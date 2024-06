Choza de duendes fiestera Los 5 mejores mazos para el Desafío

Gracias al lanzamiento de nuevas cartas, Clash Royale está decidido a imponer una nueva meta de juego, ¿cuál? Pues la utilización de duendes en todos los mazos. Tras la inclusión de un nuevo modo de juego, el divertido Viaje a la Reina duende, las tropas duendes están más fuertes que nunca.

Esta tendencia parecería no detenerse, pues hoy llega un nuevo desafío que tiene como protagonista una estructura que dentro de muy poco podría llegar a todos los modos de juego: la poderosa Choza de duendes fiestera.

Si ya te has anotado en este desafío, pero no sabes qué cartas utilizar para poder ganar partidas, estás de suerte. En esta oportunidad te mostraremos los mejores mazos con la Choza de duendes fiestera para arrasar en este evento.

Los 5 mejores mazos para el Desafío de la Choza de duendes fiestera de Clash Royale

Es necesario mencionar que en este desafío no pueden utilizarse dos cartas evolucionadas al mismo tiempo, pues uno de esos slots es ocupado por la Choza fiestera de duendes. Así mismo, muchas de las nuevas cartas no son compatibles con esta estructura, por lo que el Duende demoledor y la Máquina duende son tropas que no pueden aprovecharse correctamente.

Mazo 1 – Esqueletos fiesteros

Choza de duendes fiestera.

Esqueletos (evolucionados).

Cohete.

Caballero.

Arqueras.

Tornado.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Carta de torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3 unidades.

Mazo 2 – Valky defensora

Choza de duendes fiestera.

Valquiria (evolucionada).

Montapuercos.

Bruja madre.

Verdugo.

Esbirros.

Espejo.

Flechas.

Carta de torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.7 unidades.

Mazo 3 – Defendiendo la choza

Choza de duendes fiestera.

Torre Tesla (evolucionada).

Mosquetera.

Caballero.

Veneno.

Esqueletos.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3 unidades.

Mazo 4 – Protección del Monje

Choza de duendes fiestera.

Arqueras (evolucionadas).

Montapuercos.

Monje.

Terremoto.

Duendes.

Espejo.

El Tronco.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.2 unidades.

Mazo 5 – Bait de choza

Choza de duendes fiestera.

Torre Tesla.

Barril de duendes.

Cohete.

Caballero.

Princesa.

Espíritu eléctrico.

El Tronco.

Carta de torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Cabe mencionar que este es el último desafío de la temporada del mes de junio de 2024. De momento se desconoce cuáles serán los eventos que llegarán a Clash Royale en julio, aunque sí se sabe que se presentarán nuevas cartas (al menos 2 evoluciones).