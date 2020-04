Los juegos indie son una maravilla. Primero, porque algunos tienden a contar historias inimaginables que se alejan bastante de lo común de un juego triple A. Segundo, porque la creatividad no está atada a la decisión de un grupo ejecutivo, y los desarrolladores pueden hacer lo que quieran. Y por último, porque son la máxima recompensa de pequeños equipos (incluso individuales) a su encomiable trabajo, y un regalo de ellos para nosotros, los jugadores.

En Android, la biblioteca de juegos indie es enorme, y en ella puedes encontrar verdaderas joyas para pasar el rato. Por esta razón, queremos darle un espacio en nuestra página, regalándote la lista de mejores juegos indie gratis de 2020, según Google.

Los mejores juegos indie gratis en la Play Store para 2020

Desde hace algunos años, Google realiza el Google Play Indie Games Festival, una competencia donde se reúnen los mejores juegos independientes para Android. Este año, la competencia engloba a Europa, Japón y Corea del Sur, y ya se conocen a los primeros 60 finalistas. De ahí hemos probado todos los juegos que son gratis y así poder decirte con total certeza que estos son los 15 mejores juegos indie gratuitos en Android para 2020.

Alien Escape, gira tu móvil para escapar de la fortaleza

El primer juego de esta lista se estrenó como indie de la Nintendo Switch y ahora llega a Android. La historia sigue la aventura de Timmy y sus amigos, un grupo de aliens que quedaron varados en un planeta desconocido, los capturaron y ahora deben escapar. La mecánica de juego es sencilla, solo debes girar el móvil para ir resolviendo el puzzle que te permita salir de cada habitación de la fortaleza, pero cuidado, que hay muchas trampas en el camino.

Demons Never Lie, una historia terrorífica, y llena de humor

Este juego se enmarca dentro de las aventuras gráficas de terror en 3D. En él, te conviertes en John, un tío que le vendió su alma al demonio con tal de volver a vivir su vida desde joven, y así resarcir muchos errores que cometió. Sin embargo, el demonio lo tienta constantemente, encaminándolo por situaciones bastante oscuras, y a veces hilarantes. El juego tiene elementos point & click, acertijos y está lleno de secretos por descubrir.

Staroid lleva los juegos de romper bloques a otro nivel

De origen coreano, este indie bebe mucho de la cultura asiática, con muchos colores, acción frenética y personajes adorables. La mecánica es la misma de cualquier juego de romper bloques (como en Arkanoid), pero aquí tendrás enemigos que buscarán eliminarte, y tú a ellos. Mejora tu personaje, tus armas y sal a destruir todo a tu paso en cada nivel con este fabuloso videojuego para Android.

Bounce that Bird, un neo-Flappy Bird que es mucho más entretenido

En 2013, Flappy Bird fue un fenómeno que se salió de control, y obligó a su creador a retirar el juego de la Play Store. Bounce that Bird bebe de la idea original, pero la modifica para hacerla igual de adictiva, pero menos frustrante. En este juego tendrás que ir rebotando de una plataforma a otra, sorteando trampas y recolectando monedas, para superar niveles. Su estilo gráfico es muy bueno, y la curva de dificultad está muy bien hecha, sin llegar a ser frustrante.

Void Tyrant, un juego que navega entre el roguelike y las cartas

El quinto juego de esta lista ya lo habíamos visto en nuestra selección de mejores juegos de mazmorras. Ahí, comentamos que, aunque es nuevo, está arrasando en la Play Store. Su éxito se debe a la capacidad de mezclar lo imprevisto y aleatorio de los roguelike con la estrategia en el uso de cartas para vencer a tus enemigos. Void Tyrant es un verdadero reto, y su apartado gráfico es genial.

Descubre fósiles y construye el mejor museo del mundo con TAP! DIG! MY MUSEUM!

La mecánica del juego es sencilla y se divide en dos. La primera, tu objetivo es construir el museo de arqueología más increíble; la segunda, debes excavar para encontrar los fósiles que te ayuden a cumplir tu sueño. En TAP! DIG! MY MUSEUM!, tendrás que crear stands de exhibición, mejorar a tus personajes y equipos de excavación, así como recolectar dinero. Además, tendrás que administrar muy bien tus recursos porque la búsqueda de fósiles no es sencilla.

Tiny Tomb: Dungeon Explorer, supera acertijos, sortea trampas y elimina enemigos

Uno de esos juegos que sin tener los gráficos más impresionantes, tienen un apartado visual cautivamente. Diseñado en estética vóxel, Tiny Tomb te invita a recorrer una serie de mazmorras (tumbas) en las que deberás enfrentar múltiples desafíos. ¿La idea? Rescatar a tus amigos, así como alimentar a un monstruo malhumorado para que no los devore. Tiene cosas de roguelike, así que cada nueva partida será diferente a la anterior.

