras acumula millones de descargas en las últimas semanas, y se ha viralizado a una velocidad increíble.

¿Quieres ser el mejor en Among Us siendo el impostor o parte del crewmate? Entonces llegaste al lugar adecuado, porque esta es la guía definitiva de trucos y consejos para Among Us. Elimina a toda la tripulación o descubre al impostor como todo un profesional con estas estrategias.

¿Por qué Among Us se volvió viral y está triunfando en todo el mundo?

Aunque es un juego indie de 2018, Among Us se viralizó apenas a mediados de 2020. ¿La razón? Muchos youtubers famosos empezaron a jugarlo de la noche a la mañana, y evidentemente eso hizo que todos quisieran probarlo.

Among Us no es un juego que destaque por una gran historia o unos gráficos alucinantes, pero su dinámica sí que asegura diversión. Como mencionamos al inicio, en Among Us hay una tripulación (crewmate) y uno o más impostores infiltrados.

¿Qué debe hacer cada uno? Los primeros, completar tareas dentro del mapa para recibir bonificaciones y sobrevivir al asesino. Los impostores, por su parte, se encargan de acechar a los tripulantes para asesinarlos a sangre fría y sabotear la nave.

Hasta aquí nada realmente interesante, pero cuando alguien toca el botón de alarma comienza la diversión sin frenos. Todos los personajes son reunidos en un chat para discutir y votar por quién puede ser el impostor. Y es justo en ese momento cuando las acusaciones, mentiras, silencios, alianzas y hasta los insultos comienzan a fluir.

Puede parecer una tontería, pero las risas están más que aseguradas, y la prueba está en la cantidad de memes que Among Us ha dejado. Teniendo claro esto, ¿pasamos a los trucos?

Con estos trucos serás el mejor impostor de Among Us y nadie te descubrirá

Iniciemos con el rol más divertido, el del impostor. Ya señalamos que tu tarea será eliminar a todos los tripulantes sin que te descubran, pero parece mucho más fácil de lo que realmente es.

Para ser un buen impostor lo fundamental es ser muy inteligente al momento de tomar decisiones, porque si te ven actuando sospechosamente inmediatamente te señalarán. ¿Qué otros consejos deberías tomar en cuenta? Los siguientes:

Divide a la tripulación y vencerás

Es lo mejor que puedes hacer para ganar. ¿Por qué? Porque así tendrás mayor oportunidad de acabar con alguien sin ser visto y nadie podrá señalarte. ¿Cómo puedes hacerlo? Sabotea habitaciones que estén lejos del grupo más grande, por ejemplo, o sabotea cosas que obliguen a separarlos en varias habitaciones. Nunca dejes que el equipo tome el control.

No te apures, espera la oportunidad y aprovecha tu entorno

Salvo que tengas experiencia como impostor, otro buen truco es mantener siempre la calma, especialmente al inicio cuando todos están juntos. Como buen cazador, la paciencia siempre se premia y si te apuras innecesariamente podrían verte.

Igualmente, es importante que conozcas tu entorno al máximo porque cada mapa de Among Us tiene particularidades. Por ejemplo, nunca asesines a alguien en espacios donde las cámaras graben. Por el contrario, aprovecha los apagones que generas para que no te vean.

Sé aleatorio para que la tripulación no sospeche, pero no tanto

La idea es engañar a los otros, ¿no? Si finges bien que no andas en nada extraño, no acosas a nadie y todos te ven como parte del equipo, serás un verdadero camaleón. La aleatoriedad es un buen compañero, pero que solo sea aparente, porque tú debes saber bien lo que haces, y a veces ha que fingir normalidad.

Elimina a los otros, pero también sabotea mucho

Aunque asesinar a la tripulación es el fin último del impostor en Among Us, no todo es una carnicería porque quedarás expuesto. También dale oportunidad al sabotaje porque te hará ganar tiempo y dividirá a la tripulación ocupándola en otras cosas.

Completa tareas como alguien más de la tripulación, aunque realmente no lo hagas

Hazte pasar por un miembro más del equipo de Among Us aparentando que estás completando tareas. Incluso puedes hacer muchas que ellos también, pero algunas como el escáner médico o la pistola contra meteoritos evidencian quien las usa. En esos casos debes ser especialmente cauteloso, o directamente evitarlas.

Ten mucho cuidado con exponerte haciendo cosas de impostor

Tal como el punto anterior, hay cosas que solo el impostor puede hacer en el juego, como viajar por los ductos de ventilación. Esto te permite moverte rápidamente, pero si te cachan tendrás que ser muy cuidadoso al defenderte en la discusión. Lo mismo sucede con el cierre de puertas, está atento al momento de hacer tus movimientos.

Reporta inconvenientes, pero no siempre

En ocasiones puedes optar por encender la alarma y llamar a una reunión sobre una situación que tu mismo creaste. Es ideal para echarle la culpa a alguien y quitarlo de en medio, pero si lo haces con frecuencia llamarás la atención. Evitar ser el primero en reportar una emergencia en Among Us.

