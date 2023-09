Si tienes interés en descargar aplicaciones de otras fuentes, o quisieras una versión anterior de alguna app que sueles usar y que no podrías bajar de Google Play, en esta publicación te mostraremos cuáles son las 10 mejores tiendas de apps para Android alternativas a la tienda oficial de Google.

En esta selección encontrarás de todo. Desde tiendas de aplicaciones enfocadas en juegos a otras que tienen funciones más allá de ser una plataforma para descargar aplicaciones. Por esto, estamos seguros de que alguna de estas tiendas de apps para Android serán de tu interés.

¿Cuáles son las mejores 10 tiendas de apps para Android que no son Google Play?

Antes de aventurarte a probar alguna de estas tiendas de apps para Android alternativas a Google Play, te recomendamos que tengas mucho cuidado con las aplicaciones que decidas descargar al utilizar una de estas tiendas.

En los últimos años, se han documentado más de un virus que ha afectado a muchas personas que instalaron aplicaciones en tiendas de terceros. Teniendo esto en cuenta, antes de decidir cuál tienda quieres usar, recuerda tener mucho cuidado con lo que descargues. Sin más introducciones, las 10 mejores tiendas de apps para Android alternativas a Google Play son las siguientes:

Samsung Galaxy Store, la tienda de apps para Android exclusiva para los móviles y tablets Samsung

La Samsung Galaxy Store es una tienda fácil de utilizar. Su catálogo de apps no será del mismo tamaño que el de Google Play, pero no es como si le faltaran aplicaciones porque en la misma puedes encontrar servicios de streaming como Netflix o Hulu. Además, ofrece actualizaciones para las apps que vienen preinstaladas en los smartphones y tablets de la firma surcoreana.

El único contra de esta tienda es que fue creada específicamente para móviles Samsung, por lo que podría no funcionar apropiadamente si intentaras instalarla en un móvil de otra marca usando un APK. Sin embargo, si tienes un smartphone de Samsung deberías animarte a probarla y ver qué te parece.

Amazon Appstore, la tienda de app de Amazon que viene en las tablets con Amazon Fire

Comenzamos esta lista con la tienda de Amazon. Si apartamos a Google Play, la Amazon Appstore vendría a ser la alternativa más completa a la tienda de apps oficial de Google. Esta tienda de aplicaciones viene instalada por defecto en todos los dispositivos que tienen Amazon Fire.

Instalarla es muy fácil y puede funcionar sin ningún problema en cualquier móvil o tablet Android. Incluso la puedes usar sin que te genere conflicto con otras tiendas de aplicaciones. Aquí también encontrarás las apps de Google y de Amazon, pero el catálogo de aplicaciones disponibles no es tan vasto como el de Google Play.

APKMirror, el repositorio de apps para Android más popular

De APKMirror hemos hablado en más de una ocasión. Esta no sería exactamente una tienda de aplicaciones como tal, sino un repositorio de aplicaciones. Aquí no solo puedes encontrar las apps más populares en su versión APK, sino también versiones beta no disponibles en Google Play.

Lo que hace a APKMirror una buena opción a tener en cuenta, es que también puedes encontrar versiones antiguas de aplicaciones existentes. Si no comprendes por qué esto te puede ser de utilidad te lo explicaremos con un ejemplo: si actualizaste una aplicación y la versión nueva no funciona tan bien como la anterior puedes ubicar el APK de la versión anterior en APKMirror e instalarla.

Aptoide, la tienda de apps de terceros más permisiva con el contenido que se sube

Esta tienda de aplicaciones es otra buena alternativa a tener en cuenta. En Aptoide no solo encontrarás las aplicaciones de redes sociales más usadas (Facebook, X, WhatsApp, Instagram, Telegram o Tiktok) sino también un catálogo de juegos bastante completo.

El mayor atractivo de Aptoide es que es más mucho más permisiva con el contenido de las aplicaciones que allí se suben. Por ejemplo, aquí encontrarás muchos juegos para adultos y aplicaciones de transmisión de contenido (Show Box) que no podrías encontrar en Google Play.

