Si estás aquí es porque seguramente entraste en Google Play Store para descargar una app y recibiste el odioso mensaje: “Esta aplicación no está disponible en tu país“. Pero no te preocupes, este no es un problema raro ni mucho menos: le sucede a millones de usuarios en todo el mundo. ¿A qué se debe? Pues a que algunas aplicaciones solo funcionan en determinadas regiones, ya sea porque están en desarrollo y todavía no pueden ser probadas por todos o porque ofrecen un servicio que solo está disponible en algunos países.

Afortunadamente, hay varias maneras de hacerle creer a la tienda que estamos en un país donde es posible descargar la app o el juego que quieres. La más efectiva consiste en usar una VPN para instalar y utilizar la app. También puedes simplemente descargar el APK de la aplicación, saltándote así el bloqueo geográfico de Google Play Store. O, mejor aún, puedes descargar la app que quieras, sin limitaciones geográficas, directamente desde la tienda oficial de Google con la app Aurora Store.

Así puedes instalar apps no disponibles en tu país con Aurora Store

Por si no la conoces, Aurora Store es una especie de alternativa a Google Play Store de código abierto. No podríamos decir que es una tienda de apps, ya que realmente actúa como un cliente de la tienda de Google, permitiéndote descargar las aplicaciones o juegos que quieras desde los servidores oficiales de Google Play Store, pero sin necesidad de tener una cuenta de Google.

Además, a diferencia de Google Play, Aurora Store sí te deja instalar aplicaciones no disponibles en tu país. Eso sí, cuando busques la app no disponible en tu país en Aurora Store, no te aparecerá. Para descargarla, debes hacer lo siguiente:

Antes de nada, si aún no la tienes, descarga Aurora Store e instálala en tu móvil.

Te recomendamos acceder de forma anónima a Aurora Store para evitar problemas con tu cuenta de Google.

para evitar problemas con tu cuenta de Google. En primer lugar, desactiva la opción que hace que la app de Google Play Store abra los enlaces a la tienda sin preguntar. Eso se hace de esta forma: Ve a la Configuración de tu Android. Entra en Aplicaciones . Selecciona Google Play Store . Toca en Abrir de forma predeterminada . Presiona en Abrir vínculos admitidos y luego en Preguntar siempre .

sin preguntar. Eso se hace de esta forma:

Ahora, envíate a ti mismo por WhatsApp, Telegram o SMS el enlace a Google Play Store de la app que quieres instalar. Si tienes abierta la ficha de la app en la tienda, puedes presionar los tres puntos de la parte superior derecha, seleccionar Compartir y luego elegir la app por donde quieres enviarte el enlace.

de la app que quieres instalar. Si tienes abierta la ficha de la app en la tienda, puedes presionar los tres puntos de la parte superior derecha, seleccionar Compartir y luego elegir la app por donde quieres enviarte el enlace. Por último, pulsa el enlace a la app desde el chat y selecciona Aurora Store .

. Así, la aplicación te aparecerá disponible para instalar desde Aurora Store.

Como verás, no tiene nada de complicado descargar aplicaciones no disponibles en tu país de esta manera. Eso sí, aunque podrás instalar la app perfectamente, es posible que no funcione en tu teléfono si la app internamente tiene un bloqueo geográfico que lo impide. En ese caso, lo único que te servirá es usar una VPN que cambie tu ubicación por la de un país donde la app sí está disponible. En fin, esperamos haberte ayudado y, si quieres, déjanos un comentario con tus dudas o inconvenientes al respecto.