Brookhaven, el juego más jugado de Roblox, es una de las mejores experiencias que tiene la plataforma. Y es que en este servidor puedes rolear, conocer gente y divertirte con la gran variedad de cosas que puedes hacer en su mapa.

Pues bien, así como ya te hemos presentado los mejores códigos de ropa para Salón de Fiestas, ahora ha llegado el momento de ayudarte con tu outfit para Brookhaven. Así es, a continuación te traemos una lista con más de 100 códigos de ropa para Brookhaven y te explicamos cómo usar estos códigos por si aún no lo sabes.

En Brookhaven puedes usar gratis cualquier ropa (que no sea 3D), accesorios y sombreros (estos sí pueden ser 3D) gracias a los códigos de outfit… ¿No sabes cómo usarlos? Pues descuida, a continuación te explicamos cómo poner ID de ropa en Brookhaven:

Nombre Tipo Código / ID Camisa buchona vaquera Camisa 12382675595 Jeans buchones negros roto Pantalones 12382678207 Shorts azules 2000s Y2K Pantalones 9658689820 Camiseta del CR7 de Portugal Camisa 11813475271 Traje Old School Emo Pantalones 11161065480 Pantalones rojos stripe Y2K Pantalones 12924462964 Camiseta Nike negra con tatuajes Camisa 13796005898 Camiseta Nike blanca con tatuajes Camisa 13796073825 Capucha de Tiburón Azul Sombrero 14109889959 Camiseta con abdominales marcados Camisa 18223851615 Cuernos venenosos Sombrero 17811679379 Camisa de Deadpool Camisa 5904458466 Cabeza de Gato Pop Sombrero 6380246734 Camiseta del Rayo McQueen Camisa 11197375422 Pantalones de Hello Kitty Pantalones 10470555766 Camiseta de Neymar del PSG con tatuajes Camisa 10394012550 Top de mariposa Camisa 5595092259 Top Cinnamoroll Camisa 9474510268 Jeans de Hello Kitty Y2K Pantalones 8903895664 Camiseta de Dino Kitty Y2K Camisa 11892908820 Crop-top de Dino Kitty Y2K Camisa 11808279354 Kufiya negra con estilo Sombrero 17734416176 Cadena de oro SIGMA Accesorio 17277779049 Cabezas de dragón Hombro 16874153044 Dreads estilo anime Pelo 18810904157 Pantalones de fuego Pantalones 230711794 Shorts Nike blanco Pantalones 15953577472 Shorts Nike negro Pantalones 16078190882 Pelo negro con mechas blancas Pelo 12593547548 Pelo negro con mechas azules Pelo 15664182382 Pelo negro con mechas rojas Pelo 14826549773 Pantalones cargo beige Y2K Pantalones 12598478957 Pantalon de pijama grunge Pantalones 6960786140 Jeans de mariposa Y2K Pantalones 7013246407 Cadena cubana doble helada Cuello 16630214972 Top Buchona Camisa 15986124969 Jeans con ropa interior Calvin Klein Pantalones 11044680870 Crop Top Buchona Camisa 14355289147 Jeans beige Pantalones 6747999431 Blusa buchona LV Dior Camisa 15509918677 Shorts PSD Pantalones 7769288304 Camiseta abierta Camisa 15948685165 Shorts DRIP Pantalones 7769277959 Blusa buchona azul Camisa 14653250899 Pants negros Nike Pantalones 13623802951 Crop Top gris Y2K Camisa 10834122199 Pants Epic Face Pantalones 12498739042 Camiseta gris Y2K Camisa 12761203759 Pantalones de cuadro negro Pantalones 15352919557 Crop Top Lola Bunny Camisa 11536177791 Pants de Navidad Pantalones 10787837302 Camiseta ganster con tatuajes Camisa 5270451236 Pantalones Off Pantalones 9438682515 Camiseta negra emo Y2K Camisa 11936426844 Shorts floreados Pantalones 14130989748 Bufanda del Real Madrid Cuello 16504453662 Cadena de pistola dorada Cuello 15238047993 Cola Mega Esponjosa Negra Cintura 7485974573 Silla de ruedas Cintura 5861465755 Pistola dorada Cintura 14842981624 Mochila de Stitch Hombro 18473447875 Mochila de Hello Kitty Hombro 16567477960 Alas rojas Hombro 16440730371 Alas de arcoíris de dibujos animados Hombro 12667801977 Pistola de energía de plasma Tech negra Cintura 18422466919 Aura de MrBeast Hombro 17558901318 Alas de murciélago gótico Hombro 14958999970 Auriculares de Arcoíris Sombrero 13351229121 Sombrero ruso negro Sombrero 16727807338 Kylian Mbappé Sombrero 18263374213 Cabello de ondas de dos