APKPure, una alternativa completa y funcional

La siguiente en la lista es APKPure. Esta tienda de terceros es mucho más de lo que aparenta. Aquí también puedes encontrar las apps más usadas como Facebook, WhatsApp, Tiktok y las aplicaciones de Google.

Su interfaz es muy intuitiva. Algo llamativo de esta tienda es que tiene más categorías de aplicaciones que Google Play, pero un catálogo mucho más modesto. A pesar de esto, es una muy buena alternativa y deberías animarte a darle una oportunidad.

F-Droid, una de las tiendas de apps de terceros más antigua y que se enfoca en ofrecer aplicaciones de código abierto

Esta tienda de aplicaciones de terceros no es solo una de las más antiguas de esta lista, sino que también está enfocada en proporcionarle a los usuarios aplicaciones de código abierto. De hecho, la tienda misma es de código abierto.

En cuanto al catálogo de aplicaciones de F-Droid, al enfocarse en apps de código abierto no encontrarás apps tan conocidas como las de las redes sociales, pero sí puedes encontrar algunas aplicaciones como Telegram, Wikipedia o el reproductor de audio y vídeo VLC.



Lo que hace especial a APKUpdater es que te ofrece las actualizaciones más rápido que otras tiendas de aplicaciones porque descarga las mismas de diversas fuentes. Además, cuenta con una interfaz muy fácil de usar.

Esta peculiaridad la hace una buena alternativa para que puedas mantener tu móvil actualizado sin la necesidad de tener una tienda de aplicaciones completa instalada. El punto débil de esta aplicación es que el buscador de las aplicaciones que están dentro de su catálogo no es tan bueno comparado con el que tienen otras tiendas de apps.

Humble Bundle, una tienda enfocada en juegos para móviles que ayuda a organizaciones benéficas

Si te gusta jugar en tu móvil te encantará Humble Bundle porque esta es una tienda que ofrece juegos móviles a muy buen precio. En dicha tienda podrás comprar juegos a un precio muy flexible, ya que eres libre de pagar lo que quieras por los juegos que compres, pero esto tiene sus detalles. Uno de esos detalles es que, entre más dinero aportes más beneficios extra recibes.

Otro detalle es que, esta tienda destina parte del dinero que obtiene a organizaciones benéficas. Además de poder elegir cuánto pagar por un juego puedes elegir cómo se distribuye tu pago entre los desarrolladores, Humble Bundle y las organizaciones benéficas apoyadas por esta plataforma. Adicionalmente, también puedes encontrar libros electrónicos y contenido digital muy variado.

QooApp, una tienda de juegos desarrollados en Asia

Si te gustan los juegos que han sido desarrollados en países como China, Japón o Corea del Sur te encantará QooApp. Esta tienda de juegos se enfoca en proporcionar juegos que han sido diseñados en países asiáticos y que, por diversas razones, no encontrarás en Google Play.

Algunos de los géneros que encontrarás en su catálogo son los juegos de rol, de acción, estrategia entre otros. Además, también publican noticias sobre los juegos que tienen en su plataforma. El único detalle es que sería casi imposible que unos de estos juegos estén en español, pero algunos sí tienen traducción en inglés.

Taptap, una tienda para descargar juegos asiáticos antes de que sean lanzados al mercado

Por último, pero no menos importante, tenemos a TapTap. En caso de que hayas probado QooApp y no te haya convencido puedes darle una oportunidad a esta alternativa. Esto se debe a que también se centra en ofrecer juegos desarrollados en países de Asia. De hecho, su biblioteca tiene un total de 120.000 títulos.

Lo que hace especial a TapTap, es que esta plataforma les permite a los desarrolladores publicar los juegos que han desarrollado para que sean probados por su comunidad de usuarios antes de lanzarlos oficialmente. Sin embargo, al estar enfocada juegos asiáticos, no todos los juegos de su catálogo estarán en inglés, y ni hablar de conseguir un juego en español.