Prepárate para mentir como un experto

Esto es lo más complicado del juego, pero solo así estarás bien. Saber mentir y manipular en el chat de discusión de Among Us es vital para un impostor, así que debes prepararte. A veces mantente en silencio, si alguien te señala di que lo hace para encubrirse, sé inteligente respondiendo y mantén bien cuidada tu línea argumentativa.

Alíate con otros impostores, pero jamás los defiendas si quedaron expuestos

El papel del impostor en Among Us es de un verdadero traidor, porque puede que haya varios en alguna partida y si se juntan todo será más fácil. Sin embargo, cuando uno de ellos cae lo mejor es dejarlo ir antes que exponerte tú. Rastrero, pero efectivo.

Estas estrategias para el crewmate te servirán para nunca perder una partida en Among Us

En la otra esquina del juego encontramos al crewmate (o tripulación), los buenos que tienen que salvar su pellejo y descubrir al impostor. Para algunos este rol de Among Us no es tan divertido, pero eso no significa que sea más fácil sobrevivir. Sin embargo, existen algunas estrategias y trucos que puedes seguir para evitar ser eliminado.

Mantente muy atento a cualquier movimiento sospechoso

Lo dijimos antes, los impostores tienen habilidades únicas que la tripulación no, como moverse por la ventilación, y algunas tareas los exponen fácilmente. Presta atención a esas dos cosas y ya tendrás gran parte del trabajo hecho. También visualiza movimientos extraños, posibles persecuciones y demás. No es sencillo si te toca un impostor inteligente, pero con práctica irás puliendo tus dotes de observación.

Nunca realices acusaciones sin pruebas

Señalar a alguien de ser el impostor sin una prueba puede ser muy perjudicial. Primero, porque puede que no sea el impostor y te quedarás sin un miembro del crewmate; segundo, porque el impostor puede estar señalando a alguien para que le facilites el trabajo; y tercero, porque empezarás a levantar sospechas sobre ti. De hecho, si no tienes certeza hasta puedes salvar tu voto.

Utiliza las cámaras de seguridad

El sistema de vigilancia de la nave de Among Us es muy útil para descubrir impostores. Sin embargo, un impostor experimentado nunca eliminará a alguien a la vista de una cámara o en las habitaciones adyacentes, así que no es 100% confiable.

Completa todas tus tareas tan rápido como puedas

Es el objetivo para ganar la partida, y si lo haces rápidamente ya podrás dedicarte a buscar al impostor nada más. Sin embargo, hay tareas que necesitan tiempo para completarse y quedarás muy expuesto: el escaneo médico, la limpieza de asteroides, la carga de credenciales, etc. Asegúrate de que nadie esté cerca cuando vayas por estas tareas.

A electricidad, preferiblemente ve acompañado

Si hay una habitación del terror entre los tres mapas de Among Us es la de electricidad en The Skeld. Esta sala siempre está a oscuras, tiene un diseño que obstaculiza la vista y hay dos tareas que puedes hacer en ella. Intenta ir con alguien en quien confíes a esta habitación, pero si no queda de otra asegúrate que nadie te está siguiente. Y si un usuario está solo cuando llegues o entra a mitad de la nada ¡CORRE POR TU VIDA!

Haz equipos con otros miembros de la tripulación

Cualquiera puede ser el impostor dentro del juego, por lo que esta estrategia puede no ser tan efectiva. Sin embargo, moverse en grupos de 3 puede ayudar mucho, siempre que no haya dos impostores o más. También puedes hacer parejas con alguien, pero solo si confías demasiado en él, e igual mantenle el ojo puesto.

Utiliza las tareas visuales a tu favor

Es como la tercera o cuarta vez que decimos algo sobre ellas, pero es que son muy útiles. Una forma de descartar sospechosos es viéndolos hacer tareas visuales como el escaneo médico o la limpieza de asteroides. Si no son el impostor podrás darte de cuenta por cómo se ilumina el personaje, y si lo es seguramente evitará hacerlas para no quedar expuesto. Una vez que conozcas a alguien 100% inocente podrás unírtele, pero aprende a decírselo para que no crea que lo eliminarás.

El lápiz y el papel son excelente aliados

Una estrategia básica para cualquier juego que no sea lineal es tener lápiz y papel a la mano. Muchas personas han dejado esta práctica en el olvido porque Internet les dice todo lo que necesitan, pero en Among Us no hay tiempo para pausas y todas las partidas son diferentes.

Escribe en una hoja los colores de los personajes de cada partida y ve anotando las cosas sospechosas que veas en cada uno. Es un método casi infalible si no te señalan y echan de la partida, porque podrás analizar pistas y eliminar sospechosos. ¿Cuál es el mejor momento para anotar? Evidentemente cuando estés en una votación, porque de lo contrario quedarás expuesto. Parecerá una tontería, pero no subestimes jamás esta estrategia.

Ahora es momento de ir a disfrutar y poner en práctica lo aprendido. ¿Serás el mejor tripulante o el mejor impostor de Among Us? No importa cual bando elijas, porque con estos trucos nadie podrá ganarte. Por cierto, Among Us 2 ya fue anunciado por los desarrolladores, aunque no dijeron nada de una posible fecha de lanzamiento.