El 31 de agosto de 2024 es la fecha límite para que puedas completar tu álbum de la Copa América 2024, sea en físico o de forma virtual. Gracias a la app oficial de Panini, es posible tener un álbum de este evento de fútbol tan famoso desde el móvil o cualquier otro dispositivo compatible. Si estás buscando sobres gratis para seguir coleccionando, aquí te dejaremos una lista completa con todos los códigos promocionales disponibles hasta el momento.

Todos los códigos gratis para el álbum de la Copa América 2024

Panini es generoso en su afán por mantener encendida la emoción de la Copa América 2024, y por eso ofrece muchos códigos promocionales para obtener sobres gratis para el álbum del momento. No garantizamos que te salgan todos los cromos que te faltan, pero es una buena forma de ir obteniendo incluso repetidos que luego puedas intercambiar con tu equipo por unos nuevos.

Sin darte más largas, estos son todos los códigos promocionales para el álbum de la Copa América 2024:

CJNP-U1YW-2952

C1BE-G11W-Z9E4

C37J-J1P4-D95Y

C7C1-I1N8-B93Y

CRX6-12L6-L1H6

C7N5-I1GT-P9VC

CUR6-H1RH-D98G

CKYM-Y1HY-L9ES

C4Y6-S1NU-L9VB

C1Q3-W1DR-89IW

C659-U1D2-C9ZH

CHW4-P1J7-99U5

CU3H-Q1X6-Q9FW

X2WN-31Z6-Q9CW

C9IM-71K2-993J

Cómo descargar y canjear los códigos gratis para el álbum de la Copa América 2024

Códigos de sobres gratis para álbum de Copa América 2024 1 de 2

Si aún no has empezado a coleccionar los cromos para este álbum, no te preocupes, pues estás a tiempo. Para poder descargarlo en tu móvil Android, solo debes acceder a la Play Store, siendo la fuente oficial y más confiable, a diferencia de otras librerías independientes. Si tienes un iPhone, entonces deberás optar por la App Store.

Luego de descargarlo, debes entrar en la app, registrarte con una cuenta, y así pasarás a formar parte de los coleccionistas entusiastas por ver y sentir la pasión del fútbol. Desde esta aplicación puedes unirte a un equipo en donde será posible intercambiar cromos entre sus participantes. De la misma forma, tienes a tu alcance el poder canjear códigos de sobres gratis o de los que compres.

Para canjear los códigos gratis que te dejamos arriba, solo debes realizar lo siguiente.