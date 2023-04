No paran de llegar nuevas alternativas a las tiendas de aplicaciones más populares del mercado. Hasta hace algunos años, Google Play Store y App Store eran las únicas opciones disponibles en Android e iOS. Sin embargo, hoy en día para el sistema operativo de Google hay un montón de alternativas (AppGallery, TapTap, Aptoide, APKMirror, entre otras) e incluso la Unión Europea ya está obligando a Apple a permitir tiendas de terceros.

Pues bien, ahora llega otra nueva alternativa a la Play Store que tiene una característica muy atractiva. Se trata de Accrescent, una tienda de aplicaciones para Android que puedes usar sin registrarte. A continuación, te contamos todo lo que hasta ahora se sabe de esta opción de código abierto.

Así es Accrescent, la alternativa open-source a Google Play que no requiere cuenta de usuario

Accrescent no es la primera tienda de aplicaciones de código abierto para móviles Android. De hecho, F-Droid es un repositorio muy popular en el que puedes encontrar las aplicaciones open-source más famosas de Internet. Y ahora, llega esta nueva alternativa que además de tener apps de código abierto (no esperes encontrar en ella WhatsApp, TikTok, etc.) tiene otras características interesantes que resumimos a continuación:

Es muy ligera, ya que su APK solo pesa 4 MB .

. No necesitas una cuenta de usuario para usarla , por lo que te puedes ahorrar el molesto registro.

, por lo que te puedes ahorrar el molesto registro. Instalación segura de apps protegidas por firmas .

. Herramienta para comprobar la última actualización disponible de una app.

de una app. Distribución de APKs clasificados por compatibilidad con dispositivos para que el usuario pueda elegir la versión adecuada para su móvil.

con dispositivos para que el usuario pueda elegir la versión adecuada para su móvil. Solo está disponible para Android 12, Android 13 y es compatible con el lenguaje de diseño Material You.

Finalmente, es preciso mencionar que Accrescent aún se encuentra en su fase alfa de desarrollo, por lo que no encontrarás muchas aplicaciones disponibles. ¿Quieres probarla ya? Pues aquí abajo te dejamos el enlace para descargar esta tienda de aplicaciones de código abierto:

Descargar | Accrescent