La gente de InnerSloth ganó la lotería este año. Su juego Among Us, que lanzaron al mercado en 2018, es sin dudas el mejor del año (al menos en cuanto a popularidad). Ha sido un éxito totalmente inesperado tanto para el mundo como para el propio estudio. Y es que de InnerSloth no habíamos escuchado hablar absolutamente nada pese a que antes de Among Us ya habían lanzado un juego muy divertido llamado Dig2China.

Al igual que Among Us, Dig2China es un juego indie, con gráficos en 2D y una jugabilidad bastante simple y entretenida. Sin embargo, eso es lo único que comparte el primer juego de los creadores de Among Us con su buque insignia, pues Dig2China es un juego completamente diferente con mecánicas únicas que vale la pena probar. A continuación, te explicamos de qué se trata Dig2China a ver si te animas a catarlo.

Dig2China, el juego en el que tienes que cavar hasta China

La traducción más o menos literal de “Dig2China” al español es “cavar hasta China” y realmente no le pudieron poner un mejor nombre pues de eso se trata. En este juego tu única misión es cavar a través de todo el planeta Tierra para llegar a China. Tus misiones secundarias, por así decirlo, serán recolectar los recursos necesarios para mejorar tu excavadora y así llegar al gigante asiático lo más pronto posible.

Los niveles que ofrece Dig2China son las 13 capas de la Tierra que debes atravesar, las cuales tienen su propio ecosistema y desafíos que debes afrontar. Y cuando hablamos de “desafíos” básicamente nos referimos a los obstáculos, como un bote de basura, que te harán perder todo el progreso de tu excavación. Lo bueno es que a través de las capas del planeta también encontrarás objetos que te darán ciertos beneficios.

En cuanto a los controles, son bastante sencillos ya que solo tienes que usar tus dedos para mover la excavadora de un lado a otro. Como puedes intuir, este primer juego de los creadores de Among Us es simple, casual y resulta muy entretenido. Algunos jugadores se quejan de su “post-game” o, lo que es lo mismo, de lo que ofrece después de llegar a China que es: nada.

Aun así, Dig2China te garantiza unas cuantas horas de diversión y es gratis, por lo que no pierdas nada con probarlo. También tiene una versión de pago que lo único que cambia es que no te interrumpe con anuncios. Eso significa que puedes pasarte el juego con la versión gratuita sin problemas. Juégalo y luego nos comentas qué te pareció.