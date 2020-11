Uno de los juegos más exitosos del momento es Among Us. Un título que está arrasando en las principales plataformas como Twitch debido a los momentos tan épicos que se producen a la hora de buscar al impostor.

Aunque hay alternativas a Among Us, nada como el original para disfrutar con tus amigos. O traicionarles vilmente… Y es que, una de las ventajas del juego desarrollado por Innersloth LLC son sus requisitos. Más que nada porque no necesitas un móvil precisamente potente para disfrutar de este juego.

Móviles baratos y perfectos para jugar a Among Us

Por este motivo, hemos preparado un recopilatorio donde encontrarás tres teléfonos baratos para jugar a Among Us. Nos hemos centrado en seleccionar modelos de marcas de renombre, así tienes la garantía de disfrutar de una gran experiencia. Veamos las diferentes opciones a tener en cuenta.

Motorola Moto e6s

El primer teléfono que queremos recomendarte, es el Moto e6s de Motorola. Un smartphone con pantalla de 6.1 pulgadas y resolución HD+, procesador MediaTek Helio P22 y 2 GB de memoria RAM.

Una configuración más que suficiente para jugar a Among Us en este teléfono Android. Además, pese a su bajo precio, ya que no alcanza los 100 euros, cuenta con lector de huellas en la parte trasera.

Huawei Y5P

En segundo lugar tenemos el Huawei Y5P. Un terminal de dimensiones más comedidas gracias a su pantalla de 5.45 pulgadas con resolución HD+. En cuanto a sus características técnicas, cuenta con un Mediatek 6762R, acompañado de 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno.

Pero, lo más interesante de este terminal lo vemos en su batería. Y es que, la pila de 3.020 mAh junto a una eficiencia energética notable, hace que la autonomía del Huawei Y5P sea de hasta 17 horas visualizando vídeos. ¡Perfecto para jugar a Among Us durante horas!

Samsung Galaxy A01

Cerramos este top de los mejores teléfonos baratos para jugar a Among Us con una de las joyas de Samsung en la gama entrada. Hablamos del Galaxy A01, un teléfono con una pantalla de 5.7 pulgadas y resolución HD+.

Decir que este modelo cuenta con un procesador Snapdragon 435 de Qualcomm, además de 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento. Un modelo sencillo, pero perfecto para usarlo en tu día a día para navegar por Internet, usar redes sociales y jugar a títulos como Among Us.