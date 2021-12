¿Tenías problemas al usar la tienda de apps de Amazon en un móvil con la última versión de Android? Si es así, hoy tenemos grandes noticias para ti. Ya vas a poder instalar aplicaciones con esta alternativa a Google Play sin liarte.

¿Y por qué lo decimos? Pues porque se acaba de confirmar que la Amazon Appstore ya funciona a la perfección en Android 12. ¡Los errores que no te dejaban exprimir esta tienda de apps se corrigieron! Quédate en la web y descubre todos los detalles de la noticia.

Instalar aplicaciones con la Amazon Appstore sin fallos en un móvil o tablet con Android 12 ya es posible

Por si no lo sabías, hace casi un mes se reportó que la Appstore de Amazon no funcionaba en Android 12. Al parecer, había un problema entre el DRM de la tienda y la última versión del SO de Google. Aunque esto se trata de un rumor y no hay información oficial al respecto.

¿Y qué provocaba el error? Pues que no pudieras entrar en las apps que descargabas desde la Amazon Appstore.

El error no se limitaba a las tablets de Amazon (como la Fire 10 HD, la cual tiene Fire OS basado en Android), ya que también afectaba a todos los móviles de Samsung, Xiaomi o Google con Android 12.

La buena noticia es que un portavoz de la empresa confirmó en Engadget que el soporte ya arregló todos los problemas de la Amazon Appstore.

¡Pero no empieces a descargar apps al instante! Para que el proceso vaya bien, debes tener la última versión de esta tienda de aplicaciones en tu smartphone. Si no sabes cómo hacer esto, entra en este artículo y aprende a instalar Amazon Appstore en Android.

Ahora bien, ¿por qué hay que llevar a cabo todo esto? Pues ten en cuenta que esta versión de la Amazon Appstore es la única compatible al 100 % con Android 12. Es por eso que sí o sí debes instalar la última versión si quieres volver a usar la tienda de apps de la empresa estadounidense.

Esta no es una solución «convencional» a los fallos. Lo más común hubiese sido que el soporte lanzase un parche que arreglara todos los bugs de forma automática.

En todo caso, ¿te gusta que la Appstore de Amazon vuelva a funcionar? Cuéntanos en los comentarios.