tonos Pelo 15123425632 Pelo Goku Ultra Instinto Pelo 17885392894 Cabello arcoíris Pelo 14807521814 Dreads laterales café Pelo 9244070571 Pelo de anime esponjoso desordenado Pelo 15533225490 Trenzas coloradas Pelo 3814476174 Mollete marrón con gorro de conejo en marrón Pelo 14998201089 Pelo desordenado con sombrero de Santa Claus Pelo 15450480089 Decoloración rizada rubia Pelo 9244008307 Cabello azul claro de chica Pelo 13235053905 Peinado lindo de orejas de gato Pelo 14473722760 Cabello de Goku Pelo 17048892259 Moño alto rojo Pelo 9244064248 Pelo corto ondulado de niña con mechas azules Pelo 15046502678 Coleta café Pelo 9244097555 Fleco lacio y rubio Pelo 7193448988 Cabello trenzado suave con mechas azules Pelo 12878430372 Camiseta de Goku Camisa 11276446142 Camiseta emo boy color marron Camisa 11469484044 Camiseta Y2K estilo coreana Camisa 9114443747 Crop Top negro Y2K Camisa 8167698266 Hoodie rockstar color azul Camisa 14362760972 Camiseta polo Y2K de rayas blanco y negro Camisa 12559011425 Camiseta de TUPAC Camisa 10957698043 Top negro simple Camisa 10319003329 Bikini negro Camisa 11981735177 Blusa top negro con tatuaje de mariposa Camisa 9126979947 Cortset negro Camisa 12828048561 Corset blanco de encaje Camisa 6456018643 Corset rosado Camisa 6967285759 Corset sexy Camisa 7536377631 Corset rojo con negro Camisa 6444590940 Short coquette Pantalones 12338229506 Minifalda negra Pantalones 6900126014 Minifalda rosa Y2K Pantalones 1236842304 Minifalda beige Pantalones 8565373232 Minifalda negra con media de encaje Pantalones 12086567532 Falda larga rosa Pantalones 12410049203 Pantalón de una sola pierna Pantalones 4530807766 Camiseta del Real Madrid de Mbappé Camisa 14186340903 Camiseta del Barcelona de Lamine Yamal Camisa 18525617691 Mascara de Deadpool Sombrero 17429154284 Corona Sombrero 15929799087 Cadena de Bob Esponja Cuello 18351434783 Lentes negros para lectura Cara 16674233208 Lentes aesthetic Y2K Sombrero 13184975791 Cuernos de Joyas Negras del Abismo Sombrero 7485912398 Lentes de sol LYITN Cara 17795005464 Vestido rojo buchona Pantalones 14283060175 Vestido azul buchona Pantalones 13552205533 Hoodie Essentials beige Camisa 11837182218 Hoodie Essentials blanco Camisa 13434441013 Hoodie Essentials negro Camisa 14192931741 Camiseta Supreme negro Camisa 8863445808 Camiseta Prada negro Camisa 13970824704 Hoodie The North Face negra Camisa 12159451082 Hoodie The North Face gris Camisa 12523889623 Camiseta Bathing Ape blanca Camisa 6096261519 Sweater Bathing Ape Camisa 6030922321 Camiseta Bathing Ape negra Camisa 10966789136 Pantalon Denim Pantalones 8635501052 Conjunto Coquette Pantalones 15864684480 Falda Denim Pantalones 6682051898 Conjunto Louis Vuitton Coquette Pantalones 10076402341 Shorts Louis Vuitton Pantalones 12489963103 Pantalones Gucci Pantalones 5717886220

Cómo tener el código de cualquier ropa de Roblox para usarlo en Brookhaven

Si no te gustaron ninguno de los códigos (ID de outfit) que dejamos en la lista anterior, no te desanimes. Por suerte, puedes usar casi cualquier ropa (que no sea 3D) que exista en el catálogo de Roblox en Brookhaven. Lo único que necesitas es extraer el código de la ropa de Roblox que quieres usar. A continuación, te contamos cómo hacerlo:

Para empezar, busca una ropa o accesorio en el catálogo de Roblox (enlace) desde el navegador de tu móvil o PC.

en el catálogo de Roblox (enlace) desde el navegador de tu móvil o PC. Lo siguiente será copiar el enlace de la ropa. Por ejemplo: https://www.roblox.com/catalog/17555916455/Android-Head-Samsung.

de la ropa. Por ejemplo: https://www.roblox.com/catalog/17555916455/Android-Head-Samsung. Por último, extrae el código del enlace. Este serán los números que están inmediatamente después de «/catalog/». En este ejemplo sería «17555916455».

Y tú… ¿Ya sabes qué outfit usarás en Brookhaven?