¿Acabas de empezar a jugar a Genshin Impact y no tienes ni idea de cómo avanzar? Te entendemos. Este RPG puede ser abrumador para muchos jugadores, no solo por su enorme mundo abierto, sino también por la gran cantidad de opciones, objetos, personajes, misiones y desafíos que ofrece. Y es que, con tantas cosas que Genshin Impact te tira a la cara al comenzar, resulta un poco difícil darse cuenta de qué es lo importante para avanzar en este juego.

Pero no te preocupes. Aquí nosotros te traemos una selección de 10 consejos para arrancar con todo en Genshin Impact y avanzar de la manera más rápida posible. ¿Estás preparado para dominar el mágico mundo de Teyvat? Vamos allá…

Explora el mapa: activa todos los pilares de teletransporte y Estatuas de los Siete

En las primeras horas de juego, los enemigos son bastante fáciles así que no te preocupes mucho por dominar combate. Céntrate en explorar su gran mundo abierto, mientras vas haciendo las misiones principales (las marcadas con un rombo amarrillo). Al mismo tiempo, dedícate a activar todos los pilares de teletransporte y las Estatuas de los Siete que veas, ya que estos monumentos (los que proyectan una luz roja al estar desactivados) luego te permitirán moverte más rápido por el mapa cuando lleguen las misiones que te pidan ir de un extremo a otro.

Además, activando estos puntos revelarás el mapa (las Estatuas de los Siete lo hacen) y recibirás experiencia de Rango de Aventura que es el parámetro más importante para avanzar en la historia. También obtendrás un poco de Protogemas que puedes usarlas para conseguir nuevos personajes y armas más fuertes.

Por si aún no te has dado cuenta, tras activar los puntos de teletransporte, luego solo tienes que abrir el mapa y tocarlos para teletransportarte a ellos de inmediato.

Para subir de nivel no hace falta luchar, es mejor abrir cofres

Subir de nivel a los personajes en Genshin Impact es muy sencillo. Y es que, al empezar, ni siquiera hará falta que derrotes enemigos para hacerlo, pues estos dan muy poca experiencia. En el mundo encontrarás muchos “cofre común” que no estarán custodiados y puedes abrirlos libremente. Estos no solo te darán experiencia de Rango de Aventura, sino también muchos objetos.

Entre ellos, están unos libros que te dan muchísima más experiencia para subir de nivel a los personajes que los enemigos. De los cofres también salen armas y artefactos que la mayoría no son buenos, pero sirven para subir de nivel las cosas que sí usas. Eso sí, a medidas que progreses en el juego, los cofres traerán mejores cosas y estarán custodiados, por lo que tendrás que matar a algunos enemigos para abrirlos. En resumen, si no tienen cofres, no pierdas el tiempo matando bichos.

¿Qué personaje deberías subir de nivel? ¿Hay que mejorar solo a uno o a todos a la par?

Es cierto que hay personajes que, por estadísticas, son mejores que otros. Sin embargo, incluso con solo los 4 personajes iniciales del juego puedes avanzar sin problemas. Lo importante es que aprendas a usarlos bien. En ese sentido, lo mejor es que subas de nivel principalmente al personaje con el que luchas mejor. No obstante, los otros tres personajes (cada uno debería dominar un elemento de distinto) debes tenerlos al menos a solo 5 niveles por debajo de tu personaje estrella.

Esto se debe a que el juego está diseñado para que combatas cambiando de personajes a cada rato, aprovechando sus ataques elementales particulares. Por ejemplo, si un enemigo tiene un escudo de hielo y tu personaje principal es de tierra, prácticamente no le harás nada atacándolo. En ese caso, deberías cambiar a un personaje de fuego que derrita su escudo para luego cambiar al personaje principal para atacarle con toda su fuerza.

Entender el sistema de combate de Genshin Impact te hará las cosas más fáciles

El sistema de combate de Genshin Impact no es muy complicado. Básicamente, solo puedes hacer cuatro acciones: ataque normal (que se puede cargar), ataque elemental, ataque especial y esquivar. Ahora bien, la cosa se complica cuando entran en juego las reacciones elementales. ¿Qué es eso? Pues la combinación de dos elementos (agua y fuego, por ejemplo) que causan un daño especial (evaporación, en este caso). Si aprendas a usar las reacciones elementales a tu favor, podrás derrotar a cualquier enemigo fácilmente.

Aquí arriba te dejamos el gráfico oficial de las reacciones elementales del juego con sus respectivas descripciones. Si has jugado a Pokémon, entenderás esto muy rápido. En esencia, tienes identificar a qué elemento es débil tu enemigo y atacarlo con lo que más le duele. Por supuesto, también tienes que evitar que él provoque reacciones que te dejen mal parado. Pero no te preocupes tanto por esto, pues es algo que se aprende mejor con la práctica.

No olvides usar artefactos, pero de forma inteligente

Además de las armas, en Genshin Impact cada personaje puede equipar un total de 5 artefactos que mejoran sus estadísticas o aportan bonificaciones. Estos artefactos, como las armas, se pueden fortalecer. Sin embargo, si los usas al azar sin leer lo que hacen cada uno de ellos, no te servirán de nada.

Por ejemplo, no tiene sentido usar un artefacto que aumente el daño de fuego en un personaje con ataque de hielo. Además de tener en cuenta eso, también se recomienda usar artefactos de un mismo set (Aventurero, Berseker, Exiliado, Viajero, etc.), pues así obtendrás mejoras adicionales.

Sube de nivel a las Estatuas de los Siete

Las Estatuas de los Siete son una de las cosas a las que debes prestar más atención en este juego. Al activarlas, te revelan el mapa y luego puedes subirlas de nivel con Anemóculus o Geóculus (dependiendo de la región en que estés). Estos elementos están esparcidos por todo el mundo y su localización aparece de repente en el mini-mapa del juego como pequeñas estrellas.

Una vez que tienes suficientes, los ofreces como ofrendas a las Estatuas de los Siete. Como recompensa por subirlas de nivel, estas te aumentarán la energía para escalar y correr más, y te darán experiencia de Rango de Aventura, Primogemas, entre otras cosas. Por si fuera poco, estas estatuas también puedes configurarlas para que llenen la vida de todo tu equipo al solo acercarte a ellas.

El nivel más importante que debes subir para avanzar es el del Rango de Aventura

El Rango de Aventura es en realidad el nivel que tiene tu cuenta de Genshin Impact. Tus personajes solo son como herramientas que te han ayudado a conseguir ese nivel. Y es que del nivel del Rango de Aventura depende tu avance en la historia del juego y hasta el nivel máximo que pueden alcanzar tus personajes. También te permite desbloquear el multijugador, las misiones diarias, el pase de batalla y hasta algunos personajes nuevos. ¿Cómo puedes subirlo? Pues hay varias maneras de hacerlo.

Obtienes esta experiencia al completar misiones, desafíos, mazmorras, etc. También por subir de nivel las Estatuas de los Siete, por abrir cofres e incluso por completar tareas del Manual del Aventurero. Y si necesitas más experiencia de Rango de Aventura, puedes abrir depósitos de líneas Ley que otorgan 100 EXP para este rango tras completar un desafío.

El problema es que estos desafíos consumen Resina original, al igual que algunas mazmorras y jefes, el cual es un objeto limitado del juego que se recarga lentamente cada 8 minutos. Puedes ver cuánta resina original tienes en la esquina superior derecha del mapa del juego. Así que mantente atento y gasta toda esa resina para obtener más experiencia de Rango de Aventura.

Descubre cofres ocultos y otros secretos del mundo de Genshin Impact con estos trucos

El mundo de Genshin Impact esconde muchos secretos: cofres invisibles, mazmorras enterradas en el suelo y hasta corrientes de aire que aparecen de la nada. Para poder revelar todos estos secretos casi siempre debes hacer alguna de las siguientes acciones:

Seguir a las hadas azules que aparecen flotando en ciertos lugares. En algunos casos, tendrás que seguir a más de una.

que aparecen flotando en ciertos lugares. En algunos casos, tendrás que seguir a más de una. Hacer explotar con una flecha a las bolas azules que veas flotando. Estas bolas a veces están pegadas a unas flores, por lo que debes desprenderlas primero.

que veas flotando. Estas bolas a veces están pegadas a unas flores, por lo que debes desprenderlas primero. Encender las antorchas apagadas .

. Aplicar el elemento correcto (agua, fuego, tierra, hielo, etc.) a los tótems elementales.

(agua, fuego, tierra, hielo, etc.) a los tótems elementales. Destruir los grandes muros de piedras apiladas .

. Romper los pequeños montículos de piedras .

. Juntar Anemógranos (un especie de luciérnagas blancas) con un ataque elemental anemo.

(un especie de luciérnagas blancas) con un ataque elemental anemo. Llevar Geógranos (una especie de luciérnagas amarillas) a unas lámparas. Estos Geógranos aparecen luego de romper las pierdas Geo.

De esa manera, podrás encontrar cosas valiosas que te harán avanzar más rápido. También te recomendamos hablar con todos los NPC (personajes no jugables) que veas, pues te pueden dar objetos e incluso misiones.

Otros trucos sencillos que te serán de mucha utilidad en Genshin Impact

Hay cosas muy sencillas que he aprendido al jugar a Genshin Impact durante muchas horas que, no son obvias, y de seguro te ayudarán a dominar el juego:

¿Vas a escalar una montaña muy grande? No saltes. Si escalas a paso lento consumirás menos energía y no te caerás.

y no te caerás. ¿Se te va a acabar la energía en medio de una escalada? En ese caso, si sigues escalando y estás a una gran altura, el personaje caerá y perderá mucha vida. Lo mejor es que, antes de que se agote la energía, saltes y luego pulses el botón de atacar para aterrizar con un ataque que no te quitará nada de vida.

que no te quitará nada de vida. Al subir de nivel los artefactos y personajes, primero hazlo con objetos que den mucha experiencia. Cuando estés alcanzado el nivel máximo, usa objetos que den poca experiencia . ¿Por qué? Pues porque en Genshin Impact la experiencia que sobra se pierde por completo. Con este método perderás menos experiencia.

. ¿Por qué? Pues porque en Genshin Impact la experiencia que sobra se pierde por completo. Con este método perderás menos experiencia. Si sientes que estás a punto de morir en una batalla, pon pausa, abre el mapa y teletranspórtate a cualquier lugar para estar a salvo. Preferiblemente, te deberías teletransportar a una Estatua de los Siete que te recargue vida.

a cualquier lugar para estar a salvo. Preferiblemente, te deberías teletransportar a una Estatua de los Siete que te recargue vida. Recoge muchas manzanas, solsettia y huevos . Los huevos puedes cocinarlos y te servirán para revivir personajes (es la manera más fácil y barata de hacerlo). Sin embargo, revivirá con poca vida, por lo que necesitas manzanas o solsettia (que abundan en el mapa) para llevar su vida al máximo. Dicho sea de paso, guarda la comida que te aumenta el ataque o la defensa para los jefes.

. Los huevos puedes cocinarlos y te servirán para revivir personajes (es la manera más fácil y barata de hacerlo). Sin embargo, revivirá con poca vida, por lo que necesitas manzanas o solsettia (que abundan en el mapa) para llevar su vida al máximo. Dicho sea de paso, guarda la comida que te aumenta el ataque o la defensa para los jefes. Es más fácil romper las rocas para conseguir recursos con los personajes que usan espadas grandes (Claymore). Aunque, si no tienes uno, puedes usar el ataque de la marioneta explosiva de Amber que también rompe fácilmente las rocas.

(Claymore). Aunque, si no tienes uno, puedes usar el ataque de la marioneta explosiva de Amber que también rompe fácilmente las rocas. Recuerda que puedes subirte a cualquier árbol para alcanzar un objeto que está flotando muy arriba.

No es necesario gastar dinero, puedes recibir recompensas gratis

A diferencia de muchos otros free-to-play, Genshin Impact no te presiona con los micropagos para que puedas avanzar en el juego. En el Gachapón (el sistema gacha del juego) puedes gastar dinero real para conseguir nuevos personajes y mejores armas. Sin embargo, esto no te hará avanzar más rápido ni mucho menos. Así que no te preocupes por tener que invertir en Genshin Impact para poder subir de nivel o progresar en la historia, ya que no es necesario.

Evidentemente, si quieres tener a todos los personajes que salgan, tendrás que pasar por caja unas cuantas veces. Pero si solo quieres algunos personajes extras, con solo jugar podrás ganar varias monedas valiosas del juego que te permitirán lograrlo. De hecho, en el siguiente artículo ya te mostramos todos los códigos y trucos que hay para conseguir recompensas gratis en Genshin Impact. ¡No te lo pierdas!

En fin, esperamos que estos consejos te ayuden con la larga aventura que te espera en Genshin Impact. ¡Buena suerte!