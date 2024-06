Google Play Store tiene una política bastante estricta con respecto a la ubicación de sus usuarios. La tienda de Android no permite cambiar de país fácilmente, salvo que pueda comprobar que efectivamente te has mudado a otro sitio y que no has cambiado la región de tu cuenta recientemente.

Por esa razón, si vas a Ajustes > General > Cuenta y preferencias del dispositivo > País y perfiles en la Play Store para cambiar de país, es muy probable que no te deje hacerlo. Pero descuida, he encontrado una solución con la que podrás cambiar de país en Google Play sin tarjeta de crédito, fácil y rápido.

Cómo cambiar de país en Google Play Store si no te deja

¿No puedes cambiar de país en la Play Store desde los ajustes? La solución pasa por crear un nuevo perfil de pago con ubicación en el país al que deseas cambiar la tienda. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera:

Abre Google Play Store en tu móvil.

en tu móvil. Toca tu icono de perfil en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Selecciona Pagos y suscripciones .

. Presiona en Métodos de pago.

Ve a Más ajustes de pago .

. Serás redirigido al centro de pagos de tu cuenta de Google donde tendrás que verificar tu identidad por seguridad.

donde tendrás que verificar tu identidad por seguridad. Una vez hayas accedido, toca las tres líneas horizontales de la esquina superior izquierda.

de la esquina superior izquierda. Dirígete a Configuración.

Pulsa en País/región y luego en Crear un perfil nuevo .

y luego en . Toca en Continuar y después selecciona el país al que quieres cambiarte.

al que quieres cambiarte. Completa los datos solicitados de dirección en la siguiente pantalla y finalmente presiona en Enviar.

Ahora, pulsa en Ver perfil para volver a los ajustes del centro de pagos.

para volver a los ajustes del centro de pagos. Presiona en Perfil de pagos para Google Play y selecciona el nuevo perfil que creaste con el país que deseabas.

¡Listo! De esa forma, Google Play pasará a ser del país que seleccionaste en el nuevo perfil y cuando te toque pagar algo en la tienda, te cobrarán en la moneda del país seleccionado. Eso sí, recuerda que debes añadir un método de pago compatible con el país seleccionado. Normalmente, una tarjeta de crédito internacional te servirá o, de lo contrario, deberás añadirle saldo con tarjetas de regalo de Google Play.

Cómo cambiar de país en Google Play desde PC

El procedimiento es exactamente igual al que explicamos antes, solo que en PC debes acceder al centro de pagos de Google desde el navegador con este enlace. A partir de allí, puedes crear un nuevo perfil de pagos con el país que quieras de la misma manera que te mostramos anteriormente.

¿No te funcionó este método? Prueba estos trucos para usar la Google Play de otro país

Si por la razón que sea el método anterior no te dio el resultado que esperabas, no te desanimes. Aún puedes probar estas otras soluciones para cambiar de país en Google Play Store:

Esperamos que algunos de estos tutoriales te funcione si no puedes cambiar el país de Google Play en tu Android. Si te quedó alguna duda, eres libre de dejarnos un comentario. ¡Te ayudaremos lo más pronto posible!