Cookies Must Die, mucho de Metal Slug, con altas dosis de diversión

Cookies Must Die es un juego shoot ’em up de categoría “correr y disparar” en el que controlas a un súper agente secreto que debe eliminar a las hordas de galletas mutantes que atacan al mundo. La mecánica es muy parecida a la de juegos como Contra o Metal Slug, en la que vas corriendo y saltando mientras disparas a todo Dios para destruir a los enemigos. Es un juego que requiere mucha agilidad, y que también asegura grandes dosis de humor.

My Diggy Dog 2, plataformas y acertijos subterráneos

Los juegos que mezclan las plataformas y los acertijos son fantásticos, y difícilmente alguien pueda decir lo contrario. En My Diggy Dog 2 te metes en la piel de un perro excavador, que debe ayudar a sus dueños a encontrar tesoros escondidos bajo tierra. El detalle, es que en las profundidades habitan todo tipo de peligros, y recuperar las reliquias no será nada fácil.

Faraway: Galactic Escape, un escape room de otro mundo

Buena parte de los juegos indie apuestan por los acertijos, y Faraway no es la excepción. En él tendrás que recorrer distintos niveles de los que deberás escapar. No obstante, no la tendrás fácil, porque para poder salir de ellos tendrás que sortear muchos puzzles. Galatic Escape es solo uno de los juegos de la saga Faraway, así que tendrás diversión durante días, si decides descargar los otros.

Doors: Awakening, el juego de escape más ingenioso y llamativo que hayamos visto

Snapbreak es una pequeña desarrolladora que se especializa en juegos de escape, y justo es la misma de la saga Faraway. Sus juegos son fantástico, pero con Doors: Awakening rompió el molde. En él, tendrás que seguir a un chico misterioso que va dejando cartas en distintos portales, y con ello descubrir la historia detrás del juego. El detalle está en que estos portales no son nada fáciles de abrir, y están llenos de acertijos que debes descubrir para seguir adelante. El estilo gráfico de este juego es alucinante.

Overturn, consigue la llave para escapar de la habitación

Overturn es un juego con una mecánica muy similar a la de Alien Escape, solo que acá eres un triangulito que debe escapar. Para lograrlo, no tendrás que girar el móvil, pero sí utilizar los controles táctiles para que alcances la llave en cada nivel. Es un juego simple, pero bastante entretenido para pasar el rato pensando.

Extreme Football: 3 on 3, fútbol callejero al más puro estilo FIFA Street

Si hubo un juego de fútbol que marcó la diferencia en su momento fue FIFA Street. En él, te metías en la piel de tus estrellas favoritas para jugar las mejores partidas de fútbol callejero del mundo. Extreme Football hace exactamente lo mismo, pero sin jugadores profesionales, pero con multijugador online en tiempo real. Demuestra tu destreza con el balón en partidos de 3 vs 3 junto a tus amigos, y conviértete en el máximo goleador de la liga. También cuenta con juego individual.

Domino City, destruye ciudades enteras de la forma más divertida

Seguro en algún momento te imaginaste con miles de piezas de dómino que juntabas para luego derribarlas en una reacción en cadena. Esta es probablemente una de las actividades más relajantes del mundo, pero hacerlo es una inversión de tiempo y dinero. Sin embargo, la tecnología siempre está ahí para ayudarte, y en este caso Domino City es tu salvación. La idea es sencilla, situar los edificios de tal forma que los derribes todos en un solo movimiento. Adictivo como ninguno.

Castle Defense Online, defiende tu castillo de hordas enemigas con tus amigos en este juego multiplayer

Los juegos tipo Tower Defense son muy entretenidos, aunque un poco repetitivos, pero si le añades algunas cosas, eso deja de suceder. Justo esto es lo que hace Castle Defense Online, un juego para Android en el que tú y tres amigos más podrán unirse para defender su reino de hordas enemigas. Mejora tus armas, tus defensas, y sal a hacer frente a todo tipo de monstruos antes que destruyan tu reino. Bebe mucho de la estética y mecánicas de Castle Crashers, otro juego indie, pero de 2008.

Con esto llegamos al final, y esperamos que le des una oportunidad a más de uno de estos juegos. Seguro que no van a decepcionarte en lo absoluto, y pasarás muchas horas pegado a la pantalla del móvil disfrutando. ¿Eres más de juegos de online? Pásate por aquí. Y si lo tuyo es más de exprimir al máximo el chip gráfico de tu smartphone, entonces echa un ojo a estos juegos.