Si juegas Among Us a diario en tu móvil Android y quieres saber cómo reducir el lag al momento de jugar, estás en el lugar indicado. Aquí te mostraremos cómo mejorar el ping tanto en partidas públicas como privadas, solo necesitas tener tu móvil a mano para aplicar todos estos consejos.

¿Cómo reducir el lag en Among Us?

Lamentablemente no hay un truco “mágico” que te permita reducir el lag en Among Us, pues ya de por sí el juego posee unos servidores bastante mediocres como para tocar un solo botón y reducir el ping. Lo bueno es que pueden llevarse a cabo distintos métodos para mejorar la experiencia de juego al máximo posible.

Borra el caché del juego al menos 1 vez al día

Haciendo esto lograrás evitar que el juego guarde errores y archivos innecesarios en el almacenamiento interno de tu móvil. Además (lo hemos comprobado) podrás reducir el ping de Among Us entre un 10 y 20%. Sigue estos pasos para poder eliminar el caché del juego:

Dentro de los Ajustes de tu móvil, tendrás que pinchar sobre Aplicaciones y notificaciones .

de tu móvil, tendrás que . Abre el juego Among Us desde la sección de Aplicaciones abiertas recientemente.

desde la sección de Aplicaciones abiertas recientemente. Pincha en Almacenamiento y caché .

. Y, por último, dale al botón que dice Borrar memoria caché.

Conéctate al servidor más cercano

Among Us posee servidores en cuatro regiones, será tu obligación elegir la región correcta para no experimentar desconexiones, como así tampoco lag. Puedes cambiar de servidor de la siguiente:

Cómo cambiar de servidor en Among Us 1 de 3

Una vez abierto Among Us, deberás pinchar sobre En línea.

Por consiguiente, deberás pinchar sobre el icono que se ubica abajo a la derecha de la pantalla.

de la pantalla. Selecciona el servidor que más te convenga: Norteamérica si vives dentro del continente americano, Asia si vives en alguna parte de la región asiática, o bien Europa si vives en España.

Por otro lado, eligiendo la región europea podrás jugar siempre con personas españolas en Among Us. Eso sí, te recomendamos elegir solo el servidor que esté ubicado cerca de la región en donde vives, ya que, si estás en España y eliges la región norteamericana experimentarás muchísimo lag.

Consejos para reducir el lag en Among Us

Además de todos los métodos que te mostramos para que puedas bajar el lag en Among Us para Android, puedes implementar estos consejos que te dejamos a continuación:

Crea partidas privadas y juega con amigos que estén en tu misma región (país).

y juega con amigos que estén en tu misma región (país). No te unas a partidas que hayan sido creadas en otras regiones.

Reinicia el dispositivo móvil antes de abrir el juego.

antes de abrir el juego. Reinicia el rúter/módem antes de jugar una partida.

antes de jugar una partida. Intenta estar a 4 metros de distancia o menos del rúter/módem.

Usa una conexión WiFi , evita usar el 3G o 4G de tu dispositivo móvil.

, evita usar el 3G o 4G de tu dispositivo móvil. No uses un mando inalámbrico.

Sin mucho más que añadir, si continúas teniendo lag, o bien el juego se cierra solo cuando lo abres, te recomendamos ver cuáles son los requisitos para jugar Among Us en Android, puede que tu teléfono no cumpla con los mismos.