Perder un auricular Bluetooth es algo que a todos nos ha pasado alguna vez. El hecho de poder moverlos de aquí para allá y conectarlos con distintos dispositivos fomenta el extravío, sobre todo si somos despistados. Además, esto es peor si hablamos de modelos muy pequeños, como algunos auriculares de Xiaomi.

Para muchos, encontrar unos auriculares Xiaomi extraviados puede llegar a ser una tarea titánica. Sin embargo, hay maneras de facilitar la búsqueda. ¿Quieres aprender cómo? Entonces sigue leyendo para enseñarte a encontrar tu auricular Xiaomi perdido o apagado.

Para saber dónde está tu auricular Bluetooth Xiaomi perdido la clave es que tenga batería

Como buenos dispositivos inalámbricos que son, tus auriculares Xiaomi tienen una batería integrada para funcionar. Si la batería tiene algo de carga o si estaban encendidos cuando se perdieron, entonces será relativamente fácil encontrarlos.

¿El motivo? Los auriculares seguirán emitiendo una señal de emparejamiento que fácilmente podrá captarse con el Bluetooth de tu móvil. Ahora bien, podrás valerte de distintos métodos para encontrar ese auricular Xiaomi perdido. ¿Cuáles son esos métodos? Los explicamos a continuación:

Cómo encontrar tus auriculares Xiaomi extraviados poniendo música

La forma más sencilla de hallar un auricular Xiaomi extraviado que todavía tenga batería es valerte del emparejamiento de tu móvil y poner música. Así no tendrás que instalar nada y solo debes seguir estos pasos:

Abre el menú de configuración rápida (tanto en Android como en iOS). Activa el Bluetooth presionando su ícono (se pondrá azul al activarse). Mantén presionado el icono de Bluetooth para entrar al menú de emparejamiento y ver la lista de dispositivos cercanos. Muévete por donde creas que puedes haber perdido el auricular (salón, habitación, el coche, etcétera). Cuando tu móvil encuentre la señal de tu auricular, conéctate. Ve a cualquier app de reproducción multimedia y pon música a todo volumen.

Al reproducir música con el volumen al máximo tendrás una guía sonora que te ayudará a encontrar el auricular Xiaomi perdido. Además, si lograste emparejar el auricular significa que estás relativamente cerca de él. Recuerda que el alcance promedio de la conexión Bluetooth es de apenas 10 metros.

Cómo encontrar tus auriculares Xiaomi perdidos usando una app de búsqueda de dispositivos Bluetooth

Si por alguna razón tus auriculares tienen batería, pero no logran emparejarse con tu móvil para poner música, no te preocupes. La señal que emiten todavía puede captarse con tu smartphone y puedes encontrarlos valiéndote de una app de escaneo Bluetooth.

Nosotros recomendamos utilizar LightBlue para esta tarea, pues es gratis y está disponible en Android e IOS a través de sus tiendas oficiales de aplicaciones. Te explicamos cuál es el proceso a seguir para encontrar tus auriculares Xiaomi extraviados:

Descarga e instala LightBlue en tu móvil (enlaces abajo). Activa el Bluetooth de tu smartphone. Abre LightBlue y ve a la pantalla «Scan» (Android) o «Peripherals» (iOS). Verás una lista con todos los dispositivos Bluetooth que están emitiendo alguna señal. Estas son las claves para encontrar tu auricular perdido: El auricular no aparece en la lista : significa que estás demasiado lejos del dispositivo , así que debes buscar en otro lugar.

: , así que debes buscar en otro lugar. El auricular aparece en la lista: usa la intensidad de la señal para encontrarlo . Mientras más intensa sea, más cerca estarás. Por ejemplo: -100 dBm es menos potente (más lejos) que -1 dBm (más potente = más cerca).

Como verás, también es una búsqueda de “caliento o frío”. Sin embargo, es muy útil si el auricular no logra emparejarse. Ahora bien, ¿qué pasa si el auricular perdido no tiene batería? Vamos a ello.

Cómo encontrar un auricular Xiaomi perdido que se quedó sin batería (con ayuda de Google)

Si perdiste tu auricular Bluetooth y ya no tiene batería, no hay forma de encontrarlo a través de la señal de emparejamiento. En este caso lo único que puedes hacer es una búsqueda visual, moviéndote y revisando en los lugares donde creas que pudo haberse perdido. Por suerte, gracias a Google hay una forma de reducir el área de búsqueda, aunque no para cualquier auricular.

Por si no lo sabes, la aplicación «Encontrar mi dispositivo» ahora es capaz de mostrar en un mapa la última ubicación en la que tus auriculares se conectaron al móvil. Funciona como con relojes, tablets y otros móviles.

¿El detalle? Los auriculares tienen que haberse emparejado utilizando Fast Pair. Si tu auricular Xiaomi no es compatible con esta funcionalidad o si los conectaste de la forma tradicional, no aparecerán en «Encontrar mi dispositivo».

Entonces, si los emparejaste con tu móvil utilizando Fast Pair, esto es lo que debes hacer para que Google te diga dónde fue la última vez que tus auriculares se conectaron:

Descarga e instala la app «Encontrar mi dispositivo» desde la Play Store. Abre la aplicación e inicia sesión con la cuenta de Google que estabas usando cuando conectaste los auriculares Xiaomi con Fast Pair. Presiona tus auriculares extraviados en la lista de dispositivos asociados a tu cuenta. Mira el mapa para ver dónde estaban tus auriculares la última vez que se conectaron a tu móvil. Ve al lugar indicado, busca y puede que los encuentres.

¿Algo más? Sí, vamos con una última recomendación.

Cómo evitar que un auricular Xiaomi se pierda (para móviles Xiaomi, Redmi o POCO)

Si tienes un móvil Xiaomi, Redmi o POCO con Android 13 o superior (MIUI 14 o HyperOS), puedes aprovechar una característica exclusiva para evitar que tus auriculares se pierdan.

Se llama «Alerta de auricular perdido» y lo que hace es avisarte si uno de los auriculares está lejos de su estuche de carga o de tu oído por más de tres minutos. Esto evitará que lo pierdas y la verdad es que es muy fácil de configurar. Además, funciona para cualquier auricular de Xiaomi. Esto es lo que debes hacer:

Conecta tus auriculares Xiaomi a tu móvil. Ve a los ajustes de Bluetooth y presiona la flecha al lado del nombre de los auriculares. Activa la alerta de auricular perdido.

Coméntanos… ¿te sirvió esta guía para encontrar tus auriculares Xiaomi?