Otras excelentes tiendas de apps para Android que podrías probar

Aunque al principio de esta publicación dijimos que te mostraríamos al menos 10 tiendas o plataformas desde las que puedes descargar aplicaciones como alternativa a Google Play lo cierto es que, esas 10 tiendas de apps no son las únicas que puedes encontrar.

Hay plataformas que, aunque no sean una tienda en sí mismas, también te permiten descargar aplicaciones y contenido. Si quieres saber qué otras tiendas y plataformas de apps para Android existen aquí las tienes:

ACMarket: aunque no lo parezca, ACMarket es una tienda de aplicaciones bastante completa porque tiene un catálogo en el que encontrarás desde juegos hasta apps de mensajería. A diferencia de Google Play, aquí permiten alojar versiones modificadas (MODs) de apps ya existentes.

Getjar: no es exagerado decir que en Getjar puedes encontrar prácticamente cualquier cosa. En esta tienda no solo puedes descargar MODs de aplicaciones, sino también contenido para adultos, juegos de combate, de disparos e incluso aplicaciones conocidas como el navegador UC Browser.

Getjar: no es exagerado decir que en Getjar puedes encontrar prácticamente cualquier cosa. En esta tienda no solo puedes descargar MODs de aplicaciones, sino también contenido para adultos, juegos de combate, de disparos e incluso aplicaciones conocidas como el navegador UC Browser.

SlideMe: su catálogo de juegos deja mucho que desear, pero puedes encontrar apps de mucha utilidad como OfficeSuite o WPS Office. Lo bueno, es que SlideMe ofrece aplicaciones que no están disponibles en Google Play y cuenta con moderadores que revisan las apps que tienen su catálogo para asegurarse de que sean seguras.

GitHub: esta plataforma no es una tienda como las otras que te hemos mostrado, pero aquí puedes descargar aplicaciones. Esto se debe a que muchos desarrolladores suelen publicar en GitHub el APK de la aplicación que estén desarrollando. Por esta razón, también es una plataforma desde la que puedes descargar e instalar aplicaciones.

XDA-Developers: esta plataforma es usada por los desarrolladores de software para probar sus aplicaciones antes de ponerlas a disposición del público. Sin embargo, en XDA-Developers los desarrolladores que hacen vida en dicha plataforma suelen compartir sus apps con el público.

Mobilism: el punto fuerte de Mobilism no radica en su lista de aplicaciones, sino en la cantidad de libros electrónicos que tiene (800.000). Además, también puedes encontrar MODs y aplicaciones de pago modificadas para que puedas usarlas sin pagar.

Accrescent: de esta tienda hablamos en el pasado. Lo que hace una buena alternativa a Accrescent es que es de código abierto y que no requiere que crees una cuenta como en el caso de Google Play. Su interfaz es muy moderna y su APK solo pesa 4 MB.

Aurora Store: ¿Te gustaría descargar APK de Google Play sin necesidad de usar Google Play? Pues eso es precisamente lo que hace Aurora Store. Si quieres probarla hace un tiempo hablamos de cómo instalar y configurar esta aplicación. Su APK lo puedes encontrar justo aquí.

AppGallery: esta tienda de aplicaciones es la que viene por defecto en los móviles y tablets de Huawei a raíz de las sanciones que las autoridades de Estados Unidos le impusieron a la firma china y las cuales le impiden usar los servicios de Google. Adicionalmente, AppGallery se puede instalar en cualquier móvil Android que tenga Android 5.0 o superior.



Malavida: algunas tiendas de las que te hemos hablado publican MODs de aplicaciones existentes, pero Malavida es una que supera a muchas otras en ese apartado. Esta tienda de aplicaciones hecha en España no solo alberga MODs, sino también aplicaciones oficiales en formato APK e incluso apps que fueron eliminadas de Google Play.

Esperamos que esta selección de tiendas de apps para Android alternativas a Google Play haya sido de tu agrado. Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te han parecido estas tiendas de apps? ¿Conoces alguna otra que no hayamos mencionado? Si es así déjanos tu comentario y comparte este artículo si te ha sido de utilidad.