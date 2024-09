Racing Master es el nuevo juego de coches de mundo abierto para Android que está de moda. Aunque se lanzó en octubre del año pasado, recién ahora su popularidad ha comenzado a aumentar debido a la viralidad de alguno de sus gameplays en redes sociales como TikTok y Facebook. La mala noticia es que Racing Master no está disponible para descargar en la Play Store.

Y es que, de momento, el juego solo se ha lanzado en algunos países asiáticos y todavía no ha desembarcado oficialmente en el mercado global. Sin embargo, existe una forma de descargarlo desde cualquier parte del mundo para probarlo sin ningún tipo de límite. Te contamos cómo a continuación.

Cómo descargar Racing Master para Android y requisitos

Para empezar, debes saber que Racing Master tiene varias versiones diferentes, que no solo difieren en idioma, sino también en contenido. Actualmente, la única versión del juego que tiene mundo abierto es la de Taiwán, por lo que si lo que te interesa de Racing Master es su mundo abierto, tendrás que descargar la versión con etiqueta «TW».

Como bien sabrás, cambiar de país en Google Play Store es ciertamente complicado y no siempre se consigue, así que lo mejor que puedes hacer es descargar el juego desde TapTap con este método:

Pincha este enlace para descargar el APK de TapTap y luego instálalo en tu teléfono.

Abre TapTap y en el buscador pon lo siguiente: 巔峰極速

Te saldrá una versión de Racing Master con ese nombre en chino y con la etiqueta «TW». Selecciónala.

y con la etiqueta «TW». Selecciónala. Toca en Download y espera a que se descargue.

y espera a que se descargue. Por último, presiona en Install y sigue los pasos indicados para finalizar la instalación.

¡Listo! Ya puedes buscar el juego en tu teléfono y abrirlo para jugarlo. Estará en chino, pero puedes cambiarlo a inglés (esta versión no tiene idioma español). Si no te funciona es porque tu dispositivo no cumple con los requisitos mínimos, que te mostramos enseguida para que los conozcas.

Requisitos mínimos de Racing Master

Android 5.0 o superior

4 GB de RAM

20 GB de almacenamiento

Qualcomm Snapdragon 820 o superior

Cómo jugar en el mundo abierto de Racing Master

Una pregunta que todos se hacen después de descargar Racing Master es cómo jugar en mundo abierto. Y es que, al principio, no tendrás acceso a los mapas de mundo abierto que ofrece el juego. Tendrás que ganártelos, aunque no te costará mucho esfuerzo. Solo debes hacer lo siguiente:

Completa 12 carreras de rango . Para ello, tienes que pulsar el botón que está en la esquina inferior derecha del menú principal.

. Para ello, tienes que pulsar el botón que está en la esquina inferior derecha del menú principal. Luego, podrás pulsar el botón que tiene el icono de ubicación en la esquina inferior derecha que te mostrará varios mapas.

en la esquina inferior derecha que te mostrará varios mapas. Elige un mapa y listo.

Para una explicación visual más detallada, mira el vídeo que te dejamos arriba, donde se explica paso por paso cómo acceder al mundo abierto de Racing Master.

Si te quedó alguna duda, déjanos un comentario para poder ayudarte.