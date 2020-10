Genshin Impact es un auténtico bombazo en la industria de los videojuegos. El juego creado por el desarrollador chino miHoYo te ofrece un mundo abierto inmenso en el que se te pasarán las horas volando con tan solo explorarlo, un sistema de combate entretenido y visualmente espectacular, cientos de cosas por hacer, una buena historia y una estética anime muy hermosa. Y todo eso a coste cero con micropagos opcionales que, en mi experiencia, no se sienten forzados ni son necesarios para avanzar.

Ahora bien, si quieres obtener más personajes para jugar, armas más fuertes y objetos raros de golpe, tendrás que pasar por caja. En Genshin Impact puedes hacer micropagos directos desde la Tienda que aparece en el menú o indirectos a través del Gachapón (el sistema gacha del juego). Sin embargo, al comenzar tu aventura no te recomendamos hacer micropagos, ya que ahora mismo el juego ofrece varias recompensas gratis que te permitirán obtener cosas geniales sin gastar dinero real. ¿Quieres saber cómo recibirlas? Te enseñamos a continuación.

Todos los códigos y recompensas gratuitas para Genshin Impact

Las claves o códigos que actualmente están disponibles para recibir recompensas gratis en Genshin Impact son los siguientes:

Genshin0928E : 60 Primogemas y 10000 Moras (válido solo en Europa)

: 60 Primogemas y 10000 Moras (válido solo en Europa) Genshin0928N : 60 Primogemas y 10000 Moras (válido solo en América)

: 60 Primogemas y 10000 Moras (válido solo en América) Genshin0928A: 60 Primogemas y 10000 Moras (válido solo en Asia)

De momento, estos códigos no tienen fecha de expiración, así que puedes usarlos cuando quieras. Eso sí, es mejor usarlos ya mismo, pues puede que dejen de funcionar pronto. De igual forma, hay que aclarar que estos códigos solo se pueden canjear en PC, Android e iOS.

Lastimosamente, los usuarios de PS4 no pueden reclamar estos regalos para Genshin Impact, pues en la plataforma de Sony no se usa una cuenta de miHoYo (requisito indispensable para canjear códigos) para jugar, sino la de PlayStation Network. Sin embargo, miHoYo dio el 28 de septiembre dos regalos exclusivos a los usuarios de PS4: unas alas y una espada de 4 estrellas. Así que, si jugaste en esa fecha al juego en tu PS4, puedes reclamar esos dos regalos desde el Correo que está en el menú del juego.

Cómo canjear los códigos de Genshin Impact

Los códigos de Genshin Impact no se canjean en el propio juego, sino en la página web oficial de su desarrollador. Para que no te compliques, aquí tienes los pasos a seguir para canjear una clave de Genshin Impact:

Abre el navegador de tu móvil o PC.

Ingresa en el sitio web oficial de miHoYo.

Inicia sesión con la cuenta que creaste para jugar al juego. Así, automáticamente se detectará tu apodo y servidor desde el cual juegas.

que creaste para jugar al juego. Así, automáticamente se detectará tu apodo y servidor desde el cual juegas. Por último, en el apartado “Canjear código” pon el código correspondiente a tu región .

. Pulsa en Canjear y listo.

y listo. Ahora, entra en el juego, abre el menú y ve a Correo .

. Por último, busca el mensaje con las recompensas y pulsa en Recoger.

¡Eso es todo! Si no pudiste usar el código, asegúrate de que alcanzaste el nivel 10 del Rango de Aventura en el juego, pues es un requisito indispensable para usar códigos. Este nivel se sube abriendo cofres, subiendo de nivel las estatuas del juego y completando misiones y Dominios. No te confundas con el nivel de personaje que es individual para cada uno, mientras que el nivel de Rango de Aventura es global y limita a todos tus personajes.

Cabe destacar que estos códigos solamente se pueden usar una vez por cuenta.

Dónde conseguir más códigos para Genshin Impact

Estos códigos para Genshin Impact son publicados por miHoYo periódicamente como parte de fechas o eventos especiales. Por tanto, si quieres conseguir más de estos códigos, te recomendamos mantenerte atento a las redes sociales oficiales del juego que es donde se anuncia todo lo que llegará a Genshin Impact.

Otras formas de conseguir recompensas gratis en Genshin Impact (sin códigos)

Pese a sustentarse con los micropagos, Genshin Impact es un juego bastante generoso con sus usuarios. Tras jugarlo por varias horas, ya he conseguido 5 personajes extras y algunas armas potentes sin gastar un solo centavo. El secreto está en prestar atención los mensajes del Correo y reclamar los regalos de eventos. En el Correo (que no es Gmail ni nada por el estilo, sino el Correo que está en el menú del juego) recibes varios mensajes de miHoYo con regalos por solo jugar.

Por ejemplo, agradeciendo a los jugadores por el éxito que Genshin Impact está teniendo de lanzamiento, en estos últimos días miHoYo ha regalado un montón de Protogemas a través del Correo. Incluso, a mí me ha llegado una encuesta de miHoYo al Correo, donde me preguntaron acerca de mis hábitos como consumidor de videojuegos, y por hacerla me regalaron otro lote más de monedas del juego.

También en el apartado de eventos hay varias recompensas gratis que puedes reclamar. Una de las que está activa ahora mismo es “Carpe Diem” que te da diversas recompensas diarias por jugar varios días seguidos. Igualmente, hay un evento en el que, por completar un desafío muy sencillo con ciertos personajes de prueba, recibes una recompensa.

Por si fuera poco, a medida que avances en Genshin Impact, desbloquearás el Manual del Aventurero donde por alcanzar ciertos hitos dentro del juego te dejarán recoger una recompensa en forma de Protogemas y valiosa experiencia para el Rango de Aventura. Eso sí, para conseguir todas estas recompensas y muchas otras, básicamente lo único que debes hacer es jugar y mucho, aunque este será el menor de tus problemas porque Genshin Impact es un juegazo.