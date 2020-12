Para sorpresa de todos, Among Us se convirtió en el pasatiempo preferido de muchos en el 2020. Y no es por mera casualidad, ya que, aunque se trata de un juego para móviles bastante simple, sin gráficos sorprendentes ni nada parecido, permite crear sesiones donde varios amigos pueden jugar sin importar la distancia.

Es decir, el distanciamiento social fue clave para que un juego de 2018 se volviese tan popular. Y vaya que lo fue, y quizás lo siga siendo por más tiempo ¿quién sabe? Pero independientemente de lo que pueda pasar más adelante, el equipo de Among Us ha aprovechado su popularidad para mejorar el juego, añadiendo más mapas. Recientemente presentaron el Airship, el que vendría a ser su cuarto mapa.

¿Cuáles son las novedades del nuevo mapa de Among Us?

El Airship es un mapa de una nave que llegará en el 2021 con mejoras en el diseño, además de nuevas misiones. Incluye escaleras y elevadores que los jugadores necesitarán para poder acceder a las diferentes secciones de la nave.

Además, para evitar que el impostor pueda hacer de las suyas tan fácilmente, con este mapa tendrás más puntos de acceso para evitar que todos los participantes de la sesión tengan que estar forzosamente reunidos al mismo tiempo.

El Airship aún no está listo, como ya te comentábamos, aún así han avanzado bastante, hace un mes pasó por las primeras pruebas reales. Así que toca esperar un poco más pero no te preocupes, la espera valdrá la pena.

Por otro lado, esta no es la única novedad relacionada con Among Us, ya que hace poco se llevó a cabo los Game Awards del 2020 y este juego no se fue a casa con las manos vacías.

Among Us se llevó el premio a mejor juego del año

WE WON BEST MULTIPLAYER?? 😭😭😭 Thank you everyone, we're literally in tears. You helped make this possible, and while awards aren't necessary… it's just really nice. Thank you for supporting the 4 of us.#TheGameAwards https://t.co/TaSxVgLiQa — Among Us (@AmongUsGame) December 11, 2020

Dejando atrás otros títulos importantes de este año, Among Us demostró que a veces, con un poco de suerte, se puede ser exitoso sin ser el mejor en gráficos y producción. Tan solo hizo falta que este juego cubriese la necesidad de muchos durante este año: pasar el tiempo con amigos en un juego simple pero entretenido, sin importar la distancia.

Además del premio máximo a mejor juego del año, Among Us también se llevó a casa el premio a mejor juego multijugador. Estos dos premios, junto a la presentación del nuevo mapa de Among Us, ciertamente lo han puesto en boca de todos, una vez más.