Coin Master ha demostrado ser uno de los juegos más divertidos de los últimos años, pues tanto sus mecánicas como eventos, los cuales se renuevan de forma diaria, lo han convertido en un título extremadamente adictivo.

Si bien esto no tiene nada de malo, hay ocasiones en las que jugar a este videojuego móvil se torna muy frustrante, ¿por qué? Porque cuando no se tienen tiradas para poder atacar otras aldeas, o bien para completar diversos objetivos, es necesario gastar dinero real para poder conseguir giros.

Por suerte, y a diferencia de otros juegos del mismo estilo, los creadores de Coin Master (la empresa Moon Active está detrás del desarrollo) suelen facilitar cientos de tiradas gratis para que los jugadores puedan seguir jugando sin tener que gastar dinero.

Si llegaste hasta aquí intentando conseguir tiradas gratis para Coin Master, déjanos decirte que estás en el lugar indicado. En esta ocasión te mostraremos los últimos enlaces para que te puedas hacer con 100, 200, 300 y hasta 5000 spins gratis por día.

Enlaces con tiradas gratis para Coin Master en julio de 2024

La siguiente tabla con enlaces para conseguir tiradas gratis en Coin Master es constantemente actualizada, por lo que deberás añadir este sitio web a favoritos en tu navegador para no perderte ningún premio.

Así mismo, los enlaces caducan si no son reclamados, ¿qué significa esto? Que si un día no reclamaste algún enlace, el mismo podría no funcionar cuando se abre el juego al momento de pinchar sobre el enlace en cuestión.



Fecha Tipo de regalo Enlace 10 de julio 25 tiradas gratis Link 10 de julio 25 tiros gratis Link 10 de julio 25 spins gratis Link 10 de julio 25 giros gratis Link 10 de julio 25 tiradas gratis Link 10 de julio 25 giros gratis Link 10 de julio 25 tiros gratis Link 9 de julio 25 tiradas gratis Link 9 de julio 10 spins + 1 millón de monedas Link 9 de julio 25 tiros gratis Link 9 de julio 25 giros Link 9 de julio 25 tiradas Link

Ten en cuenta que no necesitarás descargar absolutamente nada para poder reclamar las tiradas gratis que te brindamos en el cuadro de arriba. Solo deberás pinchar en la palabra que dice “Link”, pues allí se encuentra el enlace que contiene el regalo en cuestión. Una vez que presiones sobre ese enlace, se abrirá el juego de forma automática y se te acreditarán las tiradas o monedas (dependiendo del premio).

Cómo conseguir más tiradas gratis en Coin Master

Si reclamaste todos los enlaces del día y necesitas más giros gratis para poder seguir jugando a Coin Master, ¡no desesperes! Existen algunos métodos que puedes llevar a cabo para hacerte con más tiradas sin pagar ni un solo centavo.

Abre el juego todos los días

Coin Master siempre regala tiradas gratis si se abre el juego de forma diaria, pues los desarrolladores quieren que los jugadores disfruten de este título todo el tiempo que puedan.

Gracias a los regalos que se entregan de forma diaria, podrás hacerte con hasta 500 spins con tan solo iniciar sesión con tu cuenta. A medida que vayan apareciendo las promociones diarias, podrás reclamar tiradas, monedas y pociones para tus mascotas.

Compite en torneos y reclama los premios

Si juntaste varias tiradas puedes competir en los distintos torneos y desafíos que aparecen en Coin Master. A medida que ataques a otros jugadores, como así también consigas cumplir con los objetivos diarios, tendrás la posibilidad de conseguir miles de tiradas de forma simple y rápida.

Recuerda que cuanto mayor es el número de la superapuesta (recomendamos elevar la apuesta X50 o más), mejores serán los premios que obtendrás al momento de darle al botón que dice “Tirar”.

Intercambia puntos por recompensas

De forma semanal, Coin Master incluye distintos tipos de segmentos en donde los jugadores pueden canjear puntos por recompensas de forma gratuita. Estos puntos solo pueden ser obtenidos cumpliendo misiones, por lo que deberás gastar tiradas para poder hacerte con los mismos.

Cuando alcances una buena cantidad de puntos, podrás intercambiarlos para reclamar diferentes tipos de premios. Muchos de esos premios entregan giros de forma gratuita, incluso algunos de ellos permiten obtener hasta 5000 tiradas en un abrir y cerrar de ojos.

Completa colecciones para ganar tiradas

Una forma sencilla de conseguir giros gratis es completando los distintos mazos que dicen “presente” en Coin Master. Cada colección está formada de diferentes tipos de cartas, las cuales se diferencian por la cantidad de estrellas que poseen.

Si logras completar una colección, el juego te regalará cientos o miles de tiradas. Eso sí, conseguir cartas doradas puede ser extremadamente complicado, por lo que desde aquí te recomendamos unirte a un grupo de Facebook para poder conseguir aquellas cartas que aún no has podido reclamar (puedes abrir cofres utilizando monedas para intentar conseguirlas).

Descarga apps para conseguir tiradas gratis en Coin Master

En caso de que hayas llevado a cabo todos los métodos que te hemos mostrado aquí, como así también reclamaste los enlaces diarios, pues aún existe un truco más para obtener giros gratis. Dicho truco consiste en descargar aplicaciones que regalan tiradas para Coin Master.

Existen una gran cantidad de aplicaciones que regalan spins, aunque nosotros recomendamos descargar las que mencionamos a continuación:

Estas apps son muy fáciles de utilizar, pues solo deberás presionar sobre el regalo que quieres reclamar. Una vez que pinches sobre el regalo en cuestión, la app abrirá Coin Master y se acreditará el premio de manera automática en tu cuenta.

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario aclarar que el juego debe estar instalado en el móvil desde el cual se reclaman los enlaces, o sea, tienes que entrar en nuestro sitio web y pinchar en “Link” desde el mismo móvil en donde está instalado Coin Master. Si lo haces desde otro teléfono, el enlace no servirá y no se acreditarán las tiradas o monedas.