Cuando de se habla de alternativas a Google Play Store o de aplicaciones de código libre para Android, F-Droid es un nombre que siempre se repite. Pero… ¿te has detenido a pensar en qué es esta plataforma? Muchos dicen que es una tienda de aplicaciones como Google Play Store, pero 100 % gratuita y transparente. Si bien eso en la práctica es cierto, teóricamente F-Droid es muy diferente a la Play Store. De hecho, F-Droid se parece más a APK Mirror que a la tienda de Google.

Para que entiendas de una vez por todas qué es exactamente y cómo sacarle el máximo provecho, enseguida te contaremos todo lo que debes saber sobre F-Droid y por qué es diferente a Google Play Store.

¿Qué es F-Droid y para qué sirve?

En pocas palabras, F-Droid es un repositorio de aplicaciones de código abierto para Android. Es incorrecto decir que es una tienda, ya que en una tienda se pueden comprar cosas. En F-Droid no puedes comprar nada porque todas las apps que te permite descargar son gratis, aunque te ofrecen la opción de donar a los desarrolladores.

Por si no lo sabes, las apps de código abierto son aplicaciones cuyo código fuente es libre: cualquiera puede ver y revisar cómo están hechas desde adentro, ya sea para buscar errores, vulnerabilidades o amenazas, o para contribuir con su desarrollo. Normalmente, estas apps son gratuitas (porque, de no serlo, cualquiera puede copiarlas y hacerlas gratuitas de igual forma).

Así que, en definitiva, F-Droid es un lugar donde puedes descargar gratis aplicaciones (y también juegos) de código libre. Eso sí, en este repositorio no encontrarás aplicaciones gratuitas como WhatsApp o juegos gratis como Clash Royale, ya que no son de código abierto, sino software propietario (sus desarrolladores no comparten el código fuente y no permiten que cualquiera pueda revisar cómo están hechas desde adentro).

Diferencias entre F-Droid y Google Play Store, ¿por qué son diferentes?

Ya vimos antes que F-Droid no es una tienda como Google Play Store, pero esa no es la única diferencia que separa a estas dos plataformas. Aquí tienes una lista con todas las diferencias entre F-Droid y Google Play Store:

Las aplicaciones de F-Droid no requieren los Servicios de Google para Móviles (GMS) para funcionar , los cuales son necesarios para muchas de las apps descargadas de Google Play Store.

En F-Droid todas las apps y juegos son gratis, mientras que en Google Play Store existe contenido de pago.

F-Droid es un repositorio que solo ofrece aplicaciones y juegos. En cambio, la Play Store es una tienda donde puedes conseguir aplicaciones, libros digitales, películas, series, música, suscripciones y más contenido digital no limitado a apps.

y más contenido digital no limitado a apps. En Google Play Store la mayoría de apps y juegos son de software privativo, aunque también hay contenido de código libre. En contraste, F-Droid solo cuenta con software de código libre.

. Al ser un repositorio 100 % de código abierto, F-Droid respeta más tu privacidad que Google Play Store y es más seguro para descargar apps . Y es que F-Droid no recopila datos de tu Android ni rastrea tu actividad. Además, es muy poco probable que en F-Droid encuentres apps con virus, como en Google Play Store donde cada mes se cuelan decenas de malwares.

La versión para navegadores de F-Droid te permite descargar apps en formato APK para luego instalarlas en tu móvil, a diferencia de la versión web de Google Play Store que solo puede redirigirte a la tienda en la aplicación o enviar la descarga a tu dispositivo.

Como verás, aunque funcione como una alternativa a Google Play Store, F-Droid está lejos de ser una tienda de aplicaciones completa capaz de reemplazar a la de Google. Nosotros la consideramos un complemento, pues la mayoría de personas no podría usar en su móvil solamente este repositorio para descargar las apps y juegos que necesita.

¿Dónde descargar F-Droid y cómo usarlo?

F-Droid no se encuentra en Google Play Store, ya que Google prohíbe en su tienda las apps que permitan descargar otras apps para tu Android. Por eso, el único sitio donde puedes descargar F-Droid es su página web oficial:

Descargar | APK de F-Droid

Tras pinchar el enlace anterior, toca el botón de Descargar F-Droid en la página que se abrió para descargar el APK más reciente de F-Droid. Una vez descargado el APK, presiónalo y selecciona Instalar. Si necesitas más ayuda para esto, mira esta guía de cómo instalar un archivo APK en Android paso a paso.

Con el APK de F-Droid instalado, ya puedes abrir la app. La primera vez que la abras tendrás que esperar a que se actualicen los repositorios. Luego, ya podrás pulsar el botón de la lupa para buscar apps por su nombre o presionar en Categorías para encontrar apps por su tipo.

En la sección «Último» podrás conseguir las apps más recientes subidas a F-Droid, «Cercano» es una función que te permite enviar o recibir apps mediante F-Droid, en «Avisos» verás las notificaciones del repositorio que suelen ser avisos para actualizar las apps, y en «Opciones» podrás configurar F-Droid a tu antojo. No tiene más, es así de simple la plataforma.

Cómo instalar apps de Android desde F-Droid

¿No sabes cómo instalar una app desde F-Droid? No te preocupes, es así de sencillo:

Abre F-Droid y entra en la ficha de la app que quieres instalar en tu móvil.

que quieres instalar en tu móvil. Pulsa el botón de Instalar .

. Espera a que se descargue y después vuelve a pulsar en Instalar cuando salte una nueva ventana de Android.

cuando salte una nueva ventana de Android. Es posible que Google Play Protect te pregunte si quieres permitir la instalación de la app. Toca en Permitir.

¡Eso es todo! La aplicación se terminará de instalar y podrás utilizarla como cualquier otra app de tu teléfono. La ventaja de instalar apps como NewPipe con F-Droid es que se actualizan automáticamente, como lo harían si estuvieran en Google Play Store. Así, podrás disfrutar siempre de las últimas versiones disponibles con todas las novedades y correcciones de fallos que incluyen. Dicho sea de paso, F-Droid también te deja desactivar las actualizaciones automáticas por si prefieres quedarte en una versión